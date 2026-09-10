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Çeviri:

'Onun çok büyük bir etkisi var' - Michael Carrick, Şampiyonlar Ligi rekorunu kıran 'harika' Manchester United genç yeteneğini övdü

M. Carrick
K. Mainoo
M. United
M. United - Sabah FK
Sabah FK
Şampiyonlar Ligi

Manchester United, Old Trafford'da Sabah'ı 4-0'lık net bir skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yaptı. Etkileyici performansta, genç yıldız Kobbie Mainoo'nun orta sahadaki ustalık gösterisi öne çıktı ve bu performans ona teknik direktöründen büyük övgü kazandırdı. Takım şimdi dikkatini ligdeki dev maça çevirmiş durumda ve yakaladığı bu yeni ivmeyi hafta sonundaki merakla beklenen derbiye taşımayı umuyor.

  • Avrupa’ya rahat bir dönüş

    Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü turnuvadaki ilk maçına çıkan Sabah karşısında 4-0'lık net bir galibiyetle taçlandırdı. Old Trafford'da Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko ve Lisandro Martinez'in golleri üç puanı getirdi.

    Maçın ardından TNT Sports'a konuşan teknik direktör Michael Carrick, takımın genel performansını değerlendirirken şunları söyledi: "Gol yememek ve tabii ki maçı kazanmak güzel. Hücum oyunumuzun bazı bölümleri harikaydı. Geçişlerde tehlikeli olduk, büyük ölçüde de iyi savunma yaptık. Sonuç rahat görünüyor ama o kadar da kolay değildi."

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    Orta sahaya hükmetmek

    Gecenin öne çıkan anı, tempoyu zahmetsizce belirleyen Mainoo'nun etkileyici performansıydı. Carrick, takıma yaptığı olağanüstü katkı nedeniyle yetenekli orta sahayı özellikle öne çıkarmakta gecikmedi.

    Teknik direktör şu ifadeleri kullandı: "Kobbie [Mainoo] harika bir oyuncu, bunu görmek oldukça açık. Oyunumuza çok büyük bir etkisi var ve ona sahip olmak gerçekten büyük bir keyif. Sahanın merkezinde zaman zaman iyi futbol oynadık ve daha da iyi olabiliriz. Bu gece gösterdiğimiz bazı olumlu işaretler var."

  • Menajerinin izinden gidiyor

    Mainoo maç boyunca 81 pas tamamladı. OptaJoe'ya göre bu, Carrick'in şubat ayında Olympiakos'a karşı kaydettiği 89'dan bu yana bir İngiliz oyuncunun kulüp adına Şampiyonlar Ligi maçındaki en yüksek sayı.

    Bu bireysel performans, geçen pazar Everton ile alınan can sıkıcı beraberliğin ardından kadronun kolektif inancının yeniden kazanılmasına yardımcı oldu. Carrick şunları ekledi: "Özgüven yerinde, pazar günü Everton karşısında uzun bölümlerde olduğu gibi, sadece sonuçla birlikte sonunda darbe aldı. Kazanmak her zaman güzeldir. Pazar günü bir büyük maç daha var."


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    Odak Manchester derbisine kayıyor

    Manchester United şimdi hızla toparlanmalı ve bu pazar Manchester City'ye karşı oynanacak dev Premier League derbisine hazırlanmalı. Avrupa'daki baskın performanslarının ardından Carrick ve oyuncuları, Old Trafford'da yerel üstünlüğü ele geçirmekte kararlı olacaktır. Mainoo ve takım arkadaşları bu etkili formu tekrarlayabilirse, City'nin kusursuz başlangıcına çelme takma konusunda güçlü bir şansa sahip olacaklar.

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