AFP
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‘Onun için bir rüya’ - Emiliano ‘Dibu’ Martinez, Dünya Kupası finalinden kalan acının gölgesinde Lionel Messi için özel bir veda hedefliyor
Kaleci, kaptana unutulmaz bir saygı duruşuna öncelik veriyor
Martinez, yaklaşan FIFA penceresi öncesinde 37 kişilik kadroyla birlikte milli görev için Arjantin'e geldi. Chelsea kalecisi, 6 Ekim'de Benin ile karşılaşacakları maçta Messi'ye unutulmaz bir veda yaşatmak için grubun ortak kararlılığını vurguladı. Tecrübeli file bekçisi için, küresel ikonun milli formayla son bir kez kendi sahasında sahaya çıkacağını görmek son derece duygusal bir dönüm noktası anlamına geliyor.
- Anadolu Agency
Kaleci, duygusal vedaya dair konuştu
'Dibu' olarak sevgiyle anılan kaleci, kaptanının efsanevi milli takım kariyerine zaten nokta koyduğunu düşündüğünü açık yüreklilikle kabul etti. ESPN Argentina'ya Buenos Aires'te tutkulu bir kalabalık önünde oynanacak veda maçını değerlendirirken Martinez, "Dürüst olmak gerekirse, onun zaten emekli olduğunu düşünmüştüm... Burada, Arjantin'de veda etme şansına sahip olmak onun için bir rüya ve biz de bu günü onun için harika bir gün yapmaya çalışacağız" dedi.
Unutulmayan bir günde hüzün dinmedi
Evde büyük bir kutlamaya ev sahipliği yapmanın giderek artan heyecanının altında, iki ay önce İspanya'ya karşı Dünya Kupası finalinde alınan 1-0'lık yenilginin bıraktığı geçmeyen acı tamamen dinmiş değil.
Bu vitrin maçındaki yenilginin hâlâ can yaktığını kabul eden kaleci, şu itirafta bulundu: "Yeniden finale çıkmak güzel ama ne yazık ki kazanamadık. O diken çok uzun bir süre benimle kalacak."
Efsanevi oyun kurucuya gereken şekilde saygı göstermek için federasyon, Katar 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun tamamını ve ailelerini bu tarihi ana tribünlerden katılmaları için resmen davet etti.
- ZUMA Press Wire
Tamamen dolan Monumental, duygusal bir kutlamaya hazırlanıyor
Biletleri tükenen Estadio Monumental, Messi'nin kendi sahasındaki son maçı için Arjantin'in Benin'le karşı karşıya geleceği mücadeleye coşkulu bir atmosfer sağlayacak. Bu özel gün, karnaval havasına rağmen rekabetçi kalmaya çalışan Lionel Scaloni'nin ekibi için zihinsel açıdan zorlu bir sınav anlamına geliyor. Anma töreni sona erdiğinde ise teknik ekip, ikonik oyun kurucuları olmadan geçecek bir gelecek için kadroyu istikrara kavuşturmaya hızla odaklanmak zorunda kalacak.
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