'Onun için 100 kez oy verirdim!' - Zinedine Zidane, Lionel Messi'yi 2026 Ballon d'Or için desteklerken GOAT tartışmasında kesin tavrını ortaya koydu

Messi’nin bir yıla yayılan üstün performansının, diğer adaylarınkinden çok daha ağır bastığı yönünde yaygın bir görüş var. Arjantinli ikonu bir kez daha Altın Top’u kazanmaya aday gösterirken ve futbol tarihinin en büyüğü tartışmasına da net biçimde noktayı koyarken Zidane şunları ekledi: "Messi ödülü kazanırsa şaşırmam. GOAT tartışmasıyla ilgili hâlâ şüphesi olan varsa, dürüst olmak gerekirse o kişinin futbol dünyasında yeri yoktur."