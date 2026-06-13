The Wayne Rooney Show'da samimi bir şekilde konuşan eski İngiltere kaptanı, kulübün orta saha oyuncusunun ayrılışına izin verirken izlediği genel spor stratejisini sorguladı. Rooney şöyle konuştu: "Man United'ın onu o dönemde bırakmasına inanamadım çünkü açıkça çok sıkı çalışıyordu.

Onu bıraktıkları sırada, o aslında her hafta sahada görmek isteyeceğiniz oyunculardan biriydi. Çünkü diğer oyuncuların yeterince çalışmadığını veya ellerinden gelenin en iyisini yapmadığını hissediyordunuz, o ise etkili bir oyuncuydu.

Daha ileri bir pozisyonda oynuyordu ve önemli goller atıyordu. Man United onu bıraktığında, 'Vay canına, burada neler oluyor?' diye düşünmüştüm. Ama şimdi onu Man United'da tekrar görmek isterdim."