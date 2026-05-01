"Onun için oynamayı çok isterdim": Efsanevi forvet, Jürgen Klopp'un takımında gol avına çıkmayı çok isterdi

Bu arada Rooney, Liverpool'un inişli çıkışlı sezonunu analiz etti ve bunu bir kez daha iki süperstar Virgil van Dijk (34) ve Mohamed Salah'ın (33) performanslarına bağladı. "Bir oyuncu için en zor şey, artık eskisi gibi bir seviyede olmadığını kabul etmektir," dedi 40 yaşındaki Rooney. 2016 yılında United'ın Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmesiyle kendisi de aynı durumu yaşamıştı: "Artık oynamıyordum ama oynamak istiyordum ve bu yüzden transfer oldum. Bunu kabullendim."

O zamanlar Everton'a dönen Rooney gibi, Salah da yaz aylarında Liverpool'dan ayrılacak. Kaptan van Dijk ise kulüpte kalacak gibi görünüyor. Rooney'nin yorumu: "Sezonun başından beri söylüyorum: Yaş hepimizi yıpratıyor ve bir noktada bacaklarınız sizi yüzüstü bırakıyor. Bence bu Salah'ın başına geldi ve van Dijk de artık eskisi gibi değil. Ama onlar soyunma odasındaki liderler. Bu da diğer oyuncuların lider olmalarını zorlaştırıyor."

Ancak Rooney, van Dijk'ın (2027'ye kadar sözleşmesi var) bu sezonun ardından ayrılacağını düşünmediğini belirtti. Ancak: "Çok uzun süre kalan oyuncuları sık sık gördük."