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"Onun hiç ayrılmadığını sanıyordum?" - Zlatan Ibrahimovic, Portekiz formasıyla altıncı Dünya Kupası'nda gol attıktan sonra "Geri döndüm" mesajı gönderen Cristiano Ronaldo'yla alay etti
Ibrahimovic, Ronaldo'nun açıklamasını sorguluyor
Ronaldo, Dünya Kupası K Grubu’ndaki Özbekistan maçında Portekiz’in 5-0’lık galibiyetinde iki gol attıktan sonra kameraların onu net bir şekilde duyduğundan emin oldu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldıkları ve gol atamadığı zorlu bir açılış maçının ardından, 41 yaşındaki futbolcu, ülkesinin ilk üç puanı kazanmasına katkıda bulunduktan sonra kameraya doğru “Geri döndüm” diye haykırdı.
Ancak Fox Sports stüdyosunda yorumcu olarak görev yapan Ibrahimovic, bu teatral hareketten pek etkilenmedi. Eski AC Milan ve Barcelona forveti alaycı bir tonla şöyle dedi: “Bu gol atılması gereken bir maçtı. Portekiz’in çok gol atacağı bir maçtı. Mesajına gelince, bence o hiç gitmemişti. Neden ‘Geri döndüm’ dediğini anlamıyorum.”
- AFP
Tarihi gol serisi devam ediyor
Ronaldo, 6. dakikada João Cancelo’nun ortasının ardından sağ ayağıyla attığı golle skoru açtı; ardından 39. dakikada Bruno Fernandes’in pasıyla ikinci golünü kaydetti. Bu iki golle 41 yaşında Dünya Kupası tarihinin en yaşlı ikinci golcüsü oldu; onu geride bırakan tek isim, 1994’te 42 yaşında gol atan Roger Milla’dır.
Bu goller, Ronaldo'nun 2006'daki ilk Dünya Kupası'ndan bu yana turnuvanın altı farklı edisyonunda gol atan tek oyuncu olmasını sağladı. Uzun süredir rakibi olan Lionel Messi de altı turnuvada yer alsa da, Arjantinli oyuncu 2010 turnuvasında gol atamadı ve bu da Ronaldo'yu gol rekorunun tek sahibi yaptı. Ancak Messi, şu anda 18 golle tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu listesinin başında yer alırken, Ronaldo'nun gol sayısı 10'dur.
Messi ile karşı karşıya gelme ihtimali
Portekiz’in eleme turlarına kalmaya çok yaklaşmasıyla birlikte, gündem kaçınılmaz olarak Messi ve Arjantin ile olası bir eleme turu karşılaşmasına kaydı. Uzun süredir devam eden rakibiyle karşılaşma ihtimali sorulduğunda Ronaldo, bunun özel bir an olacağını kabul etse de önündeki göreve odaklanmaya devam etti.
"Buna nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Ama, şey, harika olurdu. En önemli şey bugün kazanmaktı ve biz de başardık," dedi Ronaldo.
- AFP
Son perdede zafere doğru
Ibrahimovic’in alaycı sözlerine rağmen, eski Real Madrid ve Manchester United oyuncusu, Portekiz’in 2016 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna bir de Dünya Kupası kupası ekleme hedefinde olduğu bu dönemde, takımın ortak çabasına odaklanmaya devam ediyor. Portekiz, son maçında Miami’de Kolombiya’yı yenme hedefiyle K Grubu’nu lider tamamlamak için ikinci galibiyetini almaya çalışıyor. Portekiz, takımın yıldız oyuncusunun gol serisini sürdürmesini umuyor.