"Onun hiç ayrılmadığını sanıyordum?" - Zlatan Ibrahimovic, Portekiz formasıyla altıncı Dünya Kupası'nda gol attıktan sonra "Geri döndüm" mesajı gönderen Cristiano Ronaldo'yla alay etti

Ronaldo, Dünya Kupası K Grubu’ndaki Özbekistan maçında Portekiz’in 5-0’lık galibiyetinde iki gol attıktan sonra kameraların onu net bir şekilde duyduğundan emin oldu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldıkları ve gol atamadığı zorlu bir açılış maçının ardından, 41 yaşındaki futbolcu, ülkesinin ilk üç puanı kazanmasına katkıda bulunduktan sonra kameraya doğru “Geri döndüm” diye haykırdı.

Ancak Fox Sports stüdyosunda yorumcu olarak görev yapan Ibrahimovic, bu teatral hareketten pek etkilenmedi. Eski AC Milan ve Barcelona forveti alaycı bir tonla şöyle dedi: “Bu gol atılması gereken bir maçtı. Portekiz’in çok gol atacağı bir maçtı. Mesajına gelince, bence o hiç gitmemişti. Neden ‘Geri döndüm’ dediğini anlamıyorum.”