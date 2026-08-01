Rashford, geçen sezon Camp Nou'daki kiralık döneminde etkileyici bir performans sergileyerek hücumda kilit isimlerden biri haline geldi. Forvet oyuncusu, Katalan ekibi adına tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 14 gol ve 11 asist kaydetti. Onunla devam etmeme kararının ardından Rashford, perşembe günü Instagram üzerinden kulübe ve taraftarlarına resmen teşekkür etti.

Rashford, "Buradaki zamanımı bu kadar olumlu ve unutulmaz bir deneyime dönüştüren kulüpteki herkese çok minnettarım" dedi. "Her anından keyif aldım ve buradan birçok özel anıyla ayrılacağım. Kulübe ve tüm taraftarlarına önlerindeki sezonda en iyi şansı ve her türlü başarıyı diliyorum. Visca el Barca."



