Evde büyük bir kutlamaya ev sahipliği yapmanın giderek artan heyecanının altında, iki ay önce İspanya'ya karşı Dünya Kupası finalinde alınan 1-0'lık yenilginin bıraktığı geçmeyen acı tamamen dinmiş değil.

Bu vitrin maçındaki yenilginin hâlâ can yaktığını kabul eden kaleci, şu itirafta bulundu: "Yeniden finale çıkmak güzel ama ne yazık ki kazanamadık. O diken çok uzun bir süre benimle kalacak."

Efsanevi oyun kurucuya gereken şekilde saygı göstermek için federasyon, Katar 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun tamamını ve ailelerini bu tarihi ana tribünlerden katılmaları için resmen davet etti.