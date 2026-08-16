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'Onun gibi birine sahip olmak büyük bir kazanım' - Harry Maguire, transfer belirsizliği sürerken Manchester United'a Marcus Rashford'ı takımda tutma çağrısı yaptı
İkonik 9 numaralı formayı belirsizlik çevreliyor
Rashford, Wroclaw'da United'ın AC Milan'a 4-2 mağlup olduğu sezon öncesi maçta ikinci yarıda oyuna girerek uzun süredir beklenen sahalara dönüşünü yaptı. Rashford'la ilgili merak, hazırlık maçında 9 numaralı formanın ona verilmesiyle daha da arttı; bu forma genellikle takımın ana santrforuna ayrılır. Bu taktik değişiklik, birçok kişinin bu sezon bu numarayı almasını beklediği Benjamin Sesko'nun sakatlık nedeniyle forma giyememesiyle geldi.
United yetkilileri, forma numarası tercihinin kalıcı olarak görülmediğini vurgulamakta gecikmese de, bu durum Michael Carrick yönetiminde Rashford'un rolüne dair tartışmaları kuşkusuz alevlendirdi. Forvet oyuncusu, İtalyan devine karşı oynanan maçta kendine özgü parlaklığından kesitler sundu; buna, korner bayrağı yakınında sergilediği ve izleyicilere bireysel teknik kapasitesini hatırlatan dikkat çekici bir beceri anı da dahildi.
- Getty Images Sport
Maguire, Rashford'un önemini vurguladı
Maguire için bu kalite parıltıları, kulübün 28 yaşındaki oyuncudan bonservis geliri elde etme yönündeki her türlü cazibeye neden direnmesi gerektiğini tam olarak gösteriyor. Maguire, Rashford'ın Old Trafford'da kalma arzusunu kamuoyu önünde dile getirirken, forvetin kulübün planlarının hâlâ kritik bir parçası olduğunu vurguladı. Geleceğine dair süren spekülasyonlara ve dönüşünden önce yaşadığı zorlu döneme rağmen Maguire, altyapıdan yetişen oyuncunun yeni Premier League sezonuna hazırlanan takımın performans seviyesini yükseltmek için gerekli kaliteye sahip olduğu konusunda son derece net.
"Transfer dönemi hâlâ açık, tabii ki" dedi Maguire, BBC'ye yaptığı açıklamada. "Oyuncular olarak onun kalmasını umuyoruz çünkü kalırsa bizim için büyük bir değer olur. Bizi kesinlikle daha iyi yapabilir. Oyuna girdiğinde savunma hattını ne kadar iyi tehdit ettiğini gördünüz. Gol atabilirdi. Çok büyük bir tehdit. Marcus'la uzun yıllardır birlikte oynuyorum ve ona karşı oynamanın da, antrenmanda onunla birlikte oynamanın da bize yardımcı olacağını biliyorum."
Polonya'daki zorlu bir sezon öncesi maçının ardından düşünceler
Rashford’un dönüşünün bireysel açıdan olumlu yanlarına rağmen, Maguire takımın genel performansına dair değerlendirmesinde dürüst davrandı. Milan’a karşı alınan yenilgi, Maguire tarafından sezon öncesi programlarının "en kötü" performansı olarak nitelendirildi. Bu maç, Hull City ile Premier League’de oynayacakları açılış karşılaşmasından sadece bir hafta önce geldi. Kaptan Bruno Fernandes ise art arda ikinci maçta da penaltı kaçırdı.
"Sahada çok daha ileride oynamak, daha agresif olmak ve oyunun kontrolünü daha fazla ele almak istiyoruz," diye açıkladı Maguire. "Bu, bu açıdan kendimizi yansıtabildiğimizi hissetmediğim tek maçtı. Çok sayıda önde top kazandık ve bundan çok sayıda fırsat ürettik, ancak baskımızı yeterince uzun süre devam ettiremedik," diye ekledi Maguire.
- Getty Images Sport
Geçmişteki Man Utd sıkıntılarına rağmen Amorim'e saygı
Maç aynı zamanda, şu anda Milan'ın başında olan eski United teknik direktörü Ruben Amorim ile bir yeniden buluşmaya da sahne oldu. Old Trafford'daki görevi yalnızca 14 ay sürmesine ve Rashford ile Kobbie Mainoo gibi oyuncularla anlaşmazlık yaşadığı yönünde haberler çıkmasına rağmen, maç sonrası atmosfer büyük ölçüde samimiydi. Amorim'in karma alanda eski oyuncuları ve kulüp personeliyle sıcak şekilde sarıldığı görüldü.
"Onu ve tüm ekibini görmek harikaydı" dedi. "Ruben'le ve tüm ekibiyle çok iyi anlaştım. Etkileyip herkese ne kadar harika bir teknik direktör olduğunu göstermesi için bir şans daha bulmasına sevindim. Başarılı olacağından eminim. Ruben hakkında söyleyecek kötü hiçbir şeyim yok. Sadece Manchester United'da işler yolunda gitmedi. Ama şimdi çok büyük bir kulübü var."
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