"Onun için canını verirsin" - Kobbie Mainoo, Liverpool'a karşı heyecan verici galibiyetin ardından Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmede Michael Carrick'in "büyük rolünü" övüyor

Carrick yönetiminde Manchester United, Old Trafford'u tam anlamıyla bir kaleye dönüştürdü. 2021'deki geçici teknik direktörlük görevi de dahil olmak üzere, Carrick Premier Lig'de oynadığı dokuz iç saha maçının sekizini kazandı. Bu ligde ilk dokuz iç saha maçının sekizini veya daha fazlasını kazanan altıncı teknik direktör ve ilk İngiliz teknik direktör olan Carrick'in bu başarıyı en son 2016-17 sezonunda Chelsea'de Antonio Conte gerçekleştirmişti. Mainoo için Liverpool'a karşı galibiyet golünü atmak çok duygusal bir an oldu. Oyuncu şunları söyledi: "Ailemden birkaç kişiyi gördüm. Oynamak bir lütuf, gol atmak da bir lütuf. Eskiden o köşede otururdum, bu konumda olduğum için çok şanslıyım. Eskiden böyle anları hayal ederdim. Bu kulüpte olduğum için mutluyum."