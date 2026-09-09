Messi'nin bir yıla yayılan üstün performansının, diğer adaylarınkinden çok daha ağır bastığı görüşü yaygın. Arjantinli ikonu bir kez daha Altın Top'u kazanmaya en güçlü aday olarak gösteren ve futbolda tüm zamanların en iyisinin kim olduğu yönündeki tartışmaya da kesin bir nokta koyan Zidane, şunları ekledi: "Messi ödülü kazanırsa şaşırmam. GOAT tartışmasıyla ilgili hâlâ şüphe duyan biri varsa, dürüst olmak gerekirse o kişi futbol camiasına ait değildir."