ESPN muhabiri Brian Windhorst’un bildirdiğine göre, “Kral”ın kariyerinin sonuna doğru Cleveland Cavaliers’a romantik bir dönüş yapmasının önünde pek çok engel var. Bunun nedeni, Cavs’ın mali açıdan çok kısıtlı olması.
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"Onun için öldürürlerdi!" LeBron James ve Los Angeles Lakers arasında muhteşem bir 'Sign-and-Trade' anlaşması mı?
"Şu anda LeBron’a yılda sadece dört milyon dolar teklif edebilirsiniz," diyen Windhorst, Pat McAfee Show’da, LeBron’un sadece bir kez daha Cleveland forması giymek için statüsüne yakışır yüksek bir maaştan vazgeçeceği yönündeki varsayımı kesin bir dille reddetti. "Onun çok daha az parayla yetineceğini varsaymak akıllıca değil," diyen Windhorst, LeBron’un "hala maksimum kontrat alacak bir oyuncu" olduğuna dikkat çekti.
Windhorst’a göre Cavs’ın LeBron’un dönüşünü finansal olarak mümkün kılabilmesi için “tek bir seçenek” var: “LeBron’un Jarret Allen karşılığında ‘sign-and-trade’ anlaşması yapılması. Ancak bu, Cavs’ı daha iyi bir duruma getirmez. Bu yolu pek olası görmüyorum.” Öte yandan Windhorst, Lakers’ın bu anlaşmayı her halükarda kabul edeceğini de belirtti. "Jarret Allen için her şeyi yaparlardı," diye iddia etti Windhorst.
Allen, maç başına ortalama 15,4 sayı ve 8,5 ribaund ile Lakers’ın pivot pozisyonu için gerçekten de cazip bir seçenek olurdu. Deandre Ayton, geçen sezon bu pozisyonda kendisine yöneltilen yüksek beklentileri nadiren karşılayabilmişti. Ayrıca 28 yaşındaki Allen, elbette “Kral”dan çok daha genç. Ancak tam da bu nedenle böyle bir anlaşma Cavs için mantıklı olmaz.
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Lakers, Reaves ile sözleşmesini uzattı - LeBron James'in takımda kalması en olası seçenek mi?
LeBron’un hâlâ belirsiz olan geleceği nedeniyle, Cleveland’a dönüş konusu aylardır gündemde. Los Angeles’taki sözleşmesi sona eriyor; ESPN muhabiri Chams Charania’nın verdiği bilgilere göre, NBA Finalleri’nin hemen ardından kulüp ile NBA efsanesi arasında sözleşme uzatması konusunda sadece ilk bir temas kuruldu.
Son olarak Lakers, Austin Reaves ile pahalı bir sözleşme uzatması imzaladı (dört yıl, 185 milyon dolar). LeBron, son sözleşme yılında oyuncu opsiyonu sayesinde 52,6 milyon dolar kazandı. Lakers’ın ona kesinlikle bu miktarı bir daha teklif etmeyeceği kesin; ne de olsa Luka Doncic’in liderliğindeki takımın büyümeye devam etmesi, er ya da geç şampiyonluk mücadelesine girmesi bekleniyor ve bunun için maaş bütçesinde esneklik gerekiyor.
İçeriden bilgi sahibi olan Marc Stein ve Jake Fischer, yine de Los Angeles’ta kalmasının en olası seçenek olduğunu düşünüyor. James’in şehre sıkı sıkıya bağlı olduğu ve kulüp içinde bir ayrılığın pek beklenmediği belirtiliyor. Aynı zamanda Golden State Warriors’ın da ilgisini sürdürdüğü söyleniyor. Windhorst, James’in Lakers’ta kalma olasılığını yüzde 51 civarında görüyor, ancak diğer senaryoları da dışlamıyor.
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LeBron James: Kariyerinin sonu mu? "Çünkü o zaman oyuna hile yapmaya başlarım"
41 yaşındaki oyuncunun kariyerini sonlandırması da henüz tamamen göz ardı edilemez. Time Magazine ile yaptığı bir röportajda, kariyerini gerçekten sonlandırması için ne olması gerektiğini yakın zamanda açıklamıştı. “Bu benim zihnime bağlı. Zihin nereye giderse, beden de oraya gider,” diye açıklamaya başlayan James,
Bu nedenle LeBron için artık sahada oynamak istemediği an çok net: “Hazırlanmak için maçtan beş saat önce salona gelmek istemediğimde, antrenmana gitmek için iki buçuk saat önceden kalkmak istemediğimde, o zaman sonuma geldiğimi anlarım. Çünkü o zaman oyuna hile yapmaya başlarım.”
Ancak bu an henüz gelmiş gibi görünmüyor. “Tabii ki,” diye yanıtlıyor, şu anda basketboldan hâlâ keyif alıp almadığı sorusuna.