AFP
Çeviri:
"Onu seviyoruz!" - Trabzonspor başkanı, Türk Kupası'nda penaltı kahramanlığı sergileyen Manchester United'dan kiralık oyuncunun transferi için çağrıda bulundu
Onana, Türkiye Kupası penaltı atışlarında kahraman oldu
Kamerunlu kaleci, Türkiye'ye transfer olduktan sonraki en parlak anını yaşadı ve Trabzonspor'u Türkiye Kupası yarı finallerine taşıyan muhteşem bir kaleci performansı sergiledi. Samsunspor ile oynanan ve her şeyin belirleneceği penaltı atışlarında Onana, karşılaştığı dört penaltının üçünü kurtararak takımına 3-1'lik bir galibiyet kazandırdı.
Bu performans, Manchester United'ı eski Inter yıldızına yüksek bir transfer ücreti ödeyerek transfer etmesine ikna eden o muhteşem formuna geri dönüşü oldu. Old Trafford'da geçici olarak ayrılmadan önce ciddi eleştirilere maruz kalan Onana, Süper Lig'de yeni bir soluk buldu ve şu anda kupa ve potansiyel bir Şampiyonlar Ligi katılım hakkı peşinde koşuyor.
Başkan Doğan transfer konusundaki tutumunu netleştirdi
Onana’nın kahramanca performansının ardından Trabzonspor başkanı, 30 yaşındaki oyuncuya duyduğu hayranlığı gizlemedi. NTV Spor’un aktardığına göre gazetecilere konuşan kulüp başkanı, yaz transferi konusunda hâlâ belirsizliğini koruyan bazı faktörlerin olduğunu kabul etmekle birlikte, kiralık sözleşmeyi kalıcı bir anlaşmaya dönüştürme konusundaki güçlü isteğini dile getirdi.
Dogan, "Onana'nın kariyer yolu zaten belli" dedi. "Onu seviyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, kariyeri için belirli bir planı var. Koşullar uygun olursa, kalmasını istiyoruz. Nihai karar Onana'ya ait olacak." Türk kulübü kaleciye hayran olsa da, önceki haberlere göre, Red Devils'ın kârını maksimize etmek istemesi nedeniyle United'ın yüksek fiyat talebini karşılamakta zorlandıkları belirtiliyordu.
Old Trafford'da belirsiz bir gelecek
Türkiye'deki yeniden yükselişine rağmen, Onana'nın Manchester United'a dönüş yolu giderek daha da tıkanıyor gibi görünüyor; haberlere göre United, bu yaz Onana'yı A takım kadrosuna yeniden dahil etme niyetinde değil. Old Trafford yönetimi, Premier Lig'de sergilediği bir dizi etkileyici performansın ardından Belçikalı kaleci Senne Lammens'i uzun vadeli birinci kaleci olarak tam destek vererek farklı bir yöne yöneldi.
Lammens'in ilk 11'deki yerini sağlamlaştırması ve Onana'nın hala haftalık 120.000 sterlinlik yüksek maaş alması nedeniyle, United yönetiminin maaş giderlerini azaltmak için Kamerunlu oyuncuyu elden çıkarmak istediği bildiriliyor. Onana'nın yerini korumak için mücadele etmeye istekli olduğu söylense de, kulübün daha genç ve maliyet açısından daha verimli bir kaleci kadrosu oluşturma arzusu, tüm taraflar için en olası sonucun kalıcı bir ayrılık olacağını gösteriyor.
Trabzonspor'a kupa umudu
Onana, şimdi lig şampiyonluğu ile sezonunu muhteşem bir şekilde tamamlama fırsatını yakaladı. Trabzonspor, Türkiye Süper Ligi’nde üçüncü sırada yer alıyor ve lider Galatasaray’ın dokuz puan gerisinde olsa da matematiksel olarak şampiyonluk yarışında hâlâ iddialı. Bununla birlikte, Gençlerbirliği ile oynanacak yarı final maçıyla birlikte Türkiye Kupası, kupa zaferine ulaşmanın en gerçekçi yolu olmaya devam ediyor.
Türkiye'de kalırsa da, başka bir yere transfer olursa da (Beşiktaş ve Suudi Arabistan'daki kulüplerle de adı geçiyor), Onana şüphesiz itibarını yeniden kazanıyor. United için, formundaki bu iyileşme, birkaç yıl önce ödedikleri 47 milyon sterlinlik transfer ücretinin önemli bir kısmını geri kazanmalarına yardımcı olabilecek, memnuniyet verici bir gelişme.