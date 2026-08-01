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'Onu özleyeceğim' - Hansi Flick, Barcelona'nın 26 milyon sterlinlik Marcus Rashford anlaşmasını geri çevirmesinin ardından sessizliğini bozdu
Barça, Rashford için kalıcı transfer seçeneğini tercih etmedi
Flick, United'dan kiralanan Rashford için kalıcı transferden vazgeçilmesinin ardından kulübün onun eksikliğini hissedeceğini kabul etti. İspanyol devi, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu bu yaz 26 milyon £ karşılığında kadrosuna katmak için bir satın alma opsiyonuna sahipti. Ancak Barcelona, sonunda bu maddeyi kullanmamayı tercih etti. Bunun yerine hücum hattını, Newcastle'dan Gordon'ı transfer ederek yaklaşık 70 milyon £ değerindeki bir anlaşmayla güçlendirmeyi seçti.
- Getty Images Sport
Flick, takımdan ayrılan hücum oyuncusuna övgüde bulundu
Flick, cuma gecesi Barcelona'nın Birmingham City ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Rashford'un ayrılığına değindi. Teknik direktör, İngiltere millî oyuncusuna duyduğu hayranlığı gizlemedi.
Flick, ManchesterEveningNews'un aktardığına göre, "Marcus hakkında söyleyebileceğim şey, onunla çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğum. Bazen kiralık olan oyuncularla neler olacağını her zaman bilemezsiniz.
"Bence bizim durumumuz bu açıdan kolay değil. Ama onunla çalışmayı gerçekten çok takdir ediyorum; o harika bir oyuncu ve harika bir insan. Bence takım da onu özleyecek, ben de onu özleyeceğim, ama hayat bu, kabul etmemiz gereken şey de bu."
Rashford, verimli dönemin ardından minnettarlığını dile getirdi
Rashford, geçen sezon Camp Nou'daki kiralık döneminde etkileyici bir performans sergileyerek hücumda kilit isimlerden biri haline geldi. Forvet oyuncusu, Katalan ekibi adına tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 14 gol ve 11 asist kaydetti. Onunla devam etmeme kararının ardından Rashford, perşembe günü Instagram üzerinden kulübe ve taraftarlarına resmen teşekkür etti.
Rashford, "Buradaki zamanımı bu kadar olumlu ve unutulmaz bir deneyime dönüştüren kulüpteki herkese çok minnettarım" dedi. "Her anından keyif aldım ve buradan birçok özel anıyla ayrılacağım. Kulübe ve tüm taraftarlarına önlerindeki sezonda en iyi şansı ve her türlü başarıyı diliyorum. Visca el Barca."
- Getty
Sezon öncesi kamp için United'a dönüş
İspanya’daki dönemi artık sona eren Rashford’un, sezon öncesi kampı için United’a geri dönmesi bekleniyor. Akademiden yetişen oyuncu, Dünya Kupası’na katılımının ardından verilen uzatılmış izni sona erdiğinde geri dönecek. Bu sırada Barcelona da kendi yaz hazırlıklarında önemli yol aldı. Flick’in ekibi, cuma gecesi St Andrew's’ta Birmingham ile 2-2 berabere kaldıktan sonra penaltılarda mağlup oldu.
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