Kompany, Cumartesi öğleden sonra Sky'da yayınlanan maç öncesinde, "Bugün genç oyuncular için böyle bir maç hiç de kolay değil" diye vurguladı. "Bugün çok zorlu bir görev bizi bekliyor."
"Onun için büyük bir sınav": Bayern Münih'ten Vincent Kompany, 18 yaşındaki oyuncunun sürpriz ilk 11'deki ilk maçının ardındaki düşünceleri açıkladı
Kompany, ligde kalma hedefine ulaşmak için her puana ihtiyacı olan zorlu Mainz rakibine karşı deplasmanda oynanacak bu maçta, "böyle bir karşılaşmada yer alabilecek olgunluğa sahip olmak gerektiğini" belirtti. "Bu, Sapoko için büyük bir sınav, ama diğer oyuncular için de öyle" dedi Kompany.
18 yaşındaki Sapoko Ndiaye, Aleksandar Pavlovic'in yanında orta sahada maça başladı, Joshua Kimmich ise Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçından üç gün önce dinlendirildi ve Mainz'a hiç gitmedi. Jamal Musiala da ilk başta dinlendirildi ve yedek kulübesinde oturdu, Leon Goretzka ise onun yerine 10 numara pozisyonuna geçti. Bundesliga'da Bayern, geçen Pazar VfB Stuttgart'a karşı aldığı 4-2'lik galibiyetle şampiyonluğunu garantilemiş durumda.
Sapoko Ndiaye'nin yanı sıra Kompany, Deniz Ofli (19), Raphael Pavlic (18) ve Bastian Assomo (16) ile kendi altyapısından üç yetenekli oyuncuyu daha Mainz'a götürdü. Bu oyuncular ilk olarak yedek kulübesinde yer aldı.
"Er ya da geç bunu yaşamak gerekir. Orada olmak gerekir. Er ya da geç onları yanına almanın doğru zamanı gelir," diyen Kompany, şunu da vurguladı: "Ama bunu hak etmek gerekir. Hiçbir şey bedava verilmez. Sapoko bugün bunu hak etti."
- AFP
FC Bayern Münih: Kompany, Sapoko Ndiaye'nin büyük bir hayranı olarak biliniyor
Sapoko Ndiaye, Bayern'in Afrika'daki ortak kulübü Gambinos Stars'ta yetişti. Geçtiğimiz yaz, Senegalli orta saha oyuncusu FCB'de ve Münih ekibinin bir başka ortak kulübü olan Grasshopper Club Zürich'te deneme antrenmanlarına katıldı. Ağustos ayında FCB ile Grasshopper Club arasında oynanan bir hazırlık maçında da etkileyici bir performans sergiledi; o günden beri Kompany, Sapoko Ndiaye'nin büyük bir hayranı olarak biliniyor.
Belçikalı oyuncunun ısrarı da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle, bu yetenekli orta saha oyuncusu Ocak ayı başında sezon sonuna kadar Bayern'e kiralandı. Alman rekortmeninin yaz aylarında Senegalli oyuncuyu kadrosuna kalıcı olarak katması muhtemel görünüyor.
Mainz'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmadan önce, Sapoko Ndiaye son olarak Bundesliga'da iki kez kısa süreli olarak forma giymişti. Hem FC St. Pauli'ye karşı 5-0 kazanılan maçta (11 Nisan) hem de Stuttgart'a karşı 4-2 kazanılan maçta (19 Nisan) son dakikalarda oyuna girmişti. Ayrıca hafta içi Bayer Leverkusen'de oynanan DFB-Pokal yarı finalinde (2-0) FCB kadrosunda yer almıştı.
FC Bayern Münih: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih
Maç
Yarışma
28 Nisan Salı
Paris Saint-Germain - FC Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
2 Mayıs Cumartesi
FC Bayern Münih - 1. FC Heidenheim
Bundesliga
6 Mayıs Çarşamba
FC Bayern Münih - Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
9 Mayıs Cumartesi
VfL Wolfsburg - FC Bayern Münih
Bundesliga