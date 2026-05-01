Kariyeri boyunca Premier Lig'de Liverpool'un ezeli rakibi Everton ve Manchester United formasıyla gol avına çıkan Rooney, Reds'in uzun yıllardır başarıya imza atan teknik direktörü hakkında şunları söyledi: "Klopp, 'onun için oynamayı çok isterdim' diyebileceğim tek Liverpool teknik direktörüydü. Tabii ki Liverpool için değil."
"Onun için oynamayı çok isterdim": Efsanevi forvet, Jürgen Klopp'un takımında gol avına çıkmayı çok isterdi
Rooney daha sonra Klopp'un halefi Arne Slot ile bir karşılaştırma yaptı. Slot, 2024 yazında Alman teknik adamın yerine geçti, LFC ile ilk sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu kazandı, ancak zayıf geçen ikinci sezonu nedeniyle kısmen şiddetli eleştirilere maruz kalıyor. "Arne Slot'un Klopp'un sahip olduğu karizmaya sahip olmadığını daha önce de söylemiştim," dedi Rooney: "Klopp'un getirdiği şey, sadece bir restoranda bir şişe bira ile dolaşması bile, Liverpool halkının sevdiği şey budur."
Eski BVB teknik direktörü Klopp, dokuz yıl boyunca Liverpool'un teknik direktörlüğünü yaptı ve bu süre zarfında İngiltere şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gibi başarılar elde etti. Mersey'den kendi isteğiyle ayrıldıktan ve uzun bir ara verdikten sonra, 58 yaşındaki Klopp şu anda Red Bull'da Global Futbol Direktörü olarak görev yapıyor.
Rooney, van Dijk ve Salah'ın performansında düşüş olduğunu düşünüyor
Bu arada Rooney, Liverpool'un inişli çıkışlı sezonunu analiz etti ve bunu bir kez daha iki süperstar Virgil van Dijk (34) ve Mohamed Salah'ın (33) performanslarına bağladı. "Bir oyuncu için en zor şey, artık eskisi gibi bir seviyede olmadığını kabul etmektir," dedi 40 yaşındaki Rooney. 2016 yılında United'ın Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmesiyle kendisi de aynı durumu yaşamıştı: "Artık oynamıyordum ama oynamak istiyordum ve bu yüzden transfer oldum. Bunu kabullendim."
O zamanlar Everton'a dönen Rooney gibi, Salah da yaz aylarında Liverpool'dan ayrılacak. Kaptan van Dijk ise kulüpte kalacak gibi görünüyor. Rooney'nin yorumu: "Sezonun başından beri söylüyorum: Yaş hepimizi yıpratıyor ve bir noktada bacaklarınız sizi yüzüstü bırakıyor. Bence bu Salah'ın başına geldi ve van Dijk de artık eskisi gibi değil. Ama onlar soyunma odasındaki liderler. Bu da diğer oyuncuların lider olmalarını zorlaştırıyor."
Ancak Rooney, van Dijk'ın (2027'ye kadar sözleşmesi var) bu sezonun ardından ayrılacağını düşünmediğini belirtti. Ancak: "Çok uzun süre kalan oyuncuları sık sık gördük."
Wayne Rooney'nin profesyonel kariyerindeki duraklar
Dönem Kulüp Maçlar Goller Asistler Şampiyonluklar 2002 - 2004 FC Everton 70 17 5 0 2004 - 2017 Manchester United 559 253 143 18 2017 - 2018 FC Everton 40 11 3 0 2018 - 2020 D.C. United 52 25 14 0 2020 - 2021 Derby County 35 7 3 0