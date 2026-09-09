ZUMA Press Wire
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'Onun için 100 kez oy verirdim!' - Zinedine Zidane, Lionel Messi'yi 2026 Ballon d'Or için desteklerken GOAT tartışmasında kesin tavrını ortaya koydu
Arjantinli ikon aday gösterildi
Messi, hem kulübünde hem de milli takımda geçirdiği olağanüstü 2025-26 sezonunun ardından 2026 Ballon d'Or kısa listesinde yerini aldı. 39 yaşındaki forvet, 49 maçta 45 gol ve 30 asistlik performans sergileyerek Inter Miami'yi MLS şampiyonluğuna taşıdı, ardından sekiz gol atarak Arjantin'i 2026 Dünya Kupası finaline götürdü. Bu istikrarlı üstün performans, takımın sembol ismi kaptanın dünya sahnesindeki etkisinin hâlâ eşsiz olduğunu ortaya koyuyor.
- ZUMA Press Wire
Fransız efsane uzun ömürlülüğü övdü
Zidane, profesyonel bir kariyerin son döneminde elit performans seviyesini korumanın ne kadar zor olduğunun, futbol kamuoyu tarafından çoğu zaman göz ardı edildiğine inanıyor. Eski Madrid teknik direktörü, Marca'nın aktardığına göre, süper yıldızın oyunun en büyük bireysel ödülü için yeterliliğini kayıtsız şartsız savunarak şöyle dedi: "Messi'ye 100 kez oy verirdim. Bence insanlar, 39 yaşında hâlâ dünyanın en iyi oyuncuları arasında olmanın ne kadar inanılmaz olduğunu gerçekten anlamıyor."
Zidane tarihi tartışmayı sonlandırdı
Messi’nin bir yıla yayılan üstün performansının, diğer adaylarınkinden çok daha ağır bastığı yönünde yaygın bir görüş var. Arjantinli ikonu bir kez daha Altın Top’u kazanmaya aday gösterirken ve futbol tarihinin en büyüğü tartışmasına da net biçimde noktayı koyarken Zidane şunları ekledi: "Messi ödülü kazanırsa şaşırmam. GOAT tartışmasıyla ilgili hâlâ şüphesi olan varsa, dürüst olmak gerekirse o kişinin futbol dünyasında yeri yoktur."
- getty
Ballon gala gecesinde kazananı bekliyor
2026 Ballon d'Or kazananı, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek görkemli bir tören sırasında resmen açıklanacak. Prestijli 70. edisyon, galanın ilk kez Paris dışında düzenlenmesiyle tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor. Futbol dünyası şimdi Messi'nin küresel ve yurt içi arenadaki belirleyici kahramanlıklarının onu yeniden podyuma taşıyıp taşımayacağını bekliyor.
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