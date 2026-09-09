ZUMA Press Wire
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'Onun için 100 kez oy verirdim!' - Zinedine Zidane, Lionel Messi'yi 2026 Ballon d'Or için desteklerken GOAT tartışmasında net tavrını ortaya koydu
Arjantinli ikon aday gösterildi
Messi, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde geçirdiği dikkat çekici 2025-26 sezonunun ardından 2026 Ballon d'Or kısa listesinde kendine yer buldu. 39 yaşındaki forvet, 49 maçta 45 gol ve 30 asist üreterek Inter Miami'yi MLS şampiyonluğuna taşıdı, ardından sekiz gol atarak Arjantin'i 2026 Dünya Kupası finaline yönlendirdi. Bu istikrarlı mükemmellik, tılsımlı kaptanın dünya sahnesindeki etkisinin hâlâ eşsiz olduğunu ortaya koyuyor.
- ZUMA Press Wire
Fransız efsane, uzun ömürlülüğü övdü
Zidane, profesyonel kariyerin son dönemlerinde elit performans seviyesini korumanın ne kadar zor olduğunun daha geniş futbol kamuoyu tarafından çoğu zaman göz ardı edildiğine inanıyor. Süperstarın oyunun en büyük bireysel ödülü için yeterliliğini koşulsuz şekilde savunan eski Madrid teknik direktörü, Marca'nın aktardığına göre şöyle dedi: "Messi'ye 100 kez oy verirdim. Bence insanlar, 39 yaşında hâlâ dünyanın en iyi oyuncuları arasında olmanın ne kadar inanılmaz olduğunu gerçekten anlamıyor."
Zidane tarihi tartışmayı sonlandırdı
Messi'nin bir yıla yayılan üstün performansının, diğer adaylarınkinden çok daha ağır bastığı görüşü yaygın. Arjantinli ikonu bir kez daha Altın Top'u kazanmaya en güçlü aday olarak gösteren ve futbolda tüm zamanların en iyisinin kim olduğu yönündeki tartışmaya da kesin bir nokta koyan Zidane, şunları ekledi: "Messi ödülü kazanırsa şaşırmam. GOAT tartışmasıyla ilgili hâlâ şüphe duyan biri varsa, dürüst olmak gerekirse o kişi futbol camiasına ait değildir."
- getty
Kazananı Ballon galasında bekliyor
2026 Ballon d'Or'un kazananı, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek görkemli bir törenle resmen açıklanacak. Prestijli 70. edisyon, galanın ilk kez Paris dışında düzenlenmesiyle tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor. Futbol dünyası şimdi Messi'nin küresel ve yerel arenadaki belirleyici kahramanlıklarının onu yeniden podyuma taşıyıp taşımayacağını bekliyor.
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