“Onun için fazla kolay”: Everton'da zorlanan Jack Grealish'i nasıl bir gelecek bekliyor? Eski Everton yıldızı, 2027'de Premier League'e veda etme ihtimalini değerlendiriyor
100 milyon sterlinlik Grealish hâlâ kadroya alınamıyor
David Moyes, Grealish'in cuma günü lige yeni yükselen Coventry'ye karşı Everton'ın sahasında oynanacak maçta da forma giyemeyeceğini doğruladı. Bu karşılaşma, Everton'ın kasım ayındaki millî maç arası öncesinde oynayacağı son maç olacak.
Bu da İngiltere formasıyla 39 maça çıkan ve Aston Villa'dan Manchester City'ye transferi için 100 milyon sterlin (134 milyon dolar) ödenen Grealish'in en erken 23 Kasım'da yeniden resmî bir maçta oynayabileceği anlamına geliyor.
Son olarak 17 Ekim'de Chelsea'ye karşı oynayan Grealish, o tarihten bu yana üç maç kaçırdı. Moyes'un planlarında yer almaması ilk olarak “kulüp disiplini ihlaline” bağlanmıştı; daha sonra ise forma giyecek durumda olmadığı değerlendirildi.
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İngiltere millî takım oyuncusu 2027'de serbest kalacak
Merseyside'a ikinci kez kiralık olarak döndüğünde Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış oyuncudan daha fazlası bekleniyordu. Hill Dickinson Stadyumu'ndaki kalış süresini uzatma fırsatı vardı. Sezon sonunda serbest kalması bekleniyor; City ile olan yüksek ücretli sözleşmesi de o tarihte sona erecek.
Bundan sonra ne olacağına dair ciddi soru işaretleri var. Grealish, Premier League'de sürekli göz önünde olmaktan uzaklaşıp şansını başka bir yerde denemek isteyebilir mi? ABD'deki takımlar aracılığıyla Amerikan rüyasının peşinden gitmesi mümkün olabilir mi?
Grealish, İngiltere dışında yeni bir meydan okuma arayabilir mi?
Bu soru Ball'a yöneltildiğinde, NetBet Sport iş birliği kapsamında konuşan eski Everton savunmacısı, GOAL'e şunları söyledi: “Olabilir. Hâlâ tam olarak neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda ne kulüpten ne de Jack'ten pek bir açıklama geliyor. Umarım onun için her şey yolundadır.
“Kesinlikle inanılmaz bir futbolcu. Formunda olduğunda Everton'ın açık ara en iyi oyuncularından biri. Futbol oynamayı seviyor, çok sevilen bir insan. Herkes onu seviyor, kulüp ona hayran. Saha içinde ve dışında sahip olduğu özellikler nedeniyle onu yeniden kadromuza katmak istedik. Ama ne yazık ki bazı sorunları da var gibi görünüyor. Umarım bunlar çözülür.
“Dikkatleri üzerine çekiyor ve zaman zaman kendi işini de zorlaştırıyor. Artık genç bir oyuncu değil. Gençken böyle hatalar yapabilirsiniz, hepimiz yaptık. Ama artık muhtemelen kariyerinin sonunu düşünmeye başladığı bir yaşa geliyor.
“Yine de Everton'daki performansı, topa ilk dokunuşları inanılmaz. Stadyuma gidip onu canlı izlediğinizde her şeyin onun için ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Belki taraftarlar, kapasitesini tam olarak ortaya koymadığı ve oyunu biraz yavaşlattığı için onu eleştiriyor. Ama rakipleri onu nasıl marke edeceklerini, topla yapabildikleri karşısında ne yapacaklarını bilmiyor. Bu yüzden onu Premier League'de daha fazla izleyememek üzücü.
“Premier League'de oynaması gereken bir oyuncu ve umarım durumu tersine çevirebilir. David Moyes fırsat bulacağını söyledi. Bunun ne zaman olacağını kim bilebilir? David Moyes'in ilk 11'ine yeniden girmek Jack'in elinde. Ama Premier League de Everton Football Club da Jack Grealish'le daha iyi bir yerde. Umarım burada kalır.”
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Grealish'in Hill Dickinson'da sekteye uğrayan iki kiralık dönemi
Grealish'in Everton'daki ilk dönemi, zamansız bir sakatlık nedeniyle yarıda kaldı. Sol ayağındaki stres kırığı için sonunda ameliyat olması gerekti. Bu sakatlıktan önce kariyerinde yeniden bir kıpırdanma başlamıştı.
Bu sezon yalnızca sekiz maçta forma giydi ve 2026-27 sezonundaki ilk golünü hâlâ bekliyor. Everton'ın ona bir kez daha temiz bir sayfa açıp açmayacağı ve böylece yeteneği açıkça görülen oyuncunun yeniden saha içindeki performansına odaklanmasına fırsat tanıyıp tanımayacağı henüz belli değil.
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