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MusialaGetty Images

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"Onun gibi neşe saçmak istiyorum!" Jamal Musiala, NBA efsanesini en büyük ilham kaynağı olarak gösteriyor

Dünya Kupası
J. Musiala
Almanya

Jamal Musiala, ikinci tutkusu olan basketboldan büyük ilham alıyor ve bu alanda özellikle eski yıldız Stephen Curry’yi rol modeli olarak görüyor.

"Onun sahada yaydığı aynı neşeyi ben de yaymak istiyorum," dedi Musiala (23), Sport Bild’e.

Musiala, Golden State Warriors’ın 38 yaşındaki oyun kurucusunun “bugün bulunduğu noktaya gelmek için çok çalıştığını” hayranlıkla belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Steph Curry de benim gibi sakatlıklarla mücadele etti, gerçekten dişini sıkıp mücadele etmek zorunda kaldı. Kariyeri boyunca iyi ve kötü dönemler yaşadı ve bunlardan dersler çıkardı. Her zaman kendine inandı.”

  • Ayrıca Curry’nin “insan olarak nasıl biri olduğu” da hoşuna gidiyor. Başarıya rağmen hiç değişmedi, her zaman dost canlısı ve sempatik kaldı. Onunla henüz şahsen tanışmadım. Ama onun hakkında duyduğum her şey, onun çok iyi bir insan olduğunu gösteriyor.”

    Musiala, genel olarak Alman milli takımının Dünya Kupası’nda basketbolculardan çok şey öğrenebileceğine inanıyor. NBA şampiyonu New York Knicks’in “takım ruhu” sayesinde başarılı olduğunu söyledi. Finaldeki rakibi San Antonio Spurs’un “daha iyi bireysel oyunculara” sahip olduğunu, “ama Knicks takımı birbiriyle daha iyi uyum içindeydi. Bu, bizim için de belirleyici bir faktör olabilir.”

    Tıpkı formunun zirvesinde olan bir Musiala gibi. “Ne kadar çok dakika ve maç oynarsam, topla o kadar iyi bir his yakalıyorum. Oyunu oynamak bana yeniden gerçekten keyif veriyor,” dedi. Kimse “benden daha fazla baskı yapmıyor. Ancak yıllar içinde öğrendiğim bir şey var: Kendime karşı çok sert olmamalıyım. Bu, sonuçta kendi oyununu sadece olumsuz etkiler.”

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