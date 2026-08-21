Diomande, Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olarak ilk kez konuştu ve Bernabeu’ya transferini tamamlamanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Avrupa’nın en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak öne çıkan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, İspanyol devinden gelen ilginin kendisini şaşkına çevirdiğini itiraf etti. "Bu bir rüya gibiydi çünkü bundan daha büyük bir kulüp yok" diyen Diomande, SportyTV'ye konuştu. "Öğrendiğim andan itibaren uyuyamadım. Buna inanamadım. Juni [Calafat] ile konuştum, sonra da teknik direktörle konuştum. Fransızca konuştuğu için şaşırdım."

Fildişi Sahilli oyuncunun zirveye yükselişi baş döndürücü oldu ve Kylian Mbappe ile Jude Bellingham gibi süper yıldızlarla dolu bir soyunma odasına katılıyor. Yüksek beklentilere rağmen Diomande ayakları yere basan ama hırslı kalmayı sürdürüyor ve "hayalimi gerçekleştirdiğim için gururlu ve mutluyum" ifadelerini kullandı.



