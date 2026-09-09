Getty Images Sport
Çeviri:
'Onun çözümleri var' - Dani Olmo, Hansi Flick ile Barcelona'nın tılsımlı 9 numara olmadan nasıl başa çıkacağını açıkladı
Flick'in Lewandowski sonrası dönem vizyonu
Barcelona, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından yeni sezona önemli bir boşlukla giriyor; zira Polonyalı golcünün tarihî etkisini telafi etmek neredeyse imkânsız. Ancak Olmo, Flick'in takımın La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir ekip olarak kalmasını sağlayacak bir stratejiyi çoktan oluşturduğuna inanıyor. Alman teknik adam, sabit bir referans noktası yerine akışkanlığa ve kolektif harekete odaklanarak Barcelona hücumunu modernize etmeyi hedefliyor. Olmo, kadro değişmiş olsa da Katalan devi için hedeflerin her zamanki kadar yüksek kaldığında ısrar ediyor.
Olmo, The Guardian'a verdiği demeçte, "Tarihte Robert gibi biri yok. Ama 9 numarada Raphinha ile oynuyoruz. Gabriel Jesus geldi. Hamza [Abdelkarim] gerçekten çok iyi gidiyor. Teknik direktörün beni ya da Fermin [López]'i oraya koyma kozuna da sahip olduğunu biliyor; ben de kendimi o pozisyonda rahat hissediyorum. Yani onun çözümleri var. Kulüp inanılmaz bir iş çıkardı. Rodri, Gabriel Jesus, Karim [Adeyemi], [Anthony] Gordon bize çok şey katıyor" dedi.
- Getty Images Sport
Rodri etkisi ve savunma felsefesi
Flick'in yeni görünümlü Barcelona'sının en önemli yapı taşlarından biri, Manchester City'den Rodri'nin gelişi. İspanyol orta saha lideri, Sergio Busquets'in doğal halefi olarak görülüyor ve Olmo gibi yaratıcı oyuncuların serbestçe dolaşmasına imkân tanıyacak yapısal sağlamlığı sağlıyor. Taktik değişim, önde kurulan yüksek savunma hattını ve yoğun presi içeriyor; Olmo bu sistemin riskler taşıdığını kabul ediyor ancak Avrupa futbolunun en üst seviyesinde rekabet edebilmek için bunun şart olduğunu söylüyor.
Olmo, "Rodri, Busquets'e en çok benzeyen oyuncu" dedi. "Oyunumuz, sistemimiz, fikrimiz için kusursuz bir uyum sağlıyor; bu da milli takıma benziyor. Pozisyon bilgisi yüksek, denge getiriyor ve bu da bana boşlukların nerede olduğunu yorumlama konusunda daha fazla özgürlük verecek. Yapıyı ayakta tutuyor. Sistemin zaman zaman riskli olduğunu biliyoruz ama ne zaman çıkacağımıza, ne zaman çıkmayacağımıza, ne zaman arkamızı kollayacağımıza karar verecek tecrübeye ve bilgiye sahibiz."
Geçmiş Şampiyonlar Ligi başarısızlıklarından ders çıkararak
Olmo ve mevcut nesil için Şampiyonlar Ligi hâlâ nihai sınır olmayı sürdürüyor; kulüp, kupayı en son 2015'te kaldırmıştı. Orta saha oyuncusu, Inter ve Atletico Madrid gibi takımlara karşı geçmişte yaşanan elenişlerin can yakıcı olduğunu kabul ediyor, ancak bunların artık olgunlaşmaya başlayan bir kadro için hayati öğrenme deneyimleri olduğunu vurguluyor. Flick, konsantrasyon ve fiziksel efor yoluyla riski en aza indiren bir anlayış yerleştirdi; hücum görevleri ne olursa olsun her oyuncudan savunma fazına katkı yapmasını istiyor. Olmo'ya göre önceki sezonlarda eksik olan da işte bu disiplinli yaklaşım.
"Şampiyonlar Ligi küçük detaylarla belirleniyor ve o detaylar bizim lehimize işlemedi ama son iki yıl gelecek için birer deneyimdi. Genç bir takımdık. Hâlâ da öyleyiz. Bana göre Barcelona dünyanın en iyi altyapısına sahip; [Marc] Bernal, Lamine [Yamal] ve şimdi Xavi Espart. Pedri hâlâ genç ve altı, yedi yıldır en üst seviyede oynuyor. Artık o tecrübeye sahibiz," dedi.
- Getty Images Sport
Camp Nou'da Dünya Kupası kazanan bir zihniyet
İspanya'nın Arjantin'i yenerek dünya şampiyonu olduğu New Jersey'deki zafer, Barcelona kadrosunun psikolojisini kökten değiştirdi. Kadroda sekiz Dünya Kupası şampiyonu bulunurken, Flick'in değerlendirmeye hevesli olduğu özgüven duygusu yeniden güçlenmiş durumda. Olmo, uluslararası arenadaki zaferden yeniden kulüp görevlerine dönüş sürecini sorunsuz olarak nitelendirdi ve bunun, teknik direktörün daha fazla kupa yönündeki anlık talebiyle şekillendiğini söyledi.
"Bu sizi değiştiriyor, hayatınızı değiştiriyor" diyen Olmo, Dünya Kupası zaferiyle ilgili olarak şöyle konuştu: "Sanırım bunu hâlâ tam olarak kavrayabilmiş değiliz. Bunu, başka statlarda [alkışlandığınızda] fark ediyorsunuz ama gerçekten anlamamız zamanla olacak. Sanki başka bir boyuta, çok seçkin bir gruba girmişsiniz gibi" diyerek sözlerini tamamladı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun