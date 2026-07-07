“Önümüzdeki beş turnuvada her maçta kendisi olarak oynayacak” - Portekizli “tüm zamanların en iyisi”nin Dünya Kupası’ndaki “son dansı”nın ardından Cristiano Ronaldo’nun yeni rolü hakkında spekülasyonlar

Stelling, Ronaldo’nun uluslararası kariyerini uzatmaya devam etmesi halinde nasıl hatırlanacağı konusunda da endişelerini dile getirdi. Stelling şöyle konuştu: “Ronaldo’nun yapmasını istemediğim şey… Ben Ronaldo’yu nefes kesici en iyi haliyle hatırlıyorum, imajını lekelemesini istemiyorum. Dün gece onu izledim; bir koşu yarışında kuzenim bile ona ciddi bir rakip olurdu, çünkü hiç hareket edemiyor.”

Eski Aston Villa forveti Agbonlahor da bu görüşlere katılarak, Ronaldo’nun İspanya karşısında gerçek yaşını gösterdiğini belirtti. Tarihi bir dönüm noktası olan 150 uluslararası gol barajına ulaşmak için sadece dört gol daha ihtiyacı olmasına rağmen, Ronaldo’nun yeni neslin parlamasına izin vermek için kenara çekilip çekilmemesi gerektiği konusunda soru işaretleri devam ediyor.