"Onu tekmele" - Harry Kane'i durdurmanın tek yolu: Eski İngiltere milli takım savunma oyuncusu, rekorları alt üst eden golcünün Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olmasının kendisine nasıl fayda sağladığını açıklıyor

2026 Dünya Kupası’nı kazanmak, bu konumu sağlamlaştırma yolunda büyük bir adım olacaktır; zira Üç Aslanlar, Kuzey Amerika’da düzenlenen FIFA’nın en önemli turnuvasında çeyrek finale yükselirken altı gol kaydetmiştir.

Kane’in son golü, efsanevi Azteca Stadyumu’nda Meksika’ya karşı alınan heyecan verici 3-2’lik galibiyette geldi. Eski “Üç Aslanlar” stoperi Walker, World Cup Betting ile yaptığı işbirliği kapsamında GOAL’a Kane’in durdurulup durdurulamayacağı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Bence ona tekme atmalısınız, çünkü o da size tekme atacak!

“Harry’nin özelliği de bu, çok yönlü oyun stili. Gol atamadığı çok az sayıda maçta bile oyuna katkıda bulunuyor, yine de başa bela oluyor. Onun ve [Alan] Shearer gibi oyuncuların birden fazla yeteneği var. Yani, ikisi de gol atmakla tanınıyor ve ikisi de üstün golcüler. Ama aynı zamanda oyuna da katkı sağlıyorlar.

“Ian Wright gibi oyuncular var, Harry gibi oyuncular var – bir an gözünüzü kırpın, 92. veya 93. dakikada iyi durumda olmayabilirler, ama gol atacaklarına dair inançları sarsılmaz. Bence Harry 10 yıldır kendini kanıtladı. Ondan şüphe duyanlar oldu, ama o herkesi yanılttı ve kesinlikle harika bir oyuncu. O olmasaydı, şu anda nerede olurduk bilmiyorum.

“Şu anda, iki hücum lideri gerçekten de [Jude] Bellingham ve Harry. Takımı sırtlarında taşımadılar, çünkü Meksika maçındaki takım performansı bence önemliydi, ama o ana kadar gerçekten de öncüydüler, takımı gerçekten de sürüklediler.”

Walker, Kane’in nasıl olup da şu anda dünyanın en iyi 9 numarası olarak kabul edildiği noktaya geldiğine dair şunları ekledi: “Harika bir futbolcu. Bence bazen yurtdışına gitmek size oyunun farklı yönlerini de öğretir. Bu yüzden Harry’nin buna katkıda bulunduğunu düşünüyorum – hareketleri, tehlikeli bölgelerin neresi olduğu konusunda.

“Çünkü belli ki uzun yıllar Tottenham’da oynadı ve o Tottenham tarzını benimsemişti. Bence Bayern ona futbolun farklı bir yönünü gösterdi. O da bunu sahaya yansıtıyor ve şu anda muhtemelen dünyanın en eksiksiz santrforu.”