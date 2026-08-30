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Donny Afroni

Çeviri:

'Onun kalmasını istiyorum' - Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'tan Cody Gakpo'ya Manchester City transferini reddetmesi için çaresiz çağrı

Transfers
C. Gakpo
V. van Dijk
Liverpool
M.City
Premier Lig

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Manchester City Hollandalı milli oyuncunun peşindeki girişimlerini yoğunlaştırırken Cody Gakpo'yu Anfield'da kalmaya ikna etmek için kamuoyu önünde bir girişimde bulundu. Transfer döneminin kapanış tarihi hızla yaklaşırken deneyimli savunmacı, yüksek bonservis bedelli takviyelerin gelişi yakın olsa da Gakpo'nun kadrodaki hayati rolünü vurguladı.

  • Van Dijk, Gakpo'nun geleceği hakkındaki hislerini açıkça ortaya koydu

    Van Dijk,Manchester City'nin Liverpool'la görüşmelere başladığı ve çok yönlü hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istediği yönündeki haberlerin ardından Gakpo'nun geleceği hakkında konuştu. 27 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminin son saatlerine girilirken Enzo Maresca'nın takımının birincil hedeflerinden biri hâline geldi. Gakpo'yla hem kulüpte hem de milli takımda aynı soyunma odasını paylaşan Van Dijk, forvetin Etihad Stadyumu'nun cazibesine kapılmayıp Anfield'da Andoni Iraola'nın şu anda yürüttüğü projenin bir parçası olarak kalmasını istiyor.

    Kadronun çekirdek yapısını bir arada tutma arzusunu dile getiren Van Dijk, Gakpo'nun takım için önemine ilişkin son derece net konuştu. Kaptan, "O kaliteli bir oyuncu ve bence kaliteli oyuncuları takımda tutmalıyız ama önümüzdeki üç günün neler getireceğini görelim" dedi. "Açıkçası onun kalmasını istediğim çok net. Bunu sadece kaliteli bir oyuncu olduğu için değil, aynı zamanda benim arkadaşım olduğu için de istiyorum ve bizim için çok önemli olacağını düşünüyorum."

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  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester City'nin sürpriz son dakika hamlesi

    Manchester City'nin ilgisi Premier League'de büyük yankı uyandırdı; City'nin, Gakpo'nun transferini bitirmek için £75 milyon ödemeye hazır olduğu bildiriliyor. Liverpool'un sezona Newcastle ve Nottingham Forest karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikleri de içeren karmaşık başlangıcına rağmen Gakpo, ilk iki maçta bir gol ve bir asistlik katkı vererek öne çıkan isim oldu. Ancak Liverpool, bu transfer döneminde kadroya yaptığı yüksek yatırımın ardından mali dengeyi sağlamak için ciddi teklifleri değerlendirmeye giderek daha istekli görünüyor.

    City önde gelen aday olsa da durumu takip eden tek kulüp değil. Haberler, Liverpool'un Gakpo'yu Premier League'de kendini kanıtlamış çok yönlü bir hücum oyuncusu olarak gördüğünü, ancak kulübün yaz boyunca yüksek bir teklif gelmesi halinde onun önünü kesmeyeceği yönünde bir anlayışı koruduğunu öne sürüyor.

  • Barcola etkisi ve Anfield geçişi

    Gakpo'nun olası ayrılığındaki önemli etkenlerden biri, Bradley Barcola'nın Paris Saint-Germain'den gelmesinin an meselesi olması. Fransız kanat oyuncusunun, £123 milyona kadar çıkabilecek bir anlaşmayla Liverpool'a katılması bekleniyor; bu rakam, onu Premier League tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu yapacak. Bu dev yatırım, Gakpo'nun kadro sıralamasında daha alt basamaklara düşebileceği ve bunun da başka bir yere transferini kolaylaştırabileceği yönündeki yorumlara yol açtı.

    Ancak satışla bağlantılı sportif risk oldukça büyük. Liverpool, hücum hattında artan bir sakatlık listesiyle zaten uğraşıyor. Hugo Ekitike'nin aşil tendonunun kopması sonrası 2027'ye kadar sahalardan uzak kalması beklenirken, Alexander Isak da kendi fiziksel sorunlarıyla mücadele etmeyi sürdürdü.

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  • Yankuba Minteh(C)Getty Images

    Anfield'da son dakika alternatif arayışı

    Liverpool'ın Gakpo'nun ayrılmasına izin verme konusundaki isteği, transfer döneminin kapanışından önce başka bir kanat oyuncusunu kadrosuna katabilmesine büyük ölçüde bağlı. Kulübün, kadroda eksik kalmamak için piyasadaki seçenekleri yoğun şekilde araştırdığı bildiriliyor. Merseyside ekibiyle anılan isimler arasında Brighton'dan Yankuba Minteh ve Crystal Palace hücum oyuncusu Ismaila Sarr da yer alıyor. Transfer ekibi, herhangi bir ayrılığın kaliteli bir takviyeyle telafi edilmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyor, ancak sıkışık zaman dilimi bu görüşmeleri ilgili tüm taraflar için son derece zorlu hale getiriyor.

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