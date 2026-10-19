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“Onun için ödedikleri 125’le oynuyor!” Jose Mourinho’dan Yan Diomande hakkında sert değerlendirme
Diomande, Sevilla karşısında asisti ve bireysel çabasıyla attığı golle parladı
Genç kanat oyuncusu Yan Diomande, Real Madrid'in Sevilla'yı 4-1 yendiği maçta unutulmaz bir performans sergiledi. Önce Arda Guler'in takımının ilk golünü hazırladı, ardından bireysel becerisiyle attığı harika golle galibiyete son noktayı koydu. Kanattan hızla ilerleyen Diomande, sağ ayağıyla çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi.
Bu performans, Diomande'nin geçiş oyunundaki patlayıcı hızını ve doğal yeteneğini gözler önüne serdi.
Ancak teknik direktör Jose Mourinho, maç sonu basın toplantısında genç hücum oyuncusunun hâlâ ne kadar gelişmesi gerektiğini anlattı.
- AFP
Mourinho, genç kanat oyuncusu üzerindeki bonservis bedeli baskısına değindi
Mourinho, Santiago Bernabeu'ya yaptığı ses getiren transfer nedeniyle Diomande'den beklentilerin çok yüksek olduğunu vurguladı. Mourinho, “Geliştirmesi gereken çok şey var ve gelişime çok açık. Genç, saf ve henüz gelişimini tamamlamamış bir oyuncu” dedi.
“Real Madrid'de beklentiler çok yüksek.”
Portekizli teknik direktör, “Sırtında 25 numarayla değil, onun için ödedikleri 125'le oynuyor” diye açıkladı.
Teknik direktör, Diomande'nin yolculuğunu Vinicius Junior'ınkiyle karşılaştırdı
Taktik açıdan gelişmesi gereken alanlara işaret eden Mourinho, Diomande'nin hücumun son bölgesindeki kararlarını geliştireceğine tamamen inandığını söyledi. Mourinho, "Gelişiyor ve bitiriciliğini geliştirmesi gerekiyor," dedi.
"Sık sık tehlikeli bölgelere giriyor ama son anda sakin kalmakta, daha iyi asistler yapmakta ve başını kaldırıp takım arkadaşlarını görmekte zorlanıyor."
Mourinho, "Bunları başaracak," diyerek güvenini yineledi. "Vini Jr.'ın Madrid'e geldiği dönemi çok iyi hatırlıyorum. İki ya da üç yıl sonra üst düzey bir oyuncu olmuştu."
- SOPA Images
Diomande, yoğun takvim öncesinde özgüven kazanıyor
Teknik direktörü tarafından “henüz gelişimini tamamlamamış bir oyuncu” olarak nitelendirilmesine rağmen Diomande'nin maçların sonucunu belirleyebilmesi, Real Madrid'e hücumda olağanüstü bir derinlik sağlıyor.
Mourinho'nun dikkatli yaklaşımı, genç kanat oyuncusunu korurken onu en üst düzey standartlara ulaşmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.
Real Madrid, Avrupa'da ve ülke içinde yaklaşan mücadelelere hazırlanırken Diomande de yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor.
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