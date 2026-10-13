Manchester United, Premier League sezonuna kötü bir başlangıç yaptı ve ilk altı maçında yalnızca Ipswich Town karşısında galibiyet alabildi. Hull City, Everton, Manchester City, Fulham ve Tottenham karşısında puan kaybeden United, puan tablosunda gerilerde kaldı. Brighton'a elenerek Carabao Kupası'na veda etmesiyle yerel kupalarda başarı elde etme umutları da erken bir darbe aldı.

Old Trafford'da Tottenham ile oynanan ve 1-1 biten son maçta Carrick üzerindeki baskı doruğa çıktı. Rodrigo Bentancur'un maçın son bölümünde gördüğü kırmızı kartla sayısal üstünlüğü ele geçirmesine rağmen United etkisiz bir performans sergiledi ve kendisine pahalıya mal olan bir geç beraberlik golü yedi.



