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"Onu tekmele" - Harry Kane'i durdurmanın tek yolu: Eski İngiltere milli takım savunma oyuncusu, rekorları alt üst eden golcünün Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olmasının kendisine nasıl fayda sağladığını açıklıyor
İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyisi mi? Kane, gol ve maç sayısı rekorlarını kırmaya hazırlanıyor
Spurs formasıyla Premier Lig’de 200’ün üzerinde gol atarak kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu; ancak 2023 yılında, Kuzey Londra’da önemli kupa başarılarına ulaşmanın imkânsız olduğunu fark edince yeni bir sayfa açmak istedi.
Kane’in efsanevi kupa laneti Almanya’da sona erdi; 32 yaşında hâlâ formda olan oyuncu, artık iki kez Bundesliga şampiyonu oldu. Allianz Arena’da olağanüstü bireysel performansını sürdürdü; geçen sezon 61 golle kişisel rekorunu kırarak, Bayern formasıyla 147 maçta toplam 146 gole ulaştı.
Bu form, uluslararası düzeyde de kendini gösterdi; Kane’in İngiltere milli takımındaki gol sayısı 85’e ulaştı ve artmaya devam ediyor. Ayrıca, Peter Shilton’ın uzun süredir elinde tuttuğu milli maç rekoruna ulaşmasına sadece altı maç kaldı. Birçok kişi tarafından “tüm zamanların en iyisi” (GOAT) unvanını kazanmasının an meselesi olduğu düşünülüyor.
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Kane durdurulabilir mi? Nasıl dünyanın en iyi 9 numarası oldu?
2026 Dünya Kupası’nı kazanmak, bu konumu sağlamlaştırma yolunda büyük bir adım olacaktır; zira Üç Aslanlar, Kuzey Amerika’da düzenlenen FIFA’nın en önemli turnuvasında çeyrek finale yükselirken altı gol kaydetmiştir.
Kane’in son golü, efsanevi Azteca Stadyumu’nda Meksika’ya karşı alınan heyecan verici 3-2’lik galibiyette geldi. Eski “Üç Aslanlar” stoperi Walker, World Cup Betting ile yaptığı işbirliği kapsamında GOAL’a Kane’in durdurulup durdurulamayacağı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Bence ona tekme atmalısınız, çünkü o da size tekme atacak!
“Harry’nin özelliği de bu, çok yönlü oyun stili. Gol atamadığı çok az sayıda maçta bile oyuna katkıda bulunuyor, yine de başa bela oluyor. Onun ve [Alan] Shearer gibi oyuncuların birden fazla yeteneği var. Yani, ikisi de gol atmakla tanınıyor ve ikisi de üstün golcüler. Ama aynı zamanda oyuna da katkı sağlıyorlar.
“Ian Wright gibi oyuncular var, Harry gibi oyuncular var – bir an gözünüzü kırpın, 92. veya 93. dakikada iyi durumda olmayabilirler, ama gol atacaklarına dair inançları sarsılmaz. Bence Harry 10 yıldır kendini kanıtladı. Ondan şüphe duyanlar oldu, ama o herkesi yanılttı ve kesinlikle harika bir oyuncu. O olmasaydı, şu anda nerede olurduk bilmiyorum.
“Şu anda, iki hücum lideri gerçekten de [Jude] Bellingham ve Harry. Takımı sırtlarında taşımadılar, çünkü Meksika maçındaki takım performansı bence önemliydi, ama o ana kadar gerçekten de öncüydüler, takımı gerçekten de sürüklediler.”
Walker, Kane’in nasıl olup da şu anda dünyanın en iyi 9 numarası olarak kabul edildiği noktaya geldiğine dair şunları ekledi: “Harika bir futbolcu. Bence bazen yurtdışına gitmek size oyunun farklı yönlerini de öğretir. Bu yüzden Harry’nin buna katkıda bulunduğunu düşünüyorum – hareketleri, tehlikeli bölgelerin neresi olduğu konusunda.
“Çünkü belli ki uzun yıllar Tottenham’da oynadı ve o Tottenham tarzını benimsemişti. Bence Bayern ona futbolun farklı bir yönünü gösterdi. O da bunu sahaya yansıtıyor ve şu anda muhtemelen dünyanın en eksiksiz santrforu.”
"Durdurulamaz" forvetler kategorisinde başka kimler yer alıyor?
Kane, şu anda dünya futbolundaki en iyi savunmacılar için baş belası olduğunu kanıtlıyor. Karşılaştığı en korkutucu forvetler sorulduğunda, eski Nottingham Forest ve Sheffield Wednesday yıldızı Walker şöyle dedi: “Marco van Basten; onda her şey vardı. Kesinlikle her şeye sahipti. Yeteneği korkutucuydu, çalışma temposu iyiydi, her yönüyle mükemmeldi. Ceza sahasında çok iyiydi, boyu altı fit iki inçti, yani her şeye sahipti. Brezilya’nın Carecas’ları da başa çıkması zor oyuncular.
“İzin verirseniz herkes harika bir santrfor olur. Onlara otoritenizi kabul ettirmelisiniz. Ancak maçta hangi koşulda olursa olsun durdurulamaz olan birkaç oyuncu var.
“[Erling] Haaland, [Kylian] Mbappé, Kane; bu çocuklar belirli bir duruma düşerlerse durdurulamazlar. Harry’yi ceza sahasına sokarsanız, durdurulamaz. Mbappé belirli durumlarda, ne kadar iyi bir savunmacı olursanız olun, onu durduramazsınız. Haaland da aynı; onu çok özel kılan da budur.”
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Kane - Haaland: İngiltere, Norveç ile oynayacağı Dünya Kupası maçına hazır
Kane, Haaland ve Mbappé, Kuzey Amerika topraklarında Dünya Kupası zaferi için hâlâ yarışıyor. Bu üç oyuncudan ikisi çeyrek finalde karşı karşıya gelecek; İngiltere ise Cumartesi günü Miami’de Norveç ile merakla beklenen bir karşılaşmaya hazırlanıyor.
"Üç Aslanlar", kaptanlarının - "Galactico" lakaplı orta saha oyuncusu Bellingham ile birlikte - bir kez daha örnek teşkil etmesini bekliyor. Thomas Tuchel ve ekibi, Norveçli rakiplerin Kane'in sahanın son üçte birinde sürekli ortaya koyduğu sayısız soruya bir çözüm bulamamalarını umuyor.
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