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'Onu solda tercih ederim!' - Michael Carrick, Manchester United menajeri Şampiyonlar Ligi dönüşü için tam odaklanma isterken Bryan Mbeumo ile şakalaştı
Carrick, United'ı yeniden elit seviyeye taşıyor
Michael Carrick, Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde perşembe akşamı Old Trafford'da Azerbaycan ekibi Sabah'ı konuk edecek. Manchester United, Avrupa'nın elitleri arasındaki yerini yıllar süren aranın ardından yeniden almak için büyük bir özveriyle çalıştı.
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Carrick, bu seviyede mücadele etmenin Old Trafford'da beklenen asgari standart olduğunu vurguladı.
Teknik direktör, takımının sadece geri dönüşü kutlamaya değil, turnuvada uzun bir yol kat etmeye odaklandığında ısrar etti.
- AFP
Boss, Shaw, De Ligt ve Sesko hakkında güncelleme verdi
Carrick, maç öncesinde kadro seçimine ilişkin birkaç önemli başlığa değinerek Luke Shaw ile Matthijs de Ligt'in neden Carrington'daki açık idmanda yer almadığını açıkladı. Shaw'a planlı bir toparlanma günü verilirken, De Ligt ise uzun süreli sahalardan uzak kalışının ardından rehabilitasyonunun son aşamalarını sürdürüyor.
Bu arada forvet Benjamin Sesko, Everton karşısında oyuna sonradan girip muhteşem bir eşitlik golü atmasının ardından ilk 11'e bir adım daha yaklaştı.
Carrick, "Luke'a sadece ekstra bir toparlanma günü verildi" dedi. "Matta iyi bir süreçten geçiyor ve yeniden aramızda olması harika, Ben ise üç haftadan biraz fazla süredir tam antrenman yaptığı için giderek daha da yaklaşıyor."
Carrick, Mbeumo'yla pozisyon tercihleri üzerine şakalaştı
Bryan Mbeumo'nun hücum hattındaki tercih ettiği pozisyonla ilgili bir soru sırasında Carrick'in araya girmesiyle basın toplantısında neşeli bir an yaşandı. Teknik direktör, şakayla karışık şekilde oyuncusunun sol kanatta oynamayı tercih ettiğini söyledi ve bu, ikili arasında gülümsemelere yol açtı.
Daha taktiksel bir noktaya değinen Carrick, yaklaşan Manchester derbisinin de yer aldığı yoğun fikstürde bir kadroyu yönetmenin, kadronun tamamının derinliğini ve güveni gerektirdiğini kabul etti.
Sabah'ın taktik organizasyonunu öven Carrick, United'ın Azerbaycan temsilcisine saygı duyması gerektiğinde ısrar etti.
- Getty Images Sport
Eski şampiyon, uzun vadeli istikrarı hedefliyor
2008'de oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Carrick, kupayı kaldırmayı futboldaki en üst düzey his olarak tanımladı. Mevcut kadrosuna alçakgönüllü kalmaları, yüksek beklentileri benimsemeleri ve United'ı eleme turlarının kalıcı takımlarından biri hâline getirmeleri çağrısında bulundu.
Manchester United, dikkatini yeniden yurt içi yükümlülüklerine çevirmeden önce açılış maçından ivme kazanmayı hedefliyor.
Carrick sözlerini şöyle tamamladı: "Bu büyülü bir organizasyon ve her yıl olmak istediğimiz yer burası. Buraya işimizi yapmaya ve gidebildiğimiz kadar ileri gitmeye geldik."
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