Llorente, ESPN'e yaptığı açıklamada, kulübün San Mames'te LaLiga'da 3-0'lık sürpriz bir yenilgi almasının ardından Atletico Madrid'in Alvarez'e destek olması gerektiğini söyledi. Alvarez, konuk ekip iki gol gerideyken ikinci yarıda oyuna sonradan girdi ve yaz transfer döneminin kapanmasından bu yana ilk kez forma giydi. Forvet oyuncusu Barcelona'ya transferiyle yoğun şekilde anılmıştı, ancak Atletico Madrid bir anlaşma için görüşmeyi reddetti.

Cumartesi günü maçın ardından konuşan Llorente, Alvarez'in yeniden ilk 11'e entegre edilmesinin önemini vurguladı. "O [Julian] bizim için çok önemli bir oyuncu" dedi Llorente. "Bunu biliyor. Yavaş yavaş takıma girecek, hem de ne kadar erken olursa o kadar iyi, çünkü onun gollerine ihtiyacımız var. Kısa süre içinde yüzde 100'e ulaşması için ona destek olmalıyız."