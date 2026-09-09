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Adhe Makayasa

Çeviri:

'Onun için 100 kez oy verirdim!' - Zinedine Zidane, Lionel Messi'yi 2026 Ballon d'Or için desteklerken GOAT tartışmasında net tavrını ortaya koydu

Z. Zidane
L. Messi
Inter Miami CF
ABD 1
Barcelona
La Liga

Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane, 2026 Ballon d'Or yarışında Lionel Messi'ye güçlü bir destek verdi ve tecrübeli hücumcunun hâlâ eşi benzeri olmadığını vurguladı. Arjantinlinin olağanüstü uzun kariyerine ve dünya sahnesindeki belirleyici etkisine dikkat çeken Fransız efsane, futbol tarihinin en büyüğünün kim olduğuna dair tartışmanın artık sona erdiğini savundu.

  • Arjantinli ikon aday gösterildi

    Messi, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde geçirdiği dikkat çekici 2025-26 sezonunun ardından 2026 Ballon d'Or kısa listesinde kendine yer buldu. 39 yaşındaki forvet, 49 maçta 45 gol ve 30 asist üreterek Inter Miami'yi MLS şampiyonluğuna taşıdı, ardından sekiz gol atarak Arjantin'i 2026 Dünya Kupası finaline yönlendirdi. Bu istikrarlı mükemmellik, tılsımlı kaptanın dünya sahnesindeki etkisinin hâlâ eşsiz olduğunu ortaya koyuyor.

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  • imago-sport-1081181096.jpgZUMA Press Wire

    Fransız efsane, uzun ömürlülüğü övdü

    Zidane, profesyonel kariyerin son dönemlerinde elit performans seviyesini korumanın ne kadar zor olduğunun daha geniş futbol kamuoyu tarafından çoğu zaman göz ardı edildiğine inanıyor. Süperstarın oyunun en büyük bireysel ödülü için yeterliliğini koşulsuz şekilde savunan eski Madrid teknik direktörü, Marca'nın aktardığına göre şöyle dedi: "Messi'ye 100 kez oy verirdim. Bence insanlar, 39 yaşında hâlâ dünyanın en iyi oyuncuları arasında olmanın ne kadar inanılmaz olduğunu gerçekten anlamıyor."

  • Zidane tarihi tartışmayı sonlandırdı

    Messi'nin bir yıla yayılan üstün performansının, diğer adaylarınkinden çok daha ağır bastığı görüşü yaygın. Arjantinli ikonu bir kez daha Altın Top'u kazanmaya en güçlü aday olarak gösteren ve futbolda tüm zamanların en iyisinin kim olduğu yönündeki tartışmaya da kesin bir nokta koyan Zidane, şunları ekledi: "Messi ödülü kazanırsa şaşırmam. GOAT tartışmasıyla ilgili hâlâ şüphe duyan biri varsa, dürüst olmak gerekirse o kişi futbol camiasına ait değildir."

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    Kazananı Ballon galasında bekliyor

    2026 Ballon d'Or'un kazananı, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek görkemli bir törenle resmen açıklanacak. Prestijli 70. edisyon, galanın ilk kez Paris dışında düzenlenmesiyle tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor. Futbol dünyası şimdi Messi'nin küresel ve yerel arenadaki belirleyici kahramanlıklarının onu yeniden podyuma taşıyıp taşımayacağını bekliyor.

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