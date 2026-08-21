Norbert Schmidt
Çeviri:
"Onun için ölmeye hazırım!" - Real Madrid'in yeni transferi Yan Diomande, "rüya" gibi transfer hamlesinin ardından Jose Mourinho'yu övdü
Bernabeu'da bir “rüya” gerçeğe dönüştü
Diomande, Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olarak ilk kez konuştu ve Bernabeu’ya transferini tamamlamanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Avrupa’nın en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak öne çıkan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, İspanyol devinden gelen ilginin kendisini şaşkına çevirdiğini itiraf etti. "Bu bir rüya gibiydi çünkü bundan daha büyük bir kulüp yok" diyen Diomande, SportyTV'ye konuştu. "Öğrendiğim andan itibaren uyuyamadım. Buna inanamadım. Juni [Calafat] ile konuştum, sonra da teknik direktörle konuştum. Fransızca konuştuğu için şaşırdım."
Fildişi Sahilli oyuncunun zirveye yükselişi baş döndürücü oldu ve Kylian Mbappe ile Jude Bellingham gibi süper yıldızlarla dolu bir soyunma odasına katılıyor. Yüksek beklentilere rağmen Diomande ayakları yere basan ama hırslı kalmayı sürdürüyor ve "hayalimi gerçekleştirdiğim için gururlu ve mutluyum" ifadelerini kullandı.
- Laci Perenyi
Mourinho'nun anlaşmadaki kişisel dokunuşu
Diomande'nin kararında önemli bir etken, Mourinho'nun doğrudan devreye girmesiydi. "Special One", genç oyuncunun kendisini değerli hissetmesini sağlamak için büyük çaba gösterdi; aradaki farkı kapatmak adına sabahın erken saatlerinde telefon bile açtı. Diomande, "Mourinho benimle konuşmak için sabah 5'te kalktı. Bu, onun önemli olduğu anlamına geliyor" dedi. "Madrid sizi çağırdığında hayır diyemezsiniz, ben de, 'Beni istiyorlarsa, olacağım yer orası' dedim."
Gelişinin ardından oyuncu ile teknik direktör arasındaki ilişki anında güçlendi. Diomande ilk görüşmelerini şöyle anlattı: "Gelir gelmez bana, 'Sana takımımın bir parçası olacağına dair söz vermiştim ve işte buradasın' dedi. Ben de ona, 'Sizinle çalışmaktan mutluyum çünkü siz en iyisisiniz' dedim. Ondan çok şey öğrenebilirim; gelişimimi sürdürmek için doğru teknik direktör o. Onun için ölmeye hazırım."
Mourinho transferdeki rolünü netleştirdi
Oyuncunun yeni hocasına açıkça hayran olduğu görülürken, Mourinho da transfer sürecindeki kendi rolünü netleştirmekte gecikmedi. Ayrı bir röportajda, deneyimli teknik adam kulübeye dönüşünün ardından kanat oyuncusunun transferini açıkça talep etmediğini açıkladı.
Mourinho, anlaşma hakkında yöneltilen soru üzerine, "Hayır, kimseyi istemedim" dedi. "Kadroya iyice bakmış ve tam olarak ne olmasını istediğimi bilerek geldim, tek bir oyuncu bile talep etmedim."
Ancak kulüp böylesine ender bulunan kalitede bir yeteneği transfer etme fırsatını sunduğunda, bunu geri çevirmenin imkânsız olduğunu kabul etti.
Mourinho, "[Diomande gibi] hızlı, agresif ve her iki kanatta da oynayabilen bir geniş alan oyuncusu bulmak kolay değil, inanılmaz zor" ifadelerini kullandı. "Buna bir de genç olduğunu, gelişime açık olduğunu ve Real Madrid'de önünde uzun yıllar bulunduğunu ekleyin... o fırsat ortaya çıktığında, 120, 80, 40 ya da 20 [milyon] etmesi meselesine girmek istemedim."
- AFP
Leganes'teki ilk maçtan Galactico statüsüne
Diomande'nin Real Madrid'e uzanan yolunda, yeni yuvasıyla ilgili şiirsel bir bağ da bulunuyor. Profesyonel kariyerindeki ilk maçına, hâlâ futbolda ilk fırsatını verdiği için büyük saygı duyduğu Leganes formasıyla Bernabeu'da çıktı. Diomande, "Bu Allah'ın işi. Ben Allah'a çok inanırım" dedi. "Oldukça büyük bir tesadüf oldu. Ben sadece her günün tadını çıkarmak istiyorum. O maçtan Mbappe ile forma değiştirdiğimi hatırlıyorum ve bugün aynı soyunma odasında birlikte gülüyoruz. Leganes'i asla unutmayacağım çünkü bana kalitemi gösterme fırsatını veren tek kulüp oydu."
Diomande'nin çok yönlülüğünün, gelecek sezonda hem La Liga'ya hem de Avrupa kupalarına damga vurmayı hedefleyen Real Madrid için önemli bir koz olması bekleniyor.
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