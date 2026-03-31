"Onun için canını verirdin" - Marc Cucurella, Chelsea'nin Enzo Maresca'yı kovmasının yanlış olduğunu iddia ediyor

The Athletic'e konuşan Cucurella şunları söyledi: "Enzo Maresca yönetimindeyken daha istikrarlıydık, çünkü 18 ay boyunca birlikte çalışmıştık. Onunla geçirdiğimiz ilk hazırlık dönemine bakarsanız, bazı şüpheler vardı. Her oyuncunun ne yapmamız gerektiğini anlaması için bir sürece ihtiyaç vardır. Maresca ile geçirdiğimiz son aylarda, neredeyse ezbere oynuyorduk. Sistemi değiştirsek bile ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Buna zaman gerekir.

"Bir teknik direktör size bu güveni verip şampiyonluklar için mücadele edebileceğiniz bir platform sunarsa, onun için canınızı verirsiniz. Maresca'nın ayrıldığı an, bu bizim üzerimizde büyük bir etki yarattı. Bunlar kulüp tarafından alınan kararlar. Bana sorsaydınız, ben bu kararı almazdım."