'Onun kalmasını istiyorum' - Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'tan Cody Gakpo'ya Manchester City transferini reddetmesi için çaresiz çağrı

Van Dijk,Manchester City'nin Liverpool'la görüşmelere başladığı ve çok yönlü hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istediği yönündeki haberlerin ardından Gakpo'nun geleceği hakkında konuştu. 27 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminin son saatlerine girilirken Enzo Maresca'nın takımının birincil hedeflerinden biri hâline geldi. Gakpo'yla hem kulüpte hem de milli takımda aynı soyunma odasını paylaşan Van Dijk, forvetin Etihad Stadyumu'nun cazibesine kapılmayıp Anfield'da Andoni Iraola'nın şu anda yürüttüğü projenin bir parçası olarak kalmasını istiyor.

Kadronun çekirdek yapısını bir arada tutma arzusunu dile getiren Van Dijk, Gakpo'nun takım için önemine ilişkin son derece net konuştu. Kaptan, "O kaliteli bir oyuncu ve bence kaliteli oyuncuları takımda tutmalıyız ama önümüzdeki üç günün neler getireceğini görelim" dedi. "Açıkçası onun kalmasını istediğim çok net. Bunu sadece kaliteli bir oyuncu olduğu için değil, aynı zamanda benim arkadaşım olduğu için de istiyorum ve bizim için çok önemli olacağını düşünüyorum."