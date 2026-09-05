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'Onun gollerine ihtiyacımız var' - Marcos Llorente, Athletic Club karşısında alınan kasvetli yenilginin ardından Atletico Madrid'in Julian Alvarez'in parlamasına çaresizce ihtiyaç duyduğunu itiraf etti
Alvarez ağır yenilgide geri döndü
Llorente, ESPN'e yaptığı açıklamada, kulübün San Mames'te LaLiga'da 3-0'lık sürpriz bir yenilgi almasının ardından Atletico Madrid'in Alvarez'e destek olması gerektiğini söyledi. Alvarez, konuk ekip iki gol gerideyken ikinci yarıda oyuna sonradan girdi ve yaz transfer döneminin kapanmasından bu yana ilk kez forma giydi. Forvet oyuncusu Barcelona'ya transferiyle yoğun şekilde anılmıştı, ancak Atletico Madrid bir anlaşma için görüşmeyi reddetti.
Cumartesi günü maçın ardından konuşan Llorente, Alvarez'in yeniden ilk 11'e entegre edilmesinin önemini vurguladı. "O [Julian] bizim için çok önemli bir oyuncu" dedi Llorente. "Bunu biliyor. Yavaş yavaş takıma girecek, hem de ne kadar erken olursa o kadar iyi, çünkü onun gollerine ihtiyacımız var. Kısa süre içinde yüzde 100'e ulaşması için ona destek olmalıyız."
- AFP
Hancko, takım arkadaşının parlayacağına inanıyor
Atletico Madrid maça tanınmış bir santrforsuz başladı, ardından bitime yarım saatten biraz fazla kala Alvarez'i oyuna aldı. Savunmacı David Hancko da Llorente'nin görüşlerine katıldı ve rakibin savunmaya çekildiği zor şartlara rağmen oyuna sonradan giren Alvarez'in ortaya koyduğu olumlu işaretlere dikkat çekti. Hancko, tüm kadronun bu sezon Alvarez'in başarılı olacağına inandığını belirtti. Hancko, ESPN'e "Görüyordunuz, [Alvarez] iyi gidiyordu, [maçı] kendi başına üstlenmek istiyordu" dedi.
"Rakip savunmaya çekildiğinde tabii ki bazı topları kaybedecek. Ama o kıvılcımları, dönüp sol ayağıyla vurduğu anları görebiliyordunuz. Takımda bizim için fark yaratıyor. Kalmasına gerçekten çok sevindim. Tüm takım olarak onu destekliyoruz, arkasında duracağız. Ona ihtiyacımız var ve bence onun da bize ihtiyacı var."
İkinci yarıdaki çöküş Atletico'ya pahalıya patladı
Konuk ekip, devre arasının hemen ardından yıkıcı geçen iki dakikalık bir bölümde çözüldü. Nico Williams ve Robert Navarro, 46. ve 48. dakikalarda ağları sarsarak maçın gidişatını tamamen değiştirdi, Oihan Sancet ise son bölümde üçüncü golü ekledi. Bu hızlı çöküş takımı sersemletirken, oyuncular da devre arasının hemen ardından yaşadıkları konsantrasyon eksikliğini sorguladı.
Llorente, o kritik beş dakikanın oyun planlarını tamamen mahvettiğini kabul etti. Llorente, "Maçı ikinci yarının ilk beş dakikasında çöpe attık" dedi. "O beş dakika bizi bitirdi, ardından onları baskı altına alıp onları biraz korkutacak bir gol de atamadık... Bunun olmaması gerekir, çünkü iyi bir ilk yarı oynadık. Bunu düzeltmeli ve sebeplerine bakmalıyız."
- Getty Images
Kritik maçlar Simeone'nin takımını bekliyor
Atletico Madrid'ın bu hayal kırıklığı yaratan iç saha sonucunun üzerinde durmak için fazla zamanı yok; takımın önünde önümüzdeki günlerde zorlu bir fikstür var. Kulüp, Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadelede Anfield'da Liverpool ile karşılaşmak için İngiltere'ye gidecek. Bu Avrupa fikstürünün ardından Atletico, LaLiga'da Real Sociedad deplasmanındaki zorlu maçla sahalara dönecek.
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