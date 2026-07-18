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"Onu tamamen durdurmak imkânsız" - Andrés Iniesta, Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde İspanya'yı Lionel Messi tehdidi konusunda uyarıyor
Legend, son hesaplaşmanın ön izlemesini sunuyor
İspanya’nın 2010 Dünya Kupası şampiyonluğunun kahramanı Iniesta, Arjantin ile oynanacak büyük maç öncesinde El Partidazo de COPE’ye verdiği röportajda New York’tan düşüncelerini paylaştı. Şu anda Dubai’de teknik direktörlük kariyerine başlamak üzere hazırlanan eski La Roja orta saha ustası, bu hayati öneme sahip maçın dinamiklerini analiz etti. Iniesta, analizinde La Albiceleste’nin oluşturduğu büyük tehdidin nasıl bertaraf edileceğine ve İspanya’nın şampiyonluk maçına en iyi taktiklerle nasıl hazırlanması gerektiğine odaklandı.
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Messi’yi durdurmak imkânsız
Eski Barcelona takım arkadaşı Messi’nin parlaklığını etkisiz hale getirmek için en iyi taktikler sorulduğunda, Iniesta bu görevin tek bir kişiye bırakılamayacağını vurguladı. Şöyle konuştu: “Onu tamamen durdurmak imkânsız. Asıl mesele, İspanya’nın kendi oyunuyla Arjantin’e ne kadar zarar verebileceği, fırsatlar yaratıp bu fırsatları değerlendirmede ne kadar etkili olabileceği olacak.”
Turnuva boyunca sekiz gol ve dört asist kaydeden Arjantinli süperstarın muhteşem formuna ilişkin olarak, eski Vissel Kobe orta saha oyuncusu şunları ekledi: "Bunu tarif edecek kelime yok, ya da ben nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Kararlılığı, inancı ve her maçta sergilediği her şey, karşısında şapka çıkarmak zorunda kalacağınız türden."
İspanya, sarsılmaz bir özgüvene sahip
Iniesta, Messi’nin oluşturduğu tehlikeli tehdit konusunda uyarıda bulunmanın yanı sıra, kazanma zihniyetine dair kendi reçetesini paylaşarak bu ölçekteki bir maçı çevreleyen tipik korkuyu da ortadan kaldırmaya çalıştı.
Efsanevi eski orta saha oyuncusu, oyunculara maç öncesi gerginliği bir kenara bırakmalarını ve La Roja kadrosuna son derece iyimser bir hava aşılamalarını tavsiye etti. Bu korkuyu ortadan kaldırmak için gerekli zihinsel yaklaşıma ilişkin olarak Iniesta şunları vurguladı: "Hayır, hayır, asla korkmayın. Asla korkuyla oynamamalısınız.
"Bence bu, oyuncuların size verdiği güvene bağlı ve Dünya Kupası boyunca ivmeleri sürekli yükselişteydi. Final maçına dünyadaki tüm güvenle giriyorlar.
"Herkes ne yapması gerektiğini tam olarak biliyor. Kim oynarsa oynasın, herkes rolünü biliyor ve son derece özgüvenli. Sahada kim olursa olsun ya da hangi pozisyonda oynarsa oynasın, size her şeyin kontrol altında olduğu hissini veriyorlar."
İspanya’nın sadece dar bir farkla galip geldiği varsayımsal bir senaryo sunulduğunda ise şöyle karşılık verdi: “Bu bir ikilem bile değil, çünkü cevabım şudur: Golü kimin attığı umurumda değil. Önemli olan, tıpkı o zaman olduğu gibi, şampiyon olarak sahadan ayrılmamız. Kazandıran gol olduğu sürece, kimin attığı ikincil öneme sahiptir.”
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Kazananları en büyük ödül bekliyor
İspanya, formalarına ikinci altın yıldızı kazandırmak amacıyla futbol tarihindeki en büyük sınavlardan birine hazırlanıyor. Finalde Arjantin’in takım olarak sergilediği gücü aşmak, La Roja’nın bu yeni nesil yıldızları için, sezon öncesi hazırlıklarına başlamak üzere kendi kulüplerine dönmeden önce belirleyici bir an olacak.
New York’taki bu turnuvanın coşkusu sona erdiğinde, İspanya’nın yıldızlarının dikkati hemen yaz transfer döneminin açılışına ve Avrupa’daki yerel lig sezonuna yönelik hazırlıklara yönelecek.
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