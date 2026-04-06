"Onun için kolay olmadı" - Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Kylian Mbappé'ye yöneltilen eleştirilere yanıt verdi
Mallorca yenilgisinin ardından toparlanmak gerekiyor
İlk maçın hazırlıklarında, Mbappé'nin Madrid'in hücum stratejisinin odak noktası olarak üstleneceği rol hakkındaki tartışmalar ön plana çıktı. Dünya Kupası şampiyonu, hafta sonu La Liga'da Madrid'in Mallorca'ya 2-1 yenildiği maçta, forvette Brahim Diaz ile birlikte oynarken zor anlar yaşadı.
Arbeloa şunları söyledi: “Mbappe'nin Brahim'den farklı niteliklere sahip olduğu açık, bu yüzden farklı bir şekilde oynamamız gerekecek. Ancak elimizde böylesine olağanüstü oyuncuların olması beni çok mutlu ediyor. Mbappe buraya bu tür maçlar oynamak için geldi. Herkesin hazır olması ve kadromuzda on ya da on bir oyuncunun eksik olmaması bizim için büyük şans.”
"Mbappé, Madrid'in ne demek olduğunu çok iyi biliyor"
Madrid teknik direktörü, Mbappé ile ilgili süregelen eleştirileri hemen bir kenara iterek, oyuncunun bu İspanyol devini temsil etme konusundaki hırsını vurguladı. Arbeloa, dışarıdan gelen seslerin, forvetin karşılaştığı önemli kişisel zorlukları – örneğin taraftarların ve medyanın yüksek beklentilerinin yarattığı baskıyla başa çıkmak gibi – göz ardı ettiğini belirtti.
Arbeloa şunları ekledi: "Benim için önemli olan tek şey benim ne düşündüğüm ve Mbappe gibi bir oyuncuyu takımda bulundurmak olağanüstü bir şans. Kendimi Madrid ile karşılaşmak zorunda olan savunma oyuncularının yerine koyuyorum. Mbappe, Real Madrid'in ne demek olduğunu çok iyi biliyor; her zaman burada oynamayı hayal etmiştir. Buraya gelmesi onun için kolay olmadı."
Tarih, Avrupa kraliyet ailelerini çağırıyor
Bu çeyrek final, turnuvanın en başarılı iki takımını karşı karşıya getiriyor; Madrid ve Bayern, toplamda 557 galibiyet ve neredeyse aynı galibiyet yüzdesine sahip. Los Blancos, Alman rakibiyle son dokuz karşılaşmasında yenilmezliğini sürdürse de, Vincent Kompany yönetiminde maç başına ortalama 3,2 gol atan bir Bayern takımıyla karşı karşıya kalacak; bu, Bayern’in 1973’ten bu yana Şampiyonlar Ligi’ndeki en yüksek gol ortalaması.
Maçın önemi hakkında Arbeloa şunları söyledi: "Madrid, her zaman büyük rakiplere karşı dik duran bir takımdır. Bayern olağanüstü bir sezon geçiriyor. Sahada bizden ne kadar çok şey beklediklerini biliyoruz. Bayern ile olan geçmişimiz her zaman özeldir. Bernabeu, bir başka muhteşem Şampiyonlar Ligi gecesine hazır."
Bernabeu'da devlerin mücadelesi yaşanacak
7 Nisan'da Madrid'de oynanacak ilk maç, Arbeloa'nın taktiksel gelişimini, özellikle de Bayern'e katıldığından bu yana 34 Şampiyonlar Ligi maçında 29 gol atan Harry Kane'i durdurma konusundaki başarısını kesin bir şekilde sınayacak. Bernabeu'daki ilk karşılaşmanın ardından, bu eşleşme sekiz gün sonra Allianz Arena'da sonuçlanacak ve Madrid'in çeyrek finallerdeki rekor kıran geçmişi burada en zorlu sınava tabi tutulacak.