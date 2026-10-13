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“Onun çok genç olduğunu söylüyorlar”: Paul Pogba, Michael Carrick'in Manchester United'da yaşadığı zorlukları değerlendirdi ve Manchester City'nin şampiyonluğuna ilişkin bir iddiada bulundu
Sezona berbat bir başlangıç
Manchester United, Premier League sezonuna kötü bir başlangıç yaptı ve ilk altı maçında yalnızca Ipswich Town karşısında galibiyet alabildi. Hull City, Everton, Manchester City, Fulham ve Tottenham karşısında puan kaybeden United, puan tablosunda gerilerde kaldı. Brighton'a elenerek Carabao Kupası'na veda etmesiyle yerel kupalarda başarı elde etme umutları da erken bir darbe aldı.
Old Trafford'da Tottenham ile oynanan ve 1-1 biten son maçta Carrick üzerindeki baskı doruğa çıktı. Rodrigo Bentancur'un maçın son bölümünde gördüğü kırmızı kartla sayısal üstünlüğü ele geçirmesine rağmen United etkisiz bir performans sergiledi ve kendisine pahalıya mal olan bir geç beraberlik golü yedi.
- AFP
Old Trafford'da sabır çağrıları
Singapur Grand Prix'sinde Sky Sports'a konuşan Pogba, United yönetimine eski takım arkadaşına karşı sabırlı olma çağrısında bulundu. Carrick'le aynı soyunma odasını paylaşan Fransız futbolcu, Old Trafford çevresindeki paniği erken buldu.
“Sezon daha yeni başladı, söylenecek pek bir şey yok. Sezon daha yeni başladı ve çok uzun bir sezon bizi bekliyor,” diyen Pogba, şöyle devam etti: “Geçen sezon geldiğinde neler yapabileceğini gösterdi. Herkes onun her şeyi değiştirecek teknik direktör olduğunu söylüyordu. Şimdi sonuçlar gelmeyince belki de fazla genç olduğunu söylüyorlar.”
“Er ya da geç çok şey değişebilir. Ona sadece zaman tanımaları gerekiyor, her şey yoluna girecek,” diye ekledi.
Geriye dönük lig şampiyonluğu peşinde
United'ın teknik direktör konusundaki mevcut sıkıntılarının yanı sıra 33 yaşındaki Pogba, Manchester City hakkında devam eden mali soruşturmayı yakından takip ediyor. Pogba'nın Manchester'daki ikinci döneminde United, Premier League'i iki kez ikinci sırada bitirdi: 2018'de Jose Mourinho, 2021'de ise Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde.
Manchester City'nin geriye dönük ağır bir ceza alması hâlinde Pogba, kazandığı kupa sayısının beklenmedik biçimde artabileceğini düşünüyor. Konuyla ilgili espri yaparak şöyle dedi: "Umarım bu, Premier League'i etkilemez ve umarım iki şampiyonluk kazanırız."
Dünya Kupası şampiyonu, serbest oyuncu statüsüne geçtikten sonra geleceğine ilişkin seçeneklerini değerlendiriyor. Monaco ile olan iki yıllık sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Bu karar, sakatlıklarla geçen ve yalnızca altı maçta forma giyebildiği hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından ağustos ayında alındı.
- AFP
Yeni bir meydan okuma arayışında
Carrick, United'ın kötü giden sezonunu kurtarmak ve giderek artan eleştirileri hafifletmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıyayken Pogba, bir sonraki durağını belirlemeye odaklanmış durumda. Tecrübeli orta saha oyuncusu, fiziksel sorunlarını nihayet geride bırakıp düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüp bulmayı umuyor.
United ise üst üste iyi sonuçlar almanın yolunu bir an önce bulmalı. Taraftarların sabrı şimdiden tükenmeye başlarken Carrick'in, Pogba'nın kendisine verdiği desteği Premier League'de kritik puanlara dönüştürmesi gerekiyor.
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