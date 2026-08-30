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‘Onu tutmalıydılar!’ - Steven Gerrard, Nottingham Forest beraberliğinin ardından Liverpool'ı 17 milyon sterlinlik transfer hatası nedeniyle eleştirdi
Gerrard, Williams'ın ayrılığından pişman
Gerrard, Williams’ın Nottingham Forest’ın Merseyside’da zorlu geçen maçta beraberlik almasına yardımcı oluşunu gördükten sonra Liverpool’un transfer politikasına ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Eski Anfield kaptanı, TNT Sports yorumcusu olarak konuşurken, bir dönem altyapıda mentorluk yaptığı bir oyuncunun 2022’de bu kadar kolay gönderilmesine duyduğu büyük hayal kırıklığını dile getirdi.
Galli oyuncunun etkisini değerlendiren Gerrard, Morgan Gibbs-White’ın gole çevirdiği penaltıyı kazandırarak Forest’ı öne geçiren, ardından Victor Munoz’un golüyle eşitliğin sağlandığı maçta 23 yaşındaki futbolcuya övgüler yağdırdı.
Gerrard, "Neco Forest için çok iyi oldu, bence Forest da onun için çok iyi oldu. İyi bir eşleşme," dedi. "Taraftarlar onu seviyor. Kendini adamış, topsuz oyunda çok iyi, fiziksel olarak güçlü. Ve şu anda alışık olduğu pozisyonun dışında oynuyor.
"Şunu unutmamak gerekir, o bir sağ bek ya da sağ kanat beki ve şu anda takım için solda harika bir iş çıkarıyor. Sezon boyunca iki kanatta da oynayabilir. Bu yüzden bir teknik direktörün bakış açısından kesinlikle kaybetmek istemeyeceğiniz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum."
- Getty Images Sport
Williams'ın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak
Liverpool akademisinde antrenörlük yaptığı dönemde Williams ile yakın çalışan Gerrard, savunmacının zirvesine ulaşmaktan hâlâ uzak olduğuna inanıyor. 2022'de 17 milyon sterlin karşılığında City Ground'a transfer olmadan önce Liverpool formasıyla Premier League'de sadece 13 maça çıkmış olmasına rağmen, eski hocası profesyonel tutumunun her zaman üst düzey olduğunu savunuyor.
Gerrard, "Bu, oynadığı gibi antrenman yapan bir oyuncu" diye ekledi. "Her sabah gelir; her şeyi doğru yapar; çok profesyoneldir; kazanan bir karaktere sahiptir. Çok agresif, rekabetçi biri ve yeteneği olduğunu zaten biliyorduk. Yeteneğinizin etrafındaki her şeyi doğru kurarsanız, bu seviyede oynayabilir ve bu seviyede kalabilirsiniz.
"Ayrıca hâlâ tavanına ulaşmadığını düşünüyorum; bence deneyim, zaman ve daha fazla maçla bir üst seviyeye çıkabileceği bir yaşta."
Anfield'da sağ bek krizi
Williams'ın Forest'taki yükselişinin zamanlaması, Trent Alexander-Arnold'ın geçen yaz Real Madrid'e sarsıcı ayrılığının ardından Liverpool taraftarları için özellikle can yakıcı. İngiltere milli oyuncusunun ayrılmasıyla birlikte sağ bek pozisyonu, görevi devraldığından bu yana hâlâ ilk galibiyetini arayan teknik direktör Andoni Iraola için göze çarpan bir zayıflık hâline geldi.
Gerrard analizini şöyle sürdürdü: "Kendi pozisyonu dışında oynuyor; sol tarafta inanılmaz bir iş çıkarıyor. Sağ tarafta oynasa nasıl olacağını hayal edebiliyor musunuz? Bana göre o harika bir bek ve bunu laf olsun diye söylemiyorum, Forest taraftarlarından da özür diliyorum, Liverpool onu takımda tutmalıydı, bundan hiç şüphe yok."
- Getty Images Sport
Liverpool transfer piyasasına girmek zorunda mı?
Conor Bradley şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemediği için, şampiyonluk hedefi olan bir kulüpte bek rotasyonu giderek daha da zayıf görünüyor. Dominik Szoboszlai'yi daha derinde, savunma ağırlıklı bir rolde oynatma deneyi ise karışık sonuçlar verdi ve bu da Gerrard'ın, bu dengesizliği gidermek için yaklaşan transfer döneminde bir hamlenin tek uygulanabilir çözüm olabileceğini söylemesine yol açtı.
"Sağ tarafta endişeliyim" diyen Gerrard, maçın ardından sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun kanıtı bence, tartışmasız en iyi oyuncunuz olan Szoboszlai'yi yeniden sağ bekte oynatmak zorunda kalmanız. Bunu geçen sezon da çok fazla gördünüz.
"Conor Bradley'nin sakatlığı Liverpool'u zorluyor, o onların en iyi sağ beki. Açıkçası Trent'in ayrılması, bunu defalarca konuştuk. O bölgede bir şeyler yapmaya çalışırsak bu beni şaşırtmaz."
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