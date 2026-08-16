Rashford, Wroclaw'da United'ın AC Milan'a 4-2 mağlup olduğu sezon öncesi maçta ikinci yarıda oyuna girerek uzun süredir beklenen sahalara dönüşünü yaptı. Rashford'la ilgili merak, hazırlık maçında 9 numaralı formanın ona verilmesiyle daha da arttı; bu forma genellikle takımın ana santrforuna ayrılır. Bu taktik değişiklik, birçok kişinin bu sezon bu numarayı almasını beklediği Benjamin Sesko'nun sakatlık nedeniyle forma giyememesiyle geldi.

United yetkilileri, forma numarası tercihinin kalıcı olarak görülmediğini vurgulamakta gecikmese de, bu durum Michael Carrick yönetiminde Rashford'un rolüne dair tartışmaları kuşkusuz alevlendirdi. Forvet oyuncusu, İtalyan devine karşı oynanan maçta kendine özgü parlaklığından kesitler sundu; buna, korner bayrağı yakınında sergilediği ve izleyicilere bireysel teknik kapasitesini hatırlatan dikkat çekici bir beceri anı da dahildi.