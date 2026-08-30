Gerrard, Williams’ın Nottingham Forest’ın Merseyside’da zorlu geçen maçta beraberlik almasına yardımcı oluşunu gördükten sonra Liverpool’un transfer politikasına ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Eski Anfield kaptanı, TNT Sports yorumcusu olarak konuşurken, bir dönem altyapıda mentorluk yaptığı bir oyuncunun 2022’de bu kadar kolay gönderilmesine duyduğu büyük hayal kırıklığını dile getirdi.

Galli oyuncunun etkisini değerlendiren Gerrard, Morgan Gibbs-White’ın gole çevirdiği penaltıyı kazandırarak Forest’ı öne geçiren, ardından Victor Munoz’un golüyle eşitliğin sağlandığı maçta 23 yaşındaki futbolcuya övgüler yağdırdı.

Gerrard, "Neco Forest için çok iyi oldu, bence Forest da onun için çok iyi oldu. İyi bir eşleşme," dedi. "Taraftarlar onu seviyor. Kendini adamış, topsuz oyunda çok iyi, fiziksel olarak güçlü. Ve şu anda alışık olduğu pozisyonun dışında oynuyor.

"Şunu unutmamak gerekir, o bir sağ bek ya da sağ kanat beki ve şu anda takım için solda harika bir iş çıkarıyor. Sezon boyunca iki kanatta da oynayabilir. Bu yüzden bir teknik direktörün bakış açısından kesinlikle kaybetmek istemeyeceğiniz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum."