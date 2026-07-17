Getty Images Sport
Çeviri:
"Önümüzdeki hafta bir karar vereceğiz" – Mauricio Pochettino, ABD Milli Takımı'ndaki geleceği konusunda yakında karar vereceğini söyledi
- Getty
Pochettino'nun geleceği
Dünya Kupası başlamadan önce, hem Pochettino hem de ABD Futbol Federasyonu CEO’su JT Batson, iki tarafın teknik direktörün 2026 Dünya Kupası’nın ötesinde de takımda kalmasını sağlayacak olası bir gelecek senaryosunu görüştüklerini belirtmişti. İkili, turnuva öncesinde New York’ta bir akşam yemeğinde sözleşme uzatmasını görüşmüş, ardından Dünya Kupası süresince görüşmeleri askıya alma konusunda anlaşmıştı.
Takımın Dünya Kupası serüveni, son 16 turunda Belçika karşısında sona erdi ve bu maçın ardından Pochettino, geleceği hakkında karar vermenin henüz zamanı olmadığını söyledi. Bunun yerine, bundan sonra ne yapacağını düşünmeden önce bir süre “dinlenme ve düşünme”ye ihtiyacı olduğunu belirtti.
Bu hafta, İspanyol radyo istasyonu Cadena Cope tarafından geleceği hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Pochettino, kararın önümüzdeki hafta verileceğini söyledi.
- Getty
Pochettino'nun sözleri
"Bu konuyu değerlendiriyoruz, üzerinde düşünüyoruz," dedi Cadena Cope'a. "[ABD Futbol Federasyonu] bana görevime devam etmem için bir teklifte bulundu; bakalım ne olacak. Önümüzdeki hafta bir karar vereceğiz."
- Getty Images Sport
Batson, Pochettino'nun geleceği hakkında
Perşembe günü Atlanta’da Batson, ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinden bu yana ilk kez gazetecilerle bir araya geldi. Bu görüşme sırasında kendisine Pochettino’nun geleceği hakkında bir soru yöneltildi.
"Daha önce de belirttiğimiz gibi, Dünya Kupası'nın ardından bir ara verip dinlenip toparlanacaktık," dedi. "Fazla dinlenip toparlanma fırsatım olmadı ama görüşmeler konusunda heyecanlıyız. Uzun vadeli planlama konusunda aktif bir şekilde çalışıyorlar. Yakın zamandaki bir örnek olarak, U-23 takımındaki rolüyle ilgili Steve [Cherundolo] ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve bu sürecin önemli bir parçasıyız. Genel olarak durumumuzdan memnunuz ve görüşmeleri sabırsızlıkla bekliyoruz."
Batson, bu yazki turnuvanın ardından Amerikan futbolunun geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
"Kadınlar tarafında Dünya Kupalarını kazanmaya devam edebilmemiz ve erkekler tarafında da bu kupalar için gerçekten rekabet edebilmemiz için yerine getirilmesi gereken pek çok şey var," dedi. "Odak noktamız, bunu başarabilmek için kendimizi en iyi konuma getirmektir. Elbette, A milli takımımızın performansları önemli; genç milli takımlarımızın durumu, daha geniş anlamda yetenek geliştirme sistemlerimizin durumu, yetenek keşfi ve geliştirme çalışmalarımızın durumu ve antrenör kadromuzun durumu da aynı derecede önemli.
"Umutlarımızdan biri de, taraftarlarımızı ve paydaşlarımızı önemli olan tüm konularda daha iyi bilgilendirebilmek. Arjantin gibi, İspanya gibi olmak ve finalde mücadele etmek istiyoruz."
- Getty Images
Şimdi ne olacak?
Dünya Kupası macerası sona eren ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın bir sonraki maçları, 21 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Eylül uluslararası maç döneminde oynanacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun