"Onu seviyoruz!" - Trabzonspor başkanı, Türk Kupası'nda penaltı kahramanlığı sergileyen Manchester United'dan kiralık oyuncunun transferi için çağrıda bulundu

Kamerunlu kaleci, Türkiye'ye transfer olduktan sonraki en parlak anını yaşadı ve Trabzonspor'u Türkiye Kupası yarı finallerine taşıyan muhteşem bir kaleci performansı sergiledi. Samsunspor ile oynanan ve her şeyin belirleneceği penaltı atışlarında Onana, karşılaştığı dört penaltının üçünü kurtararak takımına 3-1'lik bir galibiyet kazandırdı.

Bu performans, Manchester United'ı eski Inter yıldızına yüksek bir transfer ücreti ödeyerek transfer etmesine ikna eden o muhteşem formuna geri dönüşü oldu. Old Trafford'da geçici olarak ayrılmadan önce ciddi eleştirilere maruz kalan Onana, Süper Lig'de yeni bir soluk buldu ve şu anda kupa ve potansiyel bir Şampiyonlar Ligi katılım hakkı peşinde koşuyor.