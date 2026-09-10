Gecenin öne çıkan anı, tempoyu zahmetsizce belirleyen Mainoo'nun etkileyici performansıydı. Carrick, takıma yaptığı olağanüstü katkı nedeniyle yetenekli orta sahayı özellikle öne çıkarmakta gecikmedi.

Teknik direktör şu ifadeleri kullandı: "Kobbie [Mainoo] harika bir oyuncu, bunu görmek oldukça açık. Oyunumuza çok büyük bir etkisi var ve ona sahip olmak gerçekten büyük bir keyif. Sahanın merkezinde zaman zaman iyi futbol oynadık ve daha da iyi olabiliriz. Bu gece gösterdiğimiz bazı olumlu işaretler var."