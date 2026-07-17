"Önümüzdeki hafta bir karar vereceğiz" – Mauricio Pochettino, ABD Milli Takımı'ndaki geleceği konusunda yakında karar vereceğini söyledi

Dünya Kupası başlamadan önce, hem Pochettino hem de ABD Futbol Federasyonu CEO’su JT Batson, iki tarafın teknik direktörün 2026 Dünya Kupası’nın ötesinde de takımda kalmasını sağlayacak olası bir gelecek senaryosunu görüştüklerini belirtmişti. İkili, turnuva öncesinde New York’ta bir akşam yemeğinde sözleşme uzatmasını görüşmüş, ardından Dünya Kupası süresince görüşmeleri askıya alma konusunda anlaşmıştı.

Takımın Dünya Kupası serüveni, son 16 turunda Belçika karşısında sona erdi ve bu maçın ardından Pochettino, geleceği hakkında karar vermenin henüz zamanı olmadığını söyledi. Bunun yerine, bundan sonra ne yapacağını düşünmeden önce bir süre “dinlenme ve düşünme”ye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bu hafta, İspanyol radyo istasyonu Cadena Cope tarafından geleceği hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Pochettino, kararın önümüzdeki hafta verileceğini söyledi.