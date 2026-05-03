"Onun için canını verirsin" - Kobbie Mainoo, Liverpool'a karşı heyecan verici galibiyetin ardından Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmede Michael Carrick'in "büyük rolünü" övüyor
Pazar günü Liverpool'u mağlup ettikleri maçın ardından Sky Sports'a konuşan Mainoo, Carrick yönetiminde United'ın sezonunda yaşanan dönüşümden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kırmızı Şeytanlar, Old Trafford'da rakibine karşı nefes kesen bir 3-2 galibiyet elde ederek Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılma hakkını kazandı. Matheus Cunha ve Benjamin Sesko'nun erken golleri ev sahibi takımı öne geçirdi, ancak Liverpool geri döndü. Mainoo daha sonra 89'luk pas isabet oranıyla 90 dakika boyunca muhteşem bir performans sergileyerek maçı belirleyen golü attı. Oyuncu, "Böylesine özel bir maçta golün yakınında olmaktan mutluyum" dedi.
Amorim'in zorluklarının ardından Mainoo'nun yeniden canlanması
Genç orta saha oyuncusunun bu sezonki serüveni, muazzam bir azim örneği oldu. Mainoo, eski teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde düzenli süre almakta zorlandı ve sezonun ilk yarısında çoğunlukla kısa süreli yedek girişler yaptı. Ancak Carrick göreve geldiğinden beri, 1.300 dakikadan fazla süre toplayarak takımın vazgeçilmez ilk 11 oyuncusu haline geldi. Sezonun başlarında sahalardan uzak kalmasıyla ilgili olarak Mainoo şöyle açıkladı: "Futbol oynamadığınız her an elbette zordu. Sadece olabildiğince ileriye bakmaya ve başımı eğik tutmaya çalıştım." Carrick hakkında konuşurken ise şunları ekledi: "Bunda büyük payı var, tüm oyunculara verdiği güven çok önemli. Onu takip etmek, onun için mücadele etmek ve sahada onun için canını vermek istiyorsun."
Carrick'in Old Trafford'daki tarihi rekoru
Carrick yönetiminde Manchester United, Old Trafford'u tam anlamıyla bir kaleye dönüştürdü. 2021'deki geçici teknik direktörlük görevi de dahil olmak üzere, Carrick Premier Lig'de oynadığı dokuz iç saha maçının sekizini kazandı. Bu ligde ilk dokuz iç saha maçının sekizini veya daha fazlasını kazanan altıncı teknik direktör ve ilk İngiliz teknik direktör olan Carrick'in bu başarıyı en son 2016-17 sezonunda Chelsea'de Antonio Conte gerçekleştirmişti. Mainoo için Liverpool'a karşı galibiyet golünü atmak çok duygusal bir an oldu. Oyuncu şunları söyledi: "Ailemden birkaç kişiyi gördüm. Oynamak bir lütuf, gol atmak da bir lütuf. Eskiden o köşede otururdum, bu konumda olduğum için çok şanslıyım. Eskiden böyle anları hayal ederdim. Bu kulüpte olduğum için mutluyum."
Kırmızı Şeytanlar için bundan sonra ne olacak?
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantileyen kulüp, 64 puanla üçüncü sıradaki konumunu sağlamlaştırdı. United, gelecek yıl şampiyonluk mücadelesine girebilmek için artık Carrick'in kurduğu taktiksel temeli daha da geliştirmeye odaklanmalı; ancak Carrick'in kalıcı teknik direktör olarak atanıp atanmayacağı henüz belli değil. Mainoo, United'ın Sunderland, Nottingham Forest ve Brighton ile oynayacağı son üç maç öncesinde şunları söyledi: "Sezonu yine de güçlü bir şekilde bitirmemiz gerekiyor, bu bizim için yeterli değil."