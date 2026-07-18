"Onu tamamen durdurmak imkânsız" - Andrés Iniesta, Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde İspanya'yı Lionel Messi tehdidi konusunda uyarıyor

Iniesta, Messi’nin oluşturduğu tehlikeli tehdit konusunda uyarıda bulunmanın yanı sıra, kazanma zihniyetine dair kendi reçetesini paylaşarak bu ölçekteki bir maçı çevreleyen tipik korkuyu da ortadan kaldırmaya çalıştı.

Efsanevi eski orta saha oyuncusu, oyunculara maç öncesi gerginliği bir kenara bırakmalarını ve La Roja kadrosuna son derece iyimser bir hava aşılamalarını tavsiye etti. Bu korkuyu ortadan kaldırmak için gerekli zihinsel yaklaşıma ilişkin olarak Iniesta şunları vurguladı: "Hayır, hayır, asla korkmayın. Asla korkuyla oynamamalısınız.

"Bence bu, oyuncuların size verdiği güvene bağlı ve Dünya Kupası boyunca ivmeleri sürekli yükselişteydi. Final maçına dünyadaki tüm güvenle giriyorlar.

"Herkes ne yapması gerektiğini tam olarak biliyor. Kim oynarsa oynasın, herkes rolünü biliyor ve son derece özgüvenli. Sahada kim olursa olsun ya da hangi pozisyonda oynarsa oynasın, size her şeyin kontrol altında olduğu hissini veriyorlar."

İspanya’nın sadece dar bir farkla galip geldiği varsayımsal bir senaryo sunulduğunda ise şöyle karşılık verdi: “Bu bir ikilem bile değil, çünkü cevabım şudur: Golü kimin attığı umurumda değil. Önemli olan, tıpkı o zaman olduğu gibi, şampiyon olarak sahadan ayrılmamız. Kazandıran gol olduğu sürece, kimin attığı ikincil öneme sahiptir.”