Bu bilgi, Bild'in "Bayern-Insider" adlı podcast'inden öğrenildi. Buna göre, Bayern'in spor yetkilileri, 16 yaşındaki bu yetenekli orta saha oyuncusunu Isar'a getirmek için büyük çaba sarf etti.
Çeviri:
"Onu mutlaka istiyorlar": Podcast, Kennet Eichhorn'un transferi konusunda FC Bayern München'deki iç çekişmeyi ortaya çıkarıyor
"FC Bayern, Paris ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesinde Eichhorn'u özel olarak uçakla getirtti; Hotel Vier Jahreszeiten'da gizli bir toplantı düzenlendi ve orada onun için kıyasıya bir mücadele yaşandı" deniyor. "Ona neden onu mutlaka kadroya katmak istediklerini açıkladılar; Vincent Kompany onunla saatlerce konuşmuş olmalı. Eberl, Christoph Freund ve Kompany ile birlikte bu görüşmeyi ayarlamıştı; onu kesinlikle kadroya katmak istiyorlar."
Ancak Eberl ve ekibinin coşkusu ne kadar büyük olursa olsun, Alman rekor şampiyonunun en üst yönetim kurulunda bu anlaşmanın mali boyutları konusunda şüphe hakim. Genç oyuncu için talep edilen ücret, patronlar nezdinde kabul edilemez bir seviyede. Podcast'te "Şimdi yönetim kurulu yine hayır diyor" deniyor.
- AFP
Eichhorn-Poker: "Eberl parayı harcamak istiyor"
Böylece Säbener Straße'deki taraflar arasında gerginlik tırmanmış durumda. Spor departmanı bu yatırımı gerçekleştirmek isterken, kulüp yönetimi milyonlarca avroluk transferin onaylanmasını engelliyor.
Bild gazetesi bu iç çelişkiyi şöyle anlatıyor: "Eberl parayı harcamak istiyor, ancak denetim kurulu bunu sorunlu buluyor. Eichhorn konusunda şu anda yaşanan sorun, paketin biraz pahalı olması." Ve devam ediyor: "Danışman tarafında ise durum şöyle görülüyor: Oyuncunun piyasa değeri 20 milyon, bir kulüp bunu neden ödemesin ki, sabit transfer ücreti üzerindeki kalan miktar da sadece komisyon olur."
Liverpool'un Eichhorn'a yönelik ilgisini yoğunlaştırdığı söyleniyor
Görünüşe göre menajer ve oyuncu tarafı, FC Bayern'in 16 yaşındaki bir oyuncu için kesinlikle ödemeye hazır olmadığı bir transfer ücreti talep ediyor. "Yönetim kurulunda bunun çok fazla olduğu düşünülüyor. Oyuncu ve menajer için 10 ila 11 milyon avroluk peşinat, bu çok fazla; bu yüzden 'Hayır, o zaman biz yokuz' diyorlar" deniyor.
FC Bayern'in Eichhorn'u transfer etmek için fren yapması, özellikle rakiplerini memnun ediyor. Münih ekibinin yanı sıra Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Liverpool da bu orta saha yeteneğinin peşinde.
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BVB de henüz bu mücadeleden çekilmiş gibi görünmüyor
Sky'ın son haberine göre, LFC Eichhorn'u transfer etmek için açıkça tüm gücüyle çalışıyor. Rakipler birbirleriyle kıyasıya rekabet ederken, Borussia Dortmund ise durumu yakından takip ediyor ve tereddüt ediyor. Daha önce, BVB'nin Eichhorn tarafının fahiş imza parası talepleri nedeniyle bu yarıştan çekildiği bildirilmişti.
Ancak Sky'a göre Sarı-Siyahlılar, genç oyuncuyla ilgili tüm gelişmelerden haberdar ve anlaşmanın tüm önemli rakamları hakkında bilgi sahibi. Taraflar arasında yoğun bir iletişim var; Dortmund, Berlin ve oyuncu tarafı arasında telefon hatları kızışıyor.
FC Bayern Münih'in rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Harry Kane Forvet Tottenham Hotspur 2023 95 milyon euro Lucas Hernandez Savunma Atletico Madrid 2019 80 milyon euro Luis Diaz Forvet Liverpool FC 2025 70 milyon euro Matthijs de Ligt Savunma Juventus 2022 67 milyon euro Michael Olise Forvet Crystal Palace 2024 53 milyon euro