Getty Images Sport
Çeviri:
"Onu teknik direktör yapın!" - Öfkeli Glenn Hoddle, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda Crystal Palace'ın kahramanı Adam Wharton yerine Jordan Henderson'ı seçen Thomas Tuchel'i sert bir dille eleştirdi
Uzman, turnuvaya alınmamasını kınadı
Hoddle, orta saha oyuncusunun Palace’ın ilk Avrupa kupasını kazanmasında oynadığı kilit rolün ardından, Tuchel’in Wharton’ı İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosuna almama kararını sert bir şekilde kınadı. 22 yaşındaki oyun kurucu, Selhurst Park'ta olağanüstü bir sezon geçirmesine rağmen, Three Lions'ın kadrosuna alınmaması tartışmalara yol açtı. Wharton daha sonra Leipzig'de ustaca bir performans sergiledi ve Oliver Glasner'in takımının Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek Conference League şampiyonluğunu kazanmasına ve gelecek sezonun Avrupa Ligi'nde yer almasını sağlamasına yardımcı oldu.
- Getty Images Sport
Hoddle, tecrübeli oyuncuların kadroya alınmasını sorguluyor
Tuchel'in genç Palace yıldızı yerine 35 yaşındaki Brentford orta saha oyuncusu Henderson'ı tercih etmesi, medyada geniş çaplı bir tartışma yarattı. TNT Sports'ta konuşan Hoddle, bu seçimin ardındaki taktiksel mantığı sorguladı ve şöyle dedi: "Evet, biraz şaşırdım.
"Bence orta sahada üçlüye uygun bir oyuncu çünkü sahada o kadar hızlı hareket etmiyor, bu da onun aleyhine bir yük olabilir ama ben kesinlikle onun ileriye bakışını ve paslarını seviyorum. Tek bir pasla tüm savunmayı devre dışı bırakan, öldürücü paslar atabiliyor. İngiltere'nin derin pozisyonlarda bunu tutarlı bir şekilde yapabilen çok fazla oyuncusu olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden kadroda olmadığını görünce şaşırdım."
"Teknik direktörün neden Jordan Henderson'ı kadroya aldığını anlıyorum ama ondan bu tür bir görev bekliyorsanız, onu teknik direktör olarak alın. Orada Adam Wharton için bir yer vardı. Bu gece bambaşka bir klasa sahipti, ilk dakikadan son dakikaya kadar normal oyununu oynayan oyunculardan biriydi.
"Maça iyi uyum sağladı ve herkese ne yapabileceğini gösterdi, topu aldı, pas verdi ve fırsatlar yarattı. Palace en iyi formunda değildi ama o her şeyi doğru yaptı ve her hafta yaptığı şeyi aynen yaptı. Tebrikler ona, Dünya Kupası uçağına binememek büyük bir darbe ama sezonu gerçekten çok iyi bitirdi."
Eski takım arkadaşı, milli kariyerini destekliyor
Eski Palace savunmacısı Joel Ward, Hoddle'ın görüşlerine katılarak, dört kez milli formayı giymiş olan oyuncunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekli teknik becerilere sahip olduğunu vurguladı. Tuchel'in orta saha kadrosunda son olarak Declan Rice, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze ve Kobbie Mainoo'nun yanı sıra Henderson yer aldı.
Wharton'ın benzersiz niteliklerini değerlendiren Ward, The Sun'a şunları söyledi: "Adam kesinlikle takımda yer alacak kadar yeterli kaliteye ve yeteneğe sahip. Takıma kattıkları, oyun stili ve zekası göz önüne alındığında, bence kesinlikle takıma uyum sağlayacak ve gayet iyi bir performans gösterecektir.
"Elbette, bu çok zorlu ve rekabetçi bir grup. Eminim hayal kırıklığı yaşayacaktır, ancak bu kadar yakın olmanın getirdiği takdir de onu daha fazlasını başarmak için ilerlemeye itecektir. İngiltere formasıyla da çok verimli bir kariyeri olacağından hiç şüphem yok.
"Saha içindeyken olayları farklı bir şekilde görüyor. Savunma hatlarını aşma yeteneği, rakiplerini geçme ve o ölümcül pasları bulma yeteneği ve bu pasları atmaktan çekinmemesi onu diğerlerinden ayıran özellikler."
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusu kritik bir sezon arası dönemi bekliyor
Uluslararası arenada yaşadığı hayal kırıklığına rağmen Wharton, Glasner'ın ayrılmasının ardından kulüp içinde bir dönüşüm sürecine girecek. Güney Londra kulübü, zorlu bir Avrupa Ligi sezonu öncesinde kilit oyuncularını kadroda tutmaya çalışırken, aynı zamanda kritik bir teknik direktör ataması da gerçekleştirmek zorunda. Sezon sonu kadro açıklamasında yer almayan eski Blackburn altyapısı mezunu, önümüzdeki sezon Palace'ın iddialı Avrupa macerasına öncülük etmek üzere geri dönmeden önce, uzatılmış bir yaz tatiline odaklanacak.