"Önümde birkaç yıl daha var" - Minnesota United'dan ayrılan yıldız, Dünya Kupası hazırlıkları için Kolombiya milli takımına katılmaya hazırlanırken emeklilik söylentilerini yalanladı
Emeklilik söylentileri
Rodriguez, MLS sezonu öncesinde Loons ile kısa vadeli bir sözleşme imzalamıştı, ancak Dünya Kupası öncesinde kulüpte forma giyme şansı pek olmadı. Bu anlaşma başından beri Dünya Kupası göz önünde bulundurularak yapılmıştı ve turnuvaya sadece birkaç hafta kala, bu hafta sonu 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu yaz kariyerini sonlandıracağına dair haberler ortaya çıktı.
Rodriguez, Minnesota'nın Austin FC ile 2-2 berabere kaldığı maçta iki asist yaptıktan sonra bu söylentileri yalanladı.
Rodriguez'in sözleri
"Bunu kim söyledi bilmiyorum," dedi maç sonrası Apple TV'ye. "Sanırım Kolombiya'da izlenme ve beğeni toplamak için söylenmiş bir şey. Ama bence bu konularda kendilerini biraz daha bilgilendirmeleri gerekiyor. Ne kadar süre oynamak istediğimi bilen tek kişi, sanırım, benim.
"Bunu çok önceden söyleyeceğim ama şu anda birkaç yılım daha olduğunu düşünüyorum. Söyledikleri tüm bu şeyler bence yanlış. Bence bu, tüm ülke için, doğru olmayan şeylere inanan taraftarlar için ve tabii ki benim için de kötü. Ben böyle bir şey hiç söylemedim."
Bir sonraki adım
Rodriguez'in kariyeri devam edecek gibi görünse de, bunun nerede olacağı henüz belli değil. Minnesota ile olan sözleşmesi MLS sezonunun ilk yarısını kapsıyordu ve orta saha oyuncusu, Dünya Kupası hazırlıklarına başlamak üzere Kolombiya milli takımına erken katılacak gibi görünüyor.
Rodriguez, "Haftaya onlarla birlikte olacağım" dedi. "Elbette, önümde neler olduğunu düşünmek istiyorum. Belli bir yaştayım ve önümde olacak her şeyi düşünmek zorundayım, ki bence bu iyi olacak. Her gün iyi antrenman yapıyorum. Vücuduma iyi bakıyorum ve bana 30, 40 dakika ya da tüm maç süre verirlerse, hazır olmalıyım."
Apple TV ve The Athletic, Rodriguez'in Çarşamba günü Colorado Rapids karşısında Minnesota United formasıyla son maçına çıkacağını bildirdi.
Şimdi ne olacak?
Kolombiya, 29 Mayıs’ta Bogota’da Kosta Rika ile oynayacağı hazırlık maçıyla Dünya Kupası hazırlıklarına başlayacak ve ardından 7 Haziran’da San Diego’da Ürdün ile karşılaşacak. Bunun ardından Los Cafeteros, 17 Haziran’da Mexico City’de Özbekistan ile oynayacağı maçla Dünya Kupası’na başlayacak. Takım, grup aşamasında ayrıca Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Portekiz ile de karşılaşacak.
Minnesota United ise Dünya Kupası arası öncesinde, Çarşamba günü Colorado Rapids ile oynayacağı maçla başlayacak üç maç daha oynayacak.