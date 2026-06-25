Liverpool FC’nin eski başarılı teknik direktörü, İngiltere’deki görevinin başlangıcında bu golcüyü hiç de doğru bir şekilde değerlendiremediğini açıkça itiraf etti. 59 yaşındaki teknik adam, ikilinin ilk karşılaşma anını hala hatırlıyor. Klopp, “Onu Brighton’da ilk kez gördüğüm anı hatırlıyorum. O zaman onun bir Alman olduğunu hiç bilmiyordum,” dedi.
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"Onun bir Alman olduğunu hiç bilmiyordum": Jürgen Klopp, DFB milli takım oyuncusunu Google'da aramak zorunda kaldı
Ancak forvetin sportif yetenekleri, Premier League’de Klopp’un dikkatini hemen çekti. Bugün 29 yaşında olan oyuncunun gücü ve oyun stili derin bir izlenim bıraktı.
Klopp o zamanki tepkisini şöyle hatırladı: “Vay canına! Bu da ne böyle bir yetenek? Hemen onu Google’da aramak zorunda kaldım.” Arama sonucunu görünce şaşırdı: “Oops, meğer Almanmış.”
Undav’ın yükselişi, geniş kamuoyundan uzakta gerçekleşmişti. Forvet, elit kulüplerin tipik altyapı merkezlerinden geçmemiş, aksine Regionalliga ve 3. Liga’da yetişkinler liginde ilk tecrübelerini kazanmıştı. Eintracht Braunschweig’ın ikinci takımı ve SV Meppen üzerinden, dolambaçlı yollardan geçerek nihayet spot ışıklarının altına çıktı.
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Undav, Union Saint-Gilloise’de büyük bir atılım gerçekleştirdi
Klopp’u etkileyen tam da bu özgeçmiş. Eski teknik direktör, oyuncunun ayaklarının yere basmasını övdü: “Nereden geldiğini biliyor. Birkaç yıl önce nerede olduğunu biliyor. Her şey yerine oturana kadar futbolun alt liglerinde oynadı.”
Undav, Belçika birinci lig takımı Union Saint-Gilloise’de büyük çıkışını yaptı. Oradan, İngiliz kulübü Brighton & Hove Albion, 2022 yılında yedi milyon avroluk transfer ücreti karşılığında bu hücum oyuncusunu kadrosuna kattı.
VfB Stuttgart’a kiralandıktan sonra, Stuttgart kulübü 2024 yılında transferi kesinleştirdi ve İngiltere’ye yaklaşık 27 milyon avro ödedi. Dünya Kupası öncesinde Stuttgart yönetimi bir adım daha attı ve milli oyuncuyla sözleşmesini 2029’a kadar erken uzattı; sözleşmede bir yıl daha uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Deniz Undav, Dünya Kupası’nda eşi benzeri olmayan bir süper yedek olacak
Dünya Kupası’nda Undav, şu anda kendisine duyulan güveni tam anlamıyla hak ediyor. Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın kadrosunda en parlak isimlerden biri haline geldi. Turnuva boyunca gösterdiği verimlilik eşi benzeri yok: Sahada sadece 56 dakika forma giyen forvet, şimdiden üç gol attı ve iki asist yaptı.
Bu nedenle Klopp için Undav konusu baştan sona “olumlu bir konu”. Forvetin pozitif tavrını ve coşkusunu kesinlikle koruması gerekiyor. Ancak TV yorumcusu, Undav’ın yedek olarak gösterdiği güçlü performanslardan bir ilk 11 pozisyonu talebini çıkarmıyor. “Buna karar vermesi gereken kişi milli takım teknik direktörüdür, çünkü o durumu daha iyi görebilir. Biz sadece spekülasyon yapabiliriz,” dedi Klopp.
Ancak Klopp, Stuttgartlı oyuncuyu kendisi nasıl kullanacağına dair bir ipucu verdi: “Deniz Undav’ı yine oyuna sonradan sokardım.”
Görünüşe göre Nagelsmann da bu görüşteydi. Ekvador ile oynanacak son grup maçında da Undav ilk olarak yedek kulübesinde yer alacak. Almanya'nın ilk on birindeki tek değişiklikler, sakat veya yaralı oyuncularla ilgili. Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck'in (iç bağ yırtılması) yerine sahaya çıkacak, David Raum ise sol kanatta Nathaniel Brown'un yerini alacak. Milli takım teknik direktörü bunu Perşembe akşamı (MEZ) oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında açıkladı.