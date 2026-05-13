Kovac, Sport Bild'e verdiği demeçte, "BVB büyük bir kulüp ve büyük bir kulübün hırslı bir teknik direktörü olarak elbette şampiyonluklar kazanmak ve bu stadyumu, bu bölgeyi coşkuya boğmak istersiniz" dedi.
"Onun başardıkları, benim için bunu tekrarlamak için bir ilham kaynağı": Niko Kovac, BVB'nin eski teknik direktörüne hayranlık duyuyor
Kovac, 1991 ile 1997 yılları arasında kulüple iki kez Almanya Şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan efsanevi teknik direktör Ottmar Hitzfeld yönetimindeki BVB'nin büyük başarılarını hatırlattı. "Ottmar'ın burada başardıkları, benim için bunu tekrarlamak için bir motivasyon kaynağı," dedi.
Kovac: Hitzfeld "harika bir insan ve uzman"
Kovac, bir zamanlar Bayern Münih'te koçu olan Hitzfeld'in "harika bir insan ve uzman" olduğunu ve "bugün bile tavsiyeye ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda olduğunu" söyledi: "Onunla ilgili, unvanlarından bağımsız olarak hoşuma giden şey, normal bir insan olarak kalmış olması. Bana her zaman düşüncelerini açıkça yüzüme söylemiştir. Yaklaşılabilir, samimi, dürüst, büyük bir empati ve etkileyici bir karizmaya sahip. İnsan yönetimi, ne zaman görmezden gelineceğini ve ne zaman dizginleri sıkılaştırılacağını bilmek konusunda, o kimseye benzemezdi."
Dortmund, en son 2021 DFB Kupası'nı kazanarak büyük bir unvan elde etti; son şampiyonluğu ise 2012'de kazanmıştı. Kulüp tarihinin en büyük başarısı, 1997'deki Şampiyonlar Ligi zaferidir.