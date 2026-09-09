'Onun çözümleri var' - Dani Olmo, Hansi Flick ile Barcelona'nın tılsımlı 9 numara olmadan nasıl başa çıkacağını açıkladı

Barcelona, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından yeni sezona önemli bir boşlukla giriyor; zira Polonyalı golcünün tarihî etkisini telafi etmek neredeyse imkânsız. Ancak Olmo, Flick'in takımın La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir ekip olarak kalmasını sağlayacak bir stratejiyi çoktan oluşturduğuna inanıyor. Alman teknik adam, sabit bir referans noktası yerine akışkanlığa ve kolektif harekete odaklanarak Barcelona hücumunu modernize etmeyi hedefliyor. Olmo, kadro değişmiş olsa da Katalan devi için hedeflerin her zamanki kadar yüksek kaldığında ısrar ediyor.

Olmo, The Guardian'a verdiği demeçte, "Tarihte Robert gibi biri yok. Ama 9 numarada Raphinha ile oynuyoruz. Gabriel Jesus geldi. Hamza [Abdelkarim] gerçekten çok iyi gidiyor. Teknik direktörün beni ya da Fermin [López]'i oraya koyma kozuna da sahip olduğunu biliyor; ben de kendimi o pozisyonda rahat hissediyorum. Yani onun çözümleri var. Kulüp inanılmaz bir iş çıkardı. Rodri, Gabriel Jesus, Karim [Adeyemi], [Anthony] Gordon bize çok şey katıyor" dedi.