“Onun için ödedikleri 125’le oynuyor!” Jose Mourinho’dan Yan Diomande hakkında sert değerlendirme

Mourinho, Santiago Bernabeu'ya yaptığı ses getiren transfer nedeniyle Diomande'den beklentilerin çok yüksek olduğunu vurguladı. Mourinho, “Geliştirmesi gereken çok şey var ve gelişime çok açık. Genç, saf ve henüz gelişimini tamamlamamış bir oyuncu” dedi.

“Real Madrid'de beklentiler çok yüksek.”

Portekizli teknik direktör, “Sırtında 25 numarayla değil, onun için ödedikleri 125'le oynuyor” diye açıkladı.