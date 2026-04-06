"Onun için kolay olmadı" - Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Kylian Mbappé'ye yöneltilen eleştirilere yanıt verdi

Madrid teknik direktörü, Mbappé ile ilgili süregelen eleştirileri hemen bir kenara iterek, oyuncunun bu İspanyol devini temsil etme konusundaki hırsını vurguladı. Arbeloa, dışarıdan gelen seslerin, forvetin karşılaştığı önemli kişisel zorlukları – örneğin taraftarların ve medyanın yüksek beklentilerinin yarattığı baskıyla başa çıkmak gibi – göz ardı ettiğini belirtti.

Arbeloa şunları ekledi: "Benim için önemli olan tek şey benim ne düşündüğüm ve Mbappe gibi bir oyuncuyu takımda bulundurmak olağanüstü bir şans. Kendimi Madrid ile karşılaşmak zorunda olan savunma oyuncularının yerine koyuyorum. Mbappe, Real Madrid'in ne demek olduğunu çok iyi biliyor; her zaman burada oynamayı hayal etmiştir. Buraya gelmesi onun için kolay olmadı."