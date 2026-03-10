"Usyk'i spor performansından dolayı her zaman çok saygı duymuşumdur ve 'Hey, o zorluklardan kaçınmayan ve sözünün eri bir adam' demiştim. Ancak onun için önemli olan sadece para, diğer her şey onun için ilgi çekici değil. Bunu şimdi bir kez daha çok net bir şekilde fark ettim" dedi Kabayel, RTL/ntv ve sport.de ile yaptığı röportajda.
"Onun için önemli olan sadece para": Boks yıldızı Agit Kabayel, Oleksandr Usyk'e sert çıkıştı
Ağır sıklet boksör Usyk, daha önce The Ring dergisinde kariyerinin muhtemelen son üç maçı için planlarını açıklamıştı. Bu maçlarda Rico Verhoeven, Fabio Wardley ile Daniel Dubois arasındaki maçın galibi ve eski rakibi Tyson Fury ile karşılaşmak istiyor.
Kabayel ve Usyk arasında bir dövüş olacak mı?
Dünya Boks Konseyi (WBC) son olarak Ukraynalı boksöre Kabayel'e karşı unvanını kısa sürede savunması için baskı yapmıştı. 33 yaşındaki boksör, Ocak ayında Polonyalı Damian Knyba'yı yenerek 27. profesyonel maçında 27. galibiyetini kutlamıştı.
"Nasıl olur da sıralamada 1 numara olan, zorunlu rakibi olan birini çağırmaz? Dubois veya Fury'yi iki kez yendiği halde üçüncü kez onlarla dövüşmek istemesi çok üzücü" dedi Kabayel.
