LFC efsanesi Steven Gerrard, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Mohamed Salah'ın ideal halefi olarak Bayern Münih'ten Michael Olise'yi görüyor.
Çeviri:
Onun ayrılması Bayern Münih'i derinden etkileyecektir: Steven Gerrard, FCB'nin süperstarını Liverpool'a öneriyor
Gerrard, talkSPORT'ta "Salah'ın yerine bire bir eşdeğer bir oyuncu bulmak istiyorsan, piyasada çok az seçenek var" diye vurguladı ve şöyle devam etti: "Olise bunlardan biri olabilir, bence." Ancak Reds'in eski kaptanı, bu hücum oyuncusunu Bayern'den koparmanın neredeyse imkansız olduğunun farkında: "Onun transfer edilebilir olacağını sanmıyorum," dedi Gerrard.
Olise'nin Münih'teki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Bu nedenle FCB'nin yaz aylarında en önemli oyuncularından birini bırakması çok olası değil. Bayern'in denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge, Liverpool'un yanı sıra Real Madrid ve FC Barcelona ile de adı anılan Olise hakkındaki transfer spekülasyonları hakkında As gazetesine verdiği demeçte, "Bu söylentiler kulüpteki herkesi gülümsetiyor" demişti. "Hala üç yıllık sözleşmesi var - bu konuda söylenecek başka bir şey yok. İnsanlar onun gibi oyuncular için stadyuma geliyor," diyerek Rummenigge, Olise'nin ayrılmasına bir son verdi.
Medya haberlerine göre Liverpool, Olise'yi Anfield Road'a çekmek için tam 200 milyon euro ödemeye hazır. Ancak FCB spor direktörü Max Eberl, Sport Bild'e yaptığı son açıklamada, Säbener Straße'de olası bir Olise transferi konusunda "hiçbir düşünce" harcamadıklarını vurguladı.
- Getty Images Sport
Michael Olise için umutsuz bir girişim mi? Liverpool FC'nin yaz transfer döneminde Salah'ın yerine geçecek bir oyuncuya ihtiyacı var
2024 yılında 53 milyon euro transfer ücreti karşılığında Crystal Palace'tan gelen Fransız milli oyuncu, Bayern'de artık vazgeçilmez bir isim haline geldi. Bu sezon Olise şu ana kadar 44 golde doğrudan rol oynadı: 24 yaşındaki oyuncu 16 gol attı, 28 golün de asistini yaptı.
Bu durum, Olise'yi Liverpool gibi diğer dünya kulüpleri için daha da ilgi çekici hale getiriyor, özellikle de Reds'in yaz aylarında kulübün ikonik oyuncusu Salah'ın yerini doldurması gerektiği düşünülürse. Mısırlı oyuncu, Mart ayı sonunda, 2027'ye kadar geçerli olan sözleşmesine rağmen, sezon sonunda İngiliz şampiyonu takımdan erken ayrılacağını açıklamıştı.
Salah, 2017'den beri Liverpool için mutlak bir başarı garantisiydi; 33 yaşındaki oyuncu, Reds formasıyla 436 maçta 255 gol attı. Yazdan itibaren kariyerine nerede devam edeceği henüz belli değil; son olarak Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad'ın ilgilendiği bildirildi.
"Liverpool'un scouting departmanı birkaç seçeneği göz önünde bulunduracaktır. Mutlaka bire bir bir yedek olması gerekmez," diyen Gerrard, Olise için yapılan umutsuz çabalarına rağmen İngilizlerin Salah'ın yerine uygun bir yedek sunacağından emin.
Michael Olise: FC Bayern Münih'teki performans istatistikleri
Maçlar
Goller
Asistler
95
36
51