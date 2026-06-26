"Şu anda LeBron’a yılda sadece dört milyon dolar teklif edebilirsiniz," diyen Windhorst, Pat McAfee Show’da, LeBron’un sadece bir kez daha Cleveland forması giymek için statüsüne yakışır yüksek bir maaştan vazgeçeceği yönündeki varsayımı kesin bir dille reddetti. "Onun çok daha az parayla yetineceğini varsaymak akıllıca değil," diyen Windhorst, LeBron’un "hala maksimum kontrat alacak bir oyuncu" olduğuna dikkat çekti.

Windhorst’a göre Cavs’ın LeBron’un dönüşünü finansal olarak mümkün kılabilmesi için “tek bir seçenek” var: “LeBron’un Jarret Allen karşılığında ‘sign-and-trade’ anlaşması yapılması. Ancak bu, Cavs’ı daha iyi bir duruma getirmez. Bu yolu pek olası görmüyorum.” Öte yandan Windhorst, Lakers’ın bu anlaşmayı her halükarda kabul edeceğini de belirtti. "Jarret Allen için her şeyi yaparlardı," diye iddia etti Windhorst.

Allen, maç başına ortalama 15,4 sayı ve 8,5 ribaund ile Lakers’ın pivot pozisyonu için gerçekten de cazip bir seçenek olurdu. Deandre Ayton, geçen sezon bu pozisyonda kendisine yöneltilen yüksek beklentileri nadiren karşılayabilmişti. Ayrıca 28 yaşındaki Allen, elbette “Kral”dan çok daha genç. Ancak tam da bu nedenle böyle bir anlaşma Cavs için mantıklı olmaz.