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"Onu tekrar takımda görmek isterim" - Wayne Rooney, Manchester United'a Scott McTominay'i yeniden kadroya katmasını ve 26 milyon sterlinlik tartışmalı transferin telafisini yapmasını tavsiye ediyor
Kırmızı Şeytanlar'ın efsanesi ayrılıktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi
İtalya’da Scudetto’yu kazandığı muhteşem ilk sezonunun ardından, bu akademi mezunundan para kazanma kararı giderek daha dar görüşlü bir karar olarak görünüyor. Hem kulübü hem de milli takımı için vazgeçilmez bir figür haline gelen bu dinamik orta saha oyuncusu, Old Trafford’dan ayrıldığından bu yana performansını büyük ölçüde artırdı. Mayıs 2017'de iki Premier League maçında 94 dakika boyunca genç McTominay ile kısa bir süre sahayı paylaşan Rooney, United'ın onun yılmaz çalışma ahlakına çok ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.
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Rooney transfer kararı karşısında şaşkına döndü
The Wayne Rooney Show'da samimi bir şekilde konuşan eski İngiltere kaptanı, kulübün orta saha oyuncusunun ayrılışına izin verirken izlediği genel spor stratejisini sorguladı. Rooney şöyle konuştu: "Man United'ın onu o dönemde bırakmasına inanamadım çünkü açıkça çok sıkı çalışıyordu.
Onu bıraktıkları sırada, o aslında her hafta sahada görmek isteyeceğiniz oyunculardan biriydi. Çünkü diğer oyuncuların yeterince çalışmadığını veya ellerinden gelenin en iyisini yapmadığını hissediyordunuz, o ise etkili bir oyuncuydu.
Daha ileri bir pozisyonda oynuyordu ve önemli goller atıyordu. Man United onu bıraktığında, 'Vay canına, burada neler oluyor?' diye düşünmüştüm. Ama şimdi onu Man United'da tekrar görmek isterdim."
Orta sahanın yeniden yapılandırılması hâlâ en önemli öncelik
Old Trafford yetkilileri, Atalanta'dan Ederson'u kadroya kattıktan sonra yaz transfer döneminde kadro yenileme çalışmalarına hız verirken, McTominay'ın adı henüz resmi aday listesinde yer almıyor. United, başka seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor; West Ham'dan Mateus Fernandes, Bournemouth'tan Alex Scott ve Crystal Palace'ın genç yıldızı Adam Wharton gibi yerli genç oyuncuların adı kulüple sürekli olarak anılıyor.
- Getty Images Sport
Dünya sahnesi geri dönen yıldızı bekliyor
McTominay'ın, İskoçya'nın Haiti'ye karşı oynayacağı tarihi Dünya Kupası mücadelesinde takımın hücumunu yönetmek üzere, hafif bir mide rahatsızlığını tam zamanında atlatması bekleniyor. Milli takım, dünya sahnesinden 28 yıllık acı bir yokluğun ardından, büyük bir ivmeyle turnuvaya giriyor. Bu açılış maçında tam puan almak, zorlu yaz transfer dönemi öncesinde kulüp geleceğine odaklanmaya başlamadan önce Tartan Army için hayati önem taşıyor.