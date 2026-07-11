Xavi, Yamal hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı ve genç oyuncunun La Masia’daki performanslarının onu aynı yaştaki diğer oyunculardan anında ayırdığını açıkladı. Eski Barcelona teknik direktörü, Yamal’ı neden bir an önce A takım kadrosuna dahil etmek istediğini de açıkladı.

"Onu görmeden önce Barcelona çevresinde adını duymuştum. İnsanlar bu çocuktan bahsediyordu – ve aynısı bana da Leo (Messi) ile olmuştu," diye yazdı Xavi, The Athletic'teki köşesinde. "Bana, gerçekten iyi oynayan, öne çıkan bir Arjantinli olduğu söylenmişti ve Lamine ile de neredeyse aynı şey başıma geldi.

"Onu ilk kez kulübün bizim için kaydettiği bir gençlik maçında gördüm. 15 yaşındaydı ve o gün muhteşem bir performans sergiledi; iki asist yaptı ve bir gol attı. Her şeyi yaptı. ‘Vay canına, forvetimizde böyle bir oyuncu yok’ diye düşündüm."

Xavi, Yamal’ın karar verme yeteneği ve soğukkanlılığının kulüpteki herkesi şaşırttığını belirterek şöyle devam etti: “Bu çocuk 15 yaşında antrenmana geldiğinde, onda farklı ve özel bir şey olduğu hemen anlaşılıyordu. Dribblingi gerçekten çok iyiydi. Mükemmel kararlar veriyordu, nadiren hata yapıyordu.

"Rondo antrenmanları, pozisyon oyunları ve A takımla oynadığımız maçlar sırasında beni en çok şaşırtan şey buydu. Hiç hata yapmadı. Ona çok iyi davrandık, çok iyi bir sözleşme sunduk, menajeriyle görüştük ve o noktadan sonra ona ilk maçında forma şansı verebildim, çünkü hazır olduğunu görebiliyordum. Bunu gerçekten görebiliyordum."