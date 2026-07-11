Getty/GOAL
Çeviri:
“Önümüzdeki 20 yıl ona ait” – Barcelona efsanesi Xavi, neslinin en yetenekli oyuncusunu ilk kez gördüğündeki tepkisini paylaşırken, Lamine Yamal’da Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé ve Ronaldo’nun izlerini görüyor
Xavi, Yamal’ın olağanüstü yeteneğini fark ettiğini hatırlıyor
Xavi, Yamal’ı Barcelona’nın altyapısında oynarken ilk kez izlediğinden itibaren bu kanat oyuncusunun zirveye çıkacağına inandığını açıkladı. Eski Blaugrana teknik direktörü, genç oyuncunun etrafındaki heyecanın, genç Messi’nin A takıma yükselmeden önce yaşadığı coşkuyu hatırlattığını söyledi.
Yamal’ın 15 yaşındaki halini gösteren görüntüleri izledikten sonra Xavi, Barcelona’nın elinde özel bir oyuncu olduğuna ikna oldu. Yamal’ın sözleşme durumu henüz netleşmediği için beklemesi söylense de, Xavi genç oyuncunun A takımla antrenman yapması için hemen baskı yaptı.
- getty
Xavi, Yamal’ın neden hemen dikkat çektiğini açıklıyor
Xavi, Yamal hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı ve genç oyuncunun La Masia’daki performanslarının onu aynı yaştaki diğer oyunculardan anında ayırdığını açıkladı. Eski Barcelona teknik direktörü, Yamal’ı neden bir an önce A takım kadrosuna dahil etmek istediğini de açıkladı.
"Onu görmeden önce Barcelona çevresinde adını duymuştum. İnsanlar bu çocuktan bahsediyordu – ve aynısı bana da Leo (Messi) ile olmuştu," diye yazdı Xavi, The Athletic'teki köşesinde. "Bana, gerçekten iyi oynayan, öne çıkan bir Arjantinli olduğu söylenmişti ve Lamine ile de neredeyse aynı şey başıma geldi.
"Onu ilk kez kulübün bizim için kaydettiği bir gençlik maçında gördüm. 15 yaşındaydı ve o gün muhteşem bir performans sergiledi; iki asist yaptı ve bir gol attı. Her şeyi yaptı. ‘Vay canına, forvetimizde böyle bir oyuncu yok’ diye düşündüm."
Xavi, Yamal’ın karar verme yeteneği ve soğukkanlılığının kulüpteki herkesi şaşırttığını belirterek şöyle devam etti: “Bu çocuk 15 yaşında antrenmana geldiğinde, onda farklı ve özel bir şey olduğu hemen anlaşılıyordu. Dribblingi gerçekten çok iyiydi. Mükemmel kararlar veriyordu, nadiren hata yapıyordu.
"Rondo antrenmanları, pozisyon oyunları ve A takımla oynadığımız maçlar sırasında beni en çok şaşırtan şey buydu. Hiç hata yapmadı. Ona çok iyi davrandık, çok iyi bir sözleşme sunduk, menajeriyle görüştük ve o noktadan sonra ona ilk maçında forma şansı verebildim, çünkü hazır olduğunu görebiliyordum. Bunu gerçekten görebiliyordum."
Messi ile karşılaştırmalar ve efsaneler arasında bir gelecek
Xavi, her ikisinin de sol ayakla oynadığını, sağ kanattan hareket ettiğini ve topu talep edecek özgüvene sahip olduğunu belirterek, Messi ile karşılaştırılmasının kaçınılmaz olduğunu kabul etti. Ancak, Yamal’ı Arjantinli yıldızla kıyaslayarak ona gereksiz baskı uygulanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
"Leo ile pek çok benzerlik var," diye itiraf etti Xavi. "Ama onu tüm zamanların en iyisiyle karşılaştırarak çocuğa bir iyilik yaptığımızı sanmıyorum; bu, ona fazladan baskı yaratır. Lamine, kendisinin farklı olduğunu biliyor. Onu izlediğinizde ve yanında bulunduğunuzda bunu anlayabilirsiniz. Tıpkı Leo'nun da farklı olduğunu bildiği gibi."
Xavi sözlerine şöyle devam etti: "O, 18 yaşında sahada fark yaratan bir lider; bunu daha önce sadece Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé ve belki de ‘O Fenomeno’ lakaplı Ronaldo’da görmüştük. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen şimdiden üç La Liga şampiyonluğu ve bir Avrupa Şampiyonası kazandı; ayrıca Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.
"Hırsı, tutumu ve kararlılığı doğru olursa, bir dönemin yıldızı olabilir. Kendi neslinin en iyi oyuncusu olabilecek dünya çapında bir yıldızla karşı karşıyayız. Şimdiden – en iyisi olmasa bile – neslinin en iyi beş oyuncusu arasında yer alıyor. Ama benim için o farklı. Eğer isterse, önümüzdeki 15 ila 20 yıl Lamine’ye ait olacak."
- Getty Images Sport
Yamal, hızlı yükselişini sürdürmeyi hedefliyor
Yamal, hem Barcelona’da hem de İspanya Milli Takımı’nda oldukça genç bir yaşta kendine yer edindikten sonra gelişiminde hız kazanmaya devam ediyor. Ancak bu kanat oyuncusunun odak noktası şu anda hâlâ 2026 Dünya Kupası’ndaki İspanya Milli Takımı’nda; La Roja, son dörtte Belçika’yı eledikten sonra yarı finalde Fransa ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun