İskoçya milli takım oyuncusu, Tielemans'ın fiziksel görünümünün son derece aldatıcı olduğunu itiraf etti. McGinn, "İmza attığında iyi oyuncu diye düşündüm, [ama] yavaş ve formsuzdu, biraz şişman görünüyordu" dedi. "Sonra üstünü çıkardı ve ben de 'Vay canına, belki de değil' dedim."

McGinn, orta sahanın saha dışındaki bitmek bilmeyen adanmışlığını vurgularken kusursuz beslenmesine ve sürekli spor salonunda olmasına dikkat çekti. "Maçtan sonra bir kutu Coca-Cola içirmeye ya da uçakta bir kurabiye falan yedirmeye çalıştım ama o kadar kararlı ki her şeyi harfiyen doğru yapıyor" diye ekledi.

Patlayıcı bir sürate sahip olmamasına rağmen Tielemans, Villa Park'ta paha biçilmez bir değer olduğunu kanıtladı. McGinn, orta sahanın sözlü liderliğini överek şöyle dedi: "Bence bu efsane, vücut yapısı nedeniyle onunla hep kalacak ama yanlış. Hızla senden sıyrılıp gitmeyecek ama onun oyunu da bu değil.

"Turp gibi ve bizim için gerçekten çok güvenilirdi. İnsanların standartlarını yükseltmekten korkmuyor, eğer antrenmanda onun standartlarında ya da onun seviyesinde oynamıyorsanız bunu size söyler."



