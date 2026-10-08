AFP
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'Onun değerini bilmiyorlar!' - Cristiano Ronaldo'nun annesi, Jorge Jesus tartışmasının ardından Portekiz efsanesine yönelik muameleyi sorguladı
Aveiro, Portekiz'in elenmesi nedeniyle yaşadığı yıkımı anlattı
Efsanevi forvetin, 30 Eylül'de Danimarka'ya karşı oynanacak kritik Uluslar Ligi maçı öncesinde Brezilya milli takımı kampını terk etme kararı alması futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Ülkesi adına rekor kıran 146 gole imza atan tecrübeli hücumcu, Norveç'e karşı yakın zamanda oynanan maçta Jorge Jesus'u forma süresiyle ilgili belirli anlaşmalara uymamakla suçlamasının ardından ayrılmak zorunda hissetti.
Portekiz yayını TV 7 Dias'a konuşan annesi Aveiro, yaşanan tüm bu sürecin aile için sindirmesi son derece zor bir durum olduğunu kabul etti. Aveiro, "Üzgünüm, bu normal. Bu bir şoktu. Oğlum ön kapıdan çıkabilirdi ama bunun yerine arka kapıdan çıktı" dedi. Açıkça hissettiği acıya rağmen geleceğe bakmaya çalışan Aveiro, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama sorun değil, Tanrı bununla ilgilenecek. Biraz ağladım. Bırakmak da iyi geliyor. Artık yolumuza devam etmeliyiz."
- AFP
Ronaldo'nun annesi Portekiz kahramanını savundu
Çatlak, Oslo'da Norveç'e karşı alınan 2-1'lik galibiyet sırasında başladı; eski Manchester United ve Real Madrid yıldızı yedek kulübesinde kalırken süre almadı. Kendisine ikinci yarı boyunca ısınması talimatı verilmişti ancak oyuna hiç alınmadı; bu da bir ihanet hissine yol açtı ve sonunda antrenman kampından ayrılma kararı almasına neden oldu.
Aveiro, oğlunun milli takım düzeninden ve ülkesindeki genel kamuoyundan şu anda gördüğünden daha fazla saygıyı hak ettiğine olan inancında kararlılığını koruyor; çünkü onun her zaman Portekiz'in kahramanı olduğunu söyledi. Aveiro, "O her zaman Portekiz'in kahramanı oldu. Ona hak ettikleri şekilde değer vermiyorlar" dedi.
Ronaldo, tutulmayan sözler hakkında sessizliğini bozdu
Ayrılığının ardından, beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız, tutumunu netleştirmek ve Jesus ile yaşadığı sürtüşmeye değinmek için kapsamlı bir açıklama yayımladı. Mesajında, başlangıçta FPF Başkanı'nın talebi üzerine 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takımda kalmayı kabul ettiğini detaylandırdı.
Fiziksel durumunun yönetilmesi için özel bir plan oluşturulduğunu öne sürdü; buna göre kendisi pencerenin ilk ve son maçlarında oynayacak, düzenli olarak da oyundan alınacaktı. Ancak teknik direktörün kendisinden Norveç'te oynamasını isteyip ardından uzun bir ısınmanın sonrasında onu yedek kulübesinde bırakarak bu plandan neredeyse hemen saptığını iddia etti. Forvet oyuncusu, ayrılığını açıkladığı çarpıcı açıklamasında "Devre arasından beri ısınıyordum. Dakikaların geçtiğini izledim ve beni hiç çağırmadılar. Teknik direktör sözünü tutmamıştı" ifadelerini kullandı.
- AFP
Saygı görmek ve olası bir geri dönüş peşinde
Mevcut gerilime rağmen, milli takıma dönüş ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Al-Nassr forveti, ayrılış şekli nedeniyle takım arkadaşlarından ve Portekiz kamuoyundan içtenlikle özür diledi; ayrılığının sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu kabul etti.
Fiziksel olarak formda kalması ve kulüp düzeyinde performansını sürdürmesi halinde, olası bir cezasını tamamladıktan sonra seçime hazır olmayı planladığını vurguladı. Annesi ise onun en güçlü savunucusu olmaya devam ediyor ve ülke için hâlâ vazgeçilmez bir figür olduğunu savunuyor.
"'Hey anne, stres yapma, hepimiz yeniden bir araya geldiğimizde her şeyi açıklayacağım.'," dediği, annesinin röportajında aktardığı telefon görüşmesinde bildirildi.
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