"Onun bir Alman olduğunu hiç bilmiyordum": Jürgen Klopp, DFB milli takım oyuncusunu Google'da aramak zorunda kaldı

Klopp’u etkileyen tam da bu özgeçmiş. Eski teknik direktör, oyuncunun ayaklarının yere basmasını övdü: “Nereden geldiğini biliyor. Birkaç yıl önce nerede olduğunu biliyor. Her şey yerine oturana kadar futbolun alt liglerinde oynadı.”

Undav, Belçika birinci lig takımı Union Saint-Gilloise’de büyük çıkışını yaptı. Oradan, İngiliz kulübü Brighton & Hove Albion, 2022 yılında yedi milyon avroluk transfer ücreti karşılığında bu hücum oyuncusunu kadrosuna kattı.

VfB Stuttgart’a kiralandıktan sonra, Stuttgart kulübü 2024 yılında transferi kesinleştirdi ve İngiltere’ye yaklaşık 27 milyon avro ödedi. Dünya Kupası öncesinde Stuttgart yönetimi bir adım daha attı ve milli oyuncuyla sözleşmesini 2029’a kadar erken uzattı; sözleşmede bir yıl daha uzatma opsiyonu da yer alıyor.