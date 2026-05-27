Getty
Çeviri:
"Onun gibi bir oyuncuya ihtiyacınız var" - ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Gio Reyna'nın Dünya Kupası'nda etkili olacağına inanıyor
- AFP
"Onda bu nitelik var"
Reyna, Arjantinli teknik direktörün yönetiminde sadece dört kez forma giydi, ancak Pochettino bu yaz orta saha oyuncusunu ABD milli takımının kilit ismi olarak kullanma niyetini açıkladı.
"Onda bu nitelik var... Ona gerçekten güveniyorum ve ona güven veriyorum," dedi Pochettino. "Her maçta oynayacağını söylemiyorum, ancak yardımcı olabilir, çünkü o farklı bir oyuncu, farklı bir yetenek. Ve bence, tüm kadroda onun gibi bir oyuncuya ihtiyaç vardır."
- Getty Images Sport
"Deneyimli oyunculara güvenmemiz gerekiyor"
Bu sözler, bu yaz Reyna'nın kadroda yer alıp almayacağının tartışma konusu olduğu uzun bir sürecin ardından geldi. Ofansif orta saha oyuncusu birkaç kadroda yer almamıştı, ancak Kasım 2025'te kadroya geri döndü ve Mart ayında yeniden kadroya çağrıldı.
"Bence deneyimli oyunculara güvenmemiz gerekiyor ve bunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Süreç boyunca deneyimli oyunculara meydan okuduk. Neden? Çünkü en iyisini elde etmek, rekabetçi olmak ve bu zihniyeti değiştirmek istedik. [Gio] takıma farklı şeyler katabilir" dedi.
Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde istikrarsız bir süre almasına rağmen, Reyna genel olarak ABD ile güçlü bir sicile sahip. 36 milli maçta 9 gol attı ve ABD'nin üç Nations League şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu. 2024 yılında CONCACAF Nations League'in Turnuvanın En İyi Oyuncusu seçildi.
- Getty Images Sport
Gündeme oturan bir kavga
Reyna, 2022 Dünya Kupası’nın ardından ABD futbol tarihinin son dönemdeki en çalkantılı dönemlerinden birinin merkezinde yer aldı; antrenmanlardaki tutumu ve gayretinin, dönemin ABD Milli Takımı teknik direktörü Gregg Berhalter’ı onu Katar’dan eve göndermek üzereyken neredeyse ikna ettiği ortaya çıktı. Berhalter, Reyna'nın adını vermeden olayı kamuoyuna açıklayınca durum daha da kızıştı ve Reyna'nın ailesi, Berhalter ile şu anki eşinin karıştığı, on yıllar öncesine dayanan bir aile içi şiddet vakası hakkında bilgi vermek üzere ABD Futbol Federasyonu ile iletişime geçti. Şu anda Chicago Fire'ın teknik direktörlüğünü yapan Berhalter, daha sonra USMNT'ye dönmesine izin verilirken, Reyna da sonunda kadroya geri döndü.
Reyna, o zamandan beri 2022 Dünya Kupası'nın bir öğrenme deneyimi olduğunu kabul etti. Katar'a geri dönüp baktığında, grubun "çok, çok genç" ve "o zamanlar belki biraz deneyimsiz" olduğunu söyledi ve şu anda ilk on birde oynamak, yedek kulübesinden oyuna girmek ya da kenardan destek olmak gibi "takıma yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya" odaklandığını ekledi.
- AFP
Sırada ne var?
ABD Erkek Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası elemelerine ABD’nin çeşitli şehirlerinde oynayacağı üç D Grubu maçıyla başlayacak. Takım, 12 Haziran’da saat 21.00’de (ET) Paraguay, 19 Haziran’da saat 15.00’te (ET) Avustralya ve 25 Haziran’da saat 22.00’de (ET) Türkiye ile karşılaşacak.