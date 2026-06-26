"Ona bir iyilik yapın ve onu oradan alın," diye yalvardı Matthäus, Bild gazetesinde Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’a, Kimmich’i sağ bek olarak oynatma planını bir kez daha gözden geçirmesini rica etti. Milli takımda en çok forma giyen oyuncu olan Matthäus, 31 yaşındaki Kimmich’in şu anki pozisyonunda “bir kaptandan beklediğim etkiyi yaratamadığını” düşünüyor. Kimmich çaba gösteriyor, “ama olması gereken yerde değil”.
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"Onu oradan çıkarın!" Lothar Matthäus, Julian Nagelsmann’dan Dünya Kupası planını değiştirmesini rica ediyor
Matthäus sözlerine şöyle devam etti: “Saha içinde, yıllardır tanıdığım ‘Joshua’yı göremiyorum.” Kimmich’in orta sahada oynadığı Bayern’de ise “kesinlikle dünya klasında” olduğunu belirten 1990 Dünya Şampiyonu, “Peki ya milli takımda? Vücut dili ve pozisyonuna bakıldığında, işler yolunda gitmediğinde takımı yönlendiren, etki eden biri olarak görmüyorum” dedi. Sağ bek pozisyonunda ise bunu “nedense başaramıyor”.
Milli takım kaptanının pozisyonuna ilişkin tartışma, Nagelsmann’ın Dünya Kupası’ndan çok önce aslında kesinleşmiş olmasına rağmen, özellikle de Kimmich’in Bayern orta sahasındaki yanındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda gizemli bir şekilde zayıf bir performans sergilemesi nedeniyle yeniden hız kazanıyor. Ekvador maçında Aleksandar Pavlovic yine iyi bir gün geçiremedi; tıpkı Dünya Kupası’nın ilk iki maçında olduğu gibi hantal ve ilhamsız görünüyordu ve doğal olarak devre arasında oyundan alındı. O ana kadar turnuvada güçlü bir performans sergileyen Felix Nmecha ise, ilk yarıda akıl almaz bir top kaybıyla geçici olarak skoru eşitleyen golün sorumlusu oldu.
Yine de milli takım teknik direktörü, orta sahadaki bu ikiliye “iyi” bir performans sergilediğini belirtti. Kimmich’in 2024 Avrupa Şampiyonası’nda “açık ara en iyi istatistiklere sahip bir sağ bek” olduğunu da ekledi. Ve genel olarak: “Ne Felix’ten ne de Pavlo’dan vazgeçmek istemiyorum.”
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Nagelsmann’ın Dünya Kupası kadrosu: Sağ kanatta Kimmich’in neredeyse alternatifi yok
Bir diğer sorun da şudur: Nagelsmann, Dünya Kupası kadrosunu belirlerken profesyonel bir sağ bekten vazgeçti. Bu nedenle Kimmich'in bu pozisyonda neredeyse alternatifi yok. Ekvador maçında sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Nathaniel Brown bu pozisyonda yardımcı olabilir ve kanat değiştirebilir, ancak bu durumda son grup maçında oldukça istikrarsız bir performans sergileyen David Raum sol kanatta oynamak zorunda kalır. Alternatif olarak Nagelsmann, Antonio Rüdiger ve Jonathan Tah'a Waldemar Anton'u ekleyerek üçlü savunma düzenine geçebilir.
2023 yılında Nagelsmann, görev süresine Kimmich’i merkezde oynatarak başlamıştı. Ev sahibi olarak düzenledikleri Avrupa Şampiyonası’nda onu sağa kaydırmış, ardından orta sahaya geri çekmiş ve Ekim 2025’te tekrar sağ bek olarak sahaya sürmüştü.
Yine de Nagelsmann, önümüzdeki Pazartesi günü oynanacak son 16 turu maçı öncesinde kendine küçük bir arka kapı açık bıraktı. Kimmich ile ilgili bu gidip gelmelerde bir değişiklik daha "planlanmıyor" olsa da, "Futbolda hiçbir şeyi dışlamamak gerekir" dedi.
Peki ya Kimmich'in kendisi? O, her zamanki diplomatik tavrını sürdürdü. Kaptan, bunun “tamamen ve yalnızca teknik direktörün kararı” olduğunu, meselenin Nagelsmann’ın “benim en iyi şekilde yardımcı olabileceğim” yeri nasıl değerlendirdiğine bağlı olduğunu vurguladı: “Beni oraya koyacak. Ben de orada oynayacağım.”