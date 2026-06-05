"FC Bayern, Paris ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesinde Eichhorn'u özel olarak uçakla getirtti; Hotel Vier Jahreszeiten'da gizli bir toplantı düzenlendi ve orada onun için kıyasıya bir mücadele yaşandı" deniyor. "Ona neden onu mutlaka kadroya katmak istediklerini açıkladılar; Vincent Kompany onunla saatlerce konuşmuş olmalı. Eberl, Christoph Freund ve Kompany ile birlikte bu görüşmeyi ayarlamıştı; onu kesinlikle kadroya katmak istiyorlar."

Ancak Eberl ve ekibinin coşkusu ne kadar büyük olursa olsun, Alman rekor şampiyonunun en üst yönetim kurulunda bu anlaşmanın mali boyutları konusunda şüphe hakim. Genç oyuncu için talep edilen ücret, patronlar nezdinde kabul edilemez bir seviyede. Podcast'te "Şimdi yönetim kurulu yine hayır diyor" deniyor.