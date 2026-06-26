"Onu oradan çıkarın!" Lothar Matthäus, Julian Nagelsmann’dan Dünya Kupası planını değiştirmesini rica ediyor

Matthäus sözlerine şöyle devam etti: “Saha içinde, yıllardır tanıdığım ‘Joshua’yı göremiyorum.” Kimmich’in orta sahada oynadığı Bayern’de ise “kesinlikle dünya klasında” olduğunu belirten 1990 Dünya Şampiyonu, “Peki ya milli takımda? Vücut dili ve pozisyonuna bakıldığında, işler yolunda gitmediğinde takımı yönlendiren, etki eden biri olarak görmüyorum” dedi. Sağ bek pozisyonunda ise bunu “nedense başaramıyor”.

Milli takım kaptanının pozisyonuna ilişkin tartışma, Nagelsmann’ın Dünya Kupası’ndan çok önce aslında kesinleşmiş olmasına rağmen, özellikle de Kimmich’in Bayern orta sahasındaki yanındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda gizemli bir şekilde zayıf bir performans sergilemesi nedeniyle yeniden hız kazanıyor. Ekvador maçında Aleksandar Pavlovic yine iyi bir gün geçiremedi; tıpkı Dünya Kupası’nın ilk iki maçında olduğu gibi hantal ve ilhamsız görünüyordu ve doğal olarak devre arasında oyundan alındı. O ana kadar turnuvada güçlü bir performans sergileyen Felix Nmecha ise, ilk yarıda akıl almaz bir top kaybıyla geçici olarak skoru eşitleyen golün sorumlusu oldu.

Yine de milli takım teknik direktörü, orta sahadaki bu ikiliye “iyi” bir performans sergilediğini belirtti. Kimmich’in 2024 Avrupa Şampiyonası’nda “açık ara en iyi istatistiklere sahip bir sağ bek” olduğunu da ekledi. Ve genel olarak: “Ne Felix’ten ne de Pavlo’dan vazgeçmek istemiyorum.”