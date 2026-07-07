AFP
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“Önümüzdeki beş turnuvada her maçta kendisi olarak oynayacak” - Portekizli “tüm zamanların en iyisi”nin Dünya Kupası’ndaki “son dansı”nın ardından Cristiano Ronaldo’nun yeni rolü hakkında spekülasyonlar
Portekiz’in elenmesi, teknik direktörlük konusunda spekülasyonlara yol açtı
Portekiz, İspanya’ya 1-0 yenilerek Dünya Kupası’ndan elendi; Mikel Merino maçın son dakikalarında galibiyet golünü attı. Bu yenilgi, Cristiano Ronaldo’nun tünele doğru yürürken duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Takımın turnuvadan elenmesinin ardından Roberto Martinez, teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.
talkSPORT'ta konuşan spiker Jeff Stelling, şaşırtıcı bir halef önerisinde bulundu. Stelling, program ortağı Gabby Agbonlahor'a şöyle sordu: "Roberto Martinez, Portekiz milli takım teknik direktörlüğünden ayrılıyor, bunu hepimiz biliyoruz. Peki, bir sonraki Portekiz milli takım teknik direktörü olarak Cristiano Ronaldo'ya ne dersin?" Stelling, teknik direktörlük görevini üstlenmesinin, Ronaldo'nun sahada oynamasına gerek kalmadan milli takımın merkezinde kalmasını sağlayacağını savundu.
- Getty Images Sport
Agbonlahor, Ronaldo’nun cesur iddiasına tepki gösterdi
Ronaldo’nun bir sonraki teknik direktör olabileceği yönündeki öneriye yanıt veren Agbonlahor, hazırcevap bir cevap verdi. Agbonlahor şaka yollu olarak şöyle dedi: “Hiç şaşırtıcı değil, önümüzdeki beş turnuvada her maçta kendisi oynayacak.” Ronaldo, üç golle Portekiz’in en golcü oyuncusu olarak turnuvayı tamamlasa da, turnuva boyunca gösterdiği genel performans ciddi eleştirilere maruz kaldı. Agbonlahor, Ronaldo’nun takım arkadaşları için boşluk yaratamadığını öne sürerek, Portekiz’in bu Dünya Kupası’nı Ronaldo yüzünden kaybettiğini savundu. Agbonlahor şunları ekledi: “Ronaldo dün gece zaman zaman adeta yürüyen bir futbolcuydu. Ben de o pozisyonda oynamıştım; kanallarda koşmalı ve oyuncular için boşluk yaratmalısın.”
Agbonlahor, kadrodaki genç oyuncuların turnuvadan erken elenmelerinden dolayı hayal kırıklığına uğrayacaklarını belirtti.
Uzmanlar, bu büyük mirasın lekelenmemesi konusunda uyarıda bulunuyorlar
Stelling, Ronaldo’nun uluslararası kariyerini uzatmaya devam etmesi halinde nasıl hatırlanacağı konusunda da endişelerini dile getirdi. Stelling şöyle konuştu: “Ronaldo’nun yapmasını istemediğim şey… Ben Ronaldo’yu nefes kesici en iyi haliyle hatırlıyorum, imajını lekelemesini istemiyorum. Dün gece onu izledim; bir koşu yarışında kuzenim bile ona ciddi bir rakip olurdu, çünkü hiç hareket edemiyor.”
Eski Aston Villa forveti Agbonlahor da bu görüşlere katılarak, Ronaldo’nun İspanya karşısında gerçek yaşını gösterdiğini belirtti. Tarihi bir dönüm noktası olan 150 uluslararası gol barajına ulaşmak için sadece dört gol daha ihtiyacı olmasına rağmen, Ronaldo’nun yeni neslin parlamasına izin vermek için kenara çekilip çekilmemesi gerektiği konusunda soru işaretleri devam ediyor.
- AFP
Portekizli efsanenin bundan sonraki adımları ne olacak?
Ronaldo artık milli futboldan resmi olarak emekli olup olmayacağına ya da milli takım bünyesinde farklı bir rol üstlenip üstlenmeyeceğine karar vermek zorundadır. Portekiz’in dört yıl sonra İspanya ve Fas ile birlikte Dünya Kupası’na ev sahipliği yapması planlandığı için, teknik direktörlüğe geçiş fikri ona cazip gelebilir. Alternatif olarak, Ronaldo Al-Nassr ile kulüp futboluna geri dönecek; taraftarlar ise onun milli takımdaki son maçını gerçekten oynayıp oynamadığını görmek için bekliyor.
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