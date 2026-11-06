Bu soru Ball'a yöneltildiğinde, NetBet Sport iş birliği kapsamında konuşan eski Everton savunmacısı, GOAL'e şunları söyledi: “Olabilir. Hâlâ tam olarak neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda ne kulüpten ne de Jack'ten pek bir açıklama geliyor. Umarım onun için her şey yolundadır.

“Kesinlikle inanılmaz bir futbolcu. Formunda olduğunda Everton'ın açık ara en iyi oyuncularından biri. Futbol oynamayı seviyor, çok sevilen bir insan. Herkes onu seviyor, kulüp ona hayran. Saha içinde ve dışında sahip olduğu özellikler nedeniyle onu yeniden kadromuza katmak istedik. Ama ne yazık ki bazı sorunları da var gibi görünüyor. Umarım bunlar çözülür.

“Dikkatleri üzerine çekiyor ve zaman zaman kendi işini de zorlaştırıyor. Artık genç bir oyuncu değil. Gençken böyle hatalar yapabilirsiniz, hepimiz yaptık. Ama artık muhtemelen kariyerinin sonunu düşünmeye başladığı bir yaşa geliyor.

“Yine de Everton'daki performansı, topa ilk dokunuşları inanılmaz. Stadyuma gidip onu canlı izlediğinizde her şeyin onun için ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Belki taraftarlar, kapasitesini tam olarak ortaya koymadığı ve oyunu biraz yavaşlattığı için onu eleştiriyor. Ama rakipleri onu nasıl marke edeceklerini, topla yapabildikleri karşısında ne yapacaklarını bilmiyor. Bu yüzden onu Premier League'de daha fazla izleyememek üzücü.

“Premier League'de oynaması gereken bir oyuncu ve umarım durumu tersine çevirebilir. David Moyes fırsat bulacağını söyledi. Bunun ne zaman olacağını kim bilebilir? David Moyes'in ilk 11'ine yeniden girmek Jack'in elinde. Ama Premier League de Everton Football Club da Jack Grealish'le daha iyi bir yerde. Umarım burada kalır.”