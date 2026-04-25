"Onun için büyük bir sınav": Bayern Münih'ten Vincent Kompany, 18 yaşındaki oyuncunun sürpriz ilk 11'deki ilk maçının ardındaki düşünceleri açıkladı

Kompany, ligde kalma hedefine ulaşmak için her puana ihtiyacı olan zorlu Mainz rakibine karşı deplasmanda oynanacak bu maçta, "böyle bir karşılaşmada yer alabilecek olgunluğa sahip olmak gerektiğini" belirtti. "Bu, Sapoko için büyük bir sınav, ama diğer oyuncular için de öyle" dedi Kompany.

18 yaşındaki Sapoko Ndiaye, Aleksandar Pavlovic'in yanında orta sahada maça başladı, Joshua Kimmich ise Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçından üç gün önce dinlendirildi ve Mainz'a hiç gitmedi. Jamal Musiala da ilk başta dinlendirildi ve yedek kulübesinde oturdu, Leon Goretzka ise onun yerine 10 numara pozisyonuna geçti. Bundesliga'da Bayern, geçen Pazar VfB Stuttgart'a karşı aldığı 4-2'lik galibiyetle şampiyonluğunu garantilemiş durumda.

Sapoko Ndiaye'nin yanı sıra Kompany, Deniz Ofli (19), Raphael Pavlic (18) ve Bastian Assomo (16) ile kendi altyapısından üç yetenekli oyuncuyu daha Mainz'a götürdü. Bu oyuncular ilk olarak yedek kulübesinde yer aldı.

"Er ya da geç bunu yaşamak gerekir. Orada olmak gerekir. Er ya da geç onları yanına almanın doğru zamanı gelir," diyen Kompany, şunu da vurguladı: "Ama bunu hak etmek gerekir. Hiçbir şey bedava verilmez. Sapoko bugün bunu hak etti."