"Onu teknik direktör yapın!" - Öfkeli Glenn Hoddle, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda Crystal Palace'ın kahramanı Adam Wharton yerine Jordan Henderson'ı seçen Thomas Tuchel'i sert bir dille eleştirdi

Tuchel'in genç Palace yıldızı yerine 35 yaşındaki Brentford orta saha oyuncusu Henderson'ı tercih etmesi, medyada geniş çaplı bir tartışma yarattı. TNT Sports'ta konuşan Hoddle, bu seçimin ardındaki taktiksel mantığı sorguladı ve şöyle dedi: "Evet, biraz şaşırdım.

"Bence orta sahada üçlüye uygun bir oyuncu çünkü sahada o kadar hızlı hareket etmiyor, bu da onun aleyhine bir yük olabilir ama ben kesinlikle onun ileriye bakışını ve paslarını seviyorum. Tek bir pasla tüm savunmayı devre dışı bırakan, öldürücü paslar atabiliyor. İngiltere'nin derin pozisyonlarda bunu tutarlı bir şekilde yapabilen çok fazla oyuncusu olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden kadroda olmadığını görünce şaşırdım."

"Teknik direktörün neden Jordan Henderson'ı kadroya aldığını anlıyorum ama ondan bu tür bir görev bekliyorsanız, onu teknik direktör olarak alın. Orada Adam Wharton için bir yer vardı. Bu gece bambaşka bir klasa sahipti, ilk dakikadan son dakikaya kadar normal oyununu oynayan oyunculardan biriydi.

"Maça iyi uyum sağladı ve herkese ne yapabileceğini gösterdi, topu aldı, pas verdi ve fırsatlar yarattı. Palace en iyi formunda değildi ama o her şeyi doğru yaptı ve her hafta yaptığı şeyi aynen yaptı. Tebrikler ona, Dünya Kupası uçağına binememek büyük bir darbe ama sezonu gerçekten çok iyi bitirdi."