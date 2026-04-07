Onun ayrılması Bayern Münih'i derinden etkileyecektir: Steven Gerrard, FCB'nin süperstarını Liverpool'a öneriyor

Gerrard, talkSPORT'ta "Salah'ın yerine bire bir eşdeğer bir oyuncu bulmak istiyorsan, piyasada çok az seçenek var" diye vurguladı ve şöyle devam etti: "Olise bunlardan biri olabilir, bence." Ancak Reds'in eski kaptanı, bu hücum oyuncusunu Bayern'den koparmanın neredeyse imkansız olduğunun farkında: "Onun transfer edilebilir olacağını sanmıyorum," dedi Gerrard.

Olise'nin Münih'teki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Bu nedenle FCB'nin yaz aylarında en önemli oyuncularından birini bırakması çok olası değil. Bayern'in denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge, Liverpool'un yanı sıra Real Madrid ve FC Barcelona ile de adı anılan Olise hakkındaki transfer spekülasyonları hakkında As gazetesine verdiği demeçte, "Bu söylentiler kulüpteki herkesi gülümsetiyor" demişti. "Hala üç yıllık sözleşmesi var - bu konuda söylenecek başka bir şey yok. İnsanlar onun gibi oyuncular için stadyuma geliyor," diyerek Rummenigge, Olise'nin ayrılmasına bir son verdi.

Medya haberlerine göre Liverpool, Olise'yi Anfield Road'a çekmek için tam 200 milyon euro ödemeye hazır. Ancak FCB spor direktörü Max Eberl, Sport Bild'e yaptığı son açıklamada, Säbener Straße'de olası bir Olise transferi konusunda "hiçbir düşünce" harcamadıklarını vurguladı.