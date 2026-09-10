Carrick, maç öncesinde kadro seçimine ilişkin birkaç önemli başlığa değinerek Luke Shaw ile Matthijs de Ligt'in neden Carrington'daki açık idmanda yer almadığını açıkladı. Shaw'a planlı bir toparlanma günü verilirken, De Ligt ise uzun süreli sahalardan uzak kalışının ardından rehabilitasyonunun son aşamalarını sürdürüyor.

Bu arada forvet Benjamin Sesko, Everton karşısında oyuna sonradan girip muhteşem bir eşitlik golü atmasının ardından ilk 11'e bir adım daha yaklaştı.

Carrick, "Luke'a sadece ekstra bir toparlanma günü verildi" dedi. "Matta iyi bir süreçten geçiyor ve yeniden aramızda olması harika, Ben ise üç haftadan biraz fazla süredir tam antrenman yaptığı için giderek daha da yaklaşıyor."