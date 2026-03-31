"Onun için canını verirdin" - Marc Cucurella, Chelsea'nin Enzo Maresca'yı kovmasının yanlış olduğunu iddia ediyor
Yarı yolda kalan bir proje
Maresca yönetiminde kupa kazanmış olmalarına rağmen, Chelsea yönetimi Ocak ayında teknik direktör değişikliğine giderek İtalyan teknik adamın yerine Liam Rosenior'u getirdi. O zamandan beri Blues büyük zorluklar yaşadı, son 12 maçından sadece dördünü kazanabildi ve Paris Saint-Germain'e toplamda 8-2 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Cucurella, kulübün şu anda deneyim eksikliğinin ve 18 aylık bir gelişim sürecinin ardından nihayet oturmaya başlayan taktiksel sürecin bozulmasının bedelini ödediğine inanıyor.
Eski patrona bağlılık
The Athletic'e konuşan Cucurella şunları söyledi: "Enzo Maresca yönetimindeyken daha istikrarlıydık, çünkü 18 ay boyunca birlikte çalışmıştık. Onunla geçirdiğimiz ilk hazırlık dönemine bakarsanız, bazı şüpheler vardı. Her oyuncunun ne yapmamız gerektiğini anlaması için bir sürece ihtiyaç vardır. Maresca ile geçirdiğimiz son aylarda, neredeyse ezbere oynuyorduk. Sistemi değiştirsek bile ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Buna zaman gerekir.
"Bir teknik direktör size bu güveni verip şampiyonluklar için mücadele edebileceğiniz bir platform sunarsa, onun için canınızı verirsiniz. Maresca'nın ayrıldığı an, bu bizim üzerimizde büyük bir etki yarattı. Bunlar kulüp tarafından alınan kararlar. Bana sorsaydınız, ben bu kararı almazdım."
Rakiplerden alınan dersler
Defans oyuncusu, rakip kulüplerdeki istikrarı Chelsea’nin izlemesi gereken bir model olarak gösterdi. Sezon ortasında – tam bir hazırlık dönemi geçirme imkânı olmadan – yeni bir teknik direktörün göreve getirilmesi kararının, oyuncuların antrenman sahasında yeni taktiksel fikirleri sindirecek zaman bulamadıkları kaotik bir ortam yarattığını belirtti.
Cucurella şunları ekledi: "Kısacası, kulüpteki istikrarsızlık bundan kaynaklanıyor. Önce bir geçici teknik direktörümüz (eski U21 teknik direktörü Calum McFarlane) vardı, ardından yeni fikirleri olan ama bunları uygulamak için zamanı olmayan yeni bir teknik direktör geldi. Böyle bir değişiklik yapmak için en iyisi sezon sonuna kadar beklemektir. Böylece herkese, oyunculara ve yeni menajere hazırlanmak için zaman tanırsınız, tam bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirirsiniz… Şu anda her kupa için mücadele eden Arsenal'e bakın. Neredeyse yedi yıldır [Mikel] Arteta ile çalışıyorlar ve pek bir şey kazanamadılar. Ancak projeye duyulan bu güven, meyvesini veriyor."
Chelsea için bundan sonra ne olacak?
Chelsea, 4 Nisan'da Port Vale ile oynanacak FA Cup çeyrek finaliyle başlayan ve ardından Manchester City, Manchester United ve Brighton ile oynanacak kritik Premier Lig maçlarının yer aldığı yoğun bir Nisan programıyla karşı karşıya. Bu zorlu maraton, Mayıs ayında Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham ve Sunderland ile oynanacak, sezonun kaderini belirleyebilecek maçlarla devam edecek; bu durum, Rosenior'a Cucurella'nın arzuladığı taktiksel süreci hayata geçirmek için neredeyse hiç zaman bırakmıyor.