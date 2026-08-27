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"Onu şişman sanıyordum!" - Aston Villa kaptanı John McGinn, Manchester United'ın yeni transferi Youri Tielemans konusunda tamamen yanıldığını itiraf etti
McGinn kondisyonuyla ilgili yanlış değerlendirmesini açıkladı
Tielemans bu yaz 35 milyon sterlin karşılığında United'a transfer oldu ve Aston Villa'daki üç yıllık dönemini noktaladı. 29 yaşındaki oyuncu, Midlands ekibindeki döneminde 134 maça çıktı ve son derece güvenilir bir isim olarak kendini kabul ettirdi.
Villa kaptanı McGinn, Stick to Football podcastinde Belçikalı milli oyuncuyla ilgili ilk yanlış kanılarını anlattı. Tielemans, 2023'te Leicester City'den geldiğinde McGinn, orta sahanın başarılı olmak için gerekli fiziksel yeterliliğe sahip olmadığını yanlış şekilde düşünmüştü.
- Action Plus
Örnek bir profesyonel
İskoçya milli takım oyuncusu, Tielemans'ın fiziksel görünümünün son derece aldatıcı olduğunu itiraf etti. McGinn, "İmza attığında iyi oyuncu diye düşündüm, [ama] yavaş ve formsuzdu, biraz şişman görünüyordu" dedi. "Sonra üstünü çıkardı ve ben de 'Vay canına, belki de değil' dedim."
McGinn, orta sahanın saha dışındaki bitmek bilmeyen adanmışlığını vurgularken kusursuz beslenmesine ve sürekli spor salonunda olmasına dikkat çekti. "Maçtan sonra bir kutu Coca-Cola içirmeye ya da uçakta bir kurabiye falan yedirmeye çalıştım ama o kadar kararlı ki her şeyi harfiyen doğru yapıyor" diye ekledi.
Patlayıcı bir sürate sahip olmamasına rağmen Tielemans, Villa Park'ta paha biçilmez bir değer olduğunu kanıtladı. McGinn, orta sahanın sözlü liderliğini överek şöyle dedi: "Bence bu efsane, vücut yapısı nedeniyle onunla hep kalacak ama yanlış. Hızla senden sıyrılıp gitmeyecek ama onun oyunu da bu değil.
"Turp gibi ve bizim için gerçekten çok güvenilirdi. İnsanların standartlarını yükseltmekten korkmuyor, eğer antrenmanda onun standartlarında ya da onun seviyesinde oynamıyorsanız bunu size söyler."
Villa için büyük bir kayıp
Tielemans, tüm kulvarlarda yaptığı 10 gollük katkının ardından Villa'dan ayrılırken soyunma odasında da önemli bir boşluk bırakıyor. McGinn, eski takım arkadaşını "inanılmaz bir profesyonel" ve "komple oyuncu" olarak nitelendirirken, Manchester United'ın tam da ihtiyaç duyduğu isim olacağından emin olduğunu söyledi.
McGinn, "Bizim için büyük bir kayıp olacak" diye devam etti. "İnanılmaz bir profesyonel. Çalışma azmi, kalitesi... Sadece iyi bir takım arkadaşı ve her yönüyle iyi bir insan değil, aynı zamanda çok da kaliteli. Pas verebilir, harika bir gol atabilir. Burada komple bir oyuncudan bahsediyorum.
"Onu saha içinde de dışında da kaybedeceğiz, üst düzey bir oyuncu ve kazanma konusunda çok kararlı. Belki de [bu yaz Aston Villa'dan ayrılan] birçok oyuncuda en çok özleyeceğim şey bu olacak; işler zorlaştığında gösterdikleri zihniyet. Youri'nin United'da bunu ortaya koyacağından hiç şüphem yok, kesinlikle."
- (C)Getty Images
Carrick hızlı bir reaksiyon bekliyor
Tielemans'ın Manchester United formasıyla resmi maçlardaki ilk maçı planlandığı gibi gitmedi; Michael Carrick'in ekibi cumartesi günü deplasmanda lige yeni yükselen Hull City'ye 2-0'lık sürpriz bir yenilgi aldı. Belçikalı oyuncu, yenilenen üçlü orta sahada Bruno Fernandes ve Andrey Santos ile birlikte ilk 11'de başladı.
Carlos Baleba'nın da bu yaz kadroyu güçlendirmek için gelmesi ve Kobbie Mainoo'nun ilk 11'de bir yer için bastırmasıyla birlikte Carrick'in değerlendirmesi gereken çok sayıda orta saha seçeneği var. United, pazar günü sahasında lige yeni yükselen bir diğer ekip olan Ipswich Town'ı ağırladığında hemen toparlanmaya çalışacak.
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