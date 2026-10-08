Çatlak, Oslo'da Norveç'e karşı alınan 2-1'lik galibiyet sırasında başladı; eski Manchester United ve Real Madrid yıldızı yedek kulübesinde kalırken süre almadı. Kendisine ikinci yarı boyunca ısınması talimatı verilmişti ancak oyuna hiç alınmadı; bu da bir ihanet hissine yol açtı ve sonunda antrenman kampından ayrılma kararı almasına neden oldu.

Aveiro, oğlunun milli takım düzeninden ve ülkesindeki genel kamuoyundan şu anda gördüğünden daha fazla saygıyı hak ettiğine olan inancında kararlılığını koruyor; çünkü onun her zaman Portekiz'in kahramanı olduğunu söyledi. Aveiro, "O her zaman Portekiz'in kahramanı oldu. Ona hak ettikleri şekilde değer vermiyorlar" dedi.