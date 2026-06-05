Goal.com
CanlıBiletler
Kennet EichhornGetty Images
Jochen Tittmar

Çeviri:

"Onu mutlaka istiyorlar": Podcast, Kennet Eichhorn'un transferi konusunda FC Bayern München'de yaşanan iç çekişmeyi ortaya çıkardı

Bundesliga
Transfers
Bayern Münih
Hertha Berlin
K. Eichhorn
V. Kompany

Hertha'nın yıldızı Kennet Eichhorn için önerilen toplam mali paket bütçeyi aştığı için, FC Bayern München'in denetim kurulu muhtemelen araya girdi. Böylece teknik kadroya kapıyı kapattı.

Bu bilgi, Bild'in "Bayern-Insider" adlı podcast'inden öğrenildi. Buna göre, Bayern'in spor yetkilileri, 16 yaşındaki bu yetenekli orta saha oyuncusunu Isar'a getirmek için büyük çaba sarf etti.

  • "FC Bayern, Paris ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesinde Eichhorn'u özel olarak uçakla getirtti; Hotel Vier Jahreszeiten'de gizli bir toplantı düzenlendi ve orada onun için kıyasıya bir mücadele yaşandı" deniyor. "Ona neden onu mutlaka kadroya katmak istediklerini açıkladılar; Vincent Kompany onunla saatlerce konuşmuş olmalı. Eberl, Christoph Freund ve Kompany ile birlikte bu görüşmeyi ayarladı; onu kesinlikle kadroya katmak istiyorlar."

    Ancak Eberl ve ekibinin heyecanı ne kadar büyük olursa olsun, Alman rekor şampiyonunun en üst yönetim kurulunda bu anlaşmanın mali boyutları konusunda şüphe hakim. Genç oyuncu için talep edilen ücret, patronlar nezdinde kabul edilemez bir seviyede. Podcast'te "Şimdi yönetim kurulu yine 'hayır' diyor" deniyor.

    • Reklam
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    Eichhorn-Poker: "Eberl parayı harcamak istiyor"

    Böylece Säbener Straße'deki taraflar arasında gerginlik tırmanmış durumda. Spor departmanı bu yatırımı gerçekleştirmek isterken, kulüp yönetimi milyonlarca avroluk transferin onaylanmasını engelliyor.

    Bild gazetesi bu iç çatışmayı şöyle anlatıyor: "Eberl parayı harcamak istiyor, ancak denetim kurulu bunu sorunlu buluyor. Eichhorn konusunda şu anda yaşanan sorun, paketin biraz pahalı olması." Ve devam ediyor: "Danışman tarafında ise durum şöyle görülüyor: Oyuncunun piyasa değeri 20 milyon, bir kulüp bunu neden ödemesin ki, sabit transfer bedelinin üzerindeki kısım da o zaman el parası olur."

  • Liverpool'un Eichhorn'a yönelik ilgisini yoğunlaştırdığı söyleniyor

    Görünüşe göre menajer ve oyuncu tarafı, FC Bayern’in 16 yaşındaki bir oyuncu için kesinlikle ödemeye hazır olmadığı bir transfer ücreti talep ediyor. “Yönetim Kurulu’nda bunun çok fazla olduğu düşünülüyor. Oyuncu ve menajer için 10 ila 11 milyon avroluk peşinat, bu çok fazla; bu yüzden ‘Hayır, o zaman biz yokuz’ diyorlar” deniyor.

    FC Bayern'in Eichhorn'u transfer etmek için fren yapması, özellikle rakiplerini memnun ediyor. Münih ekibinin yanı sıra Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Liverpool da bu orta saha yeteneğinin peşinde.

  • EichhornGetty Images

    BVB de henüz bu mücadeleden çekilmiş gibi görünmüyor

    Sky'ın son haberine göre, LFC Eichhorn'u transfer etmek için açıkça tüm gücüyle çalışıyor. Rakipler birbirleriyle kıyasıya rekabet ederken, Borussia Dortmund ise durumu yakından takip ediyor ve tereddüt ediyor. Daha önce, BVB'nin Eichhorn tarafının fahiş imza parası talepleri nedeniyle bu yarıştan çekildiği bildirilmişti.

    Ancak Sky'a göre Sarı-Siyahlılar, genç oyuncuyla ilgili tüm gelişmelerden haberdar ve anlaşmanın tüm önemli rakamları hakkında bilgi sahibi. Taraflar arasında yoğun bir iletişim var; Dortmund, Berlin ve oyuncu tarafı arasında telefon hatları kızışıyor.

  • FC Bayern Münih'in rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Harry KaneForvetTottenham Hotspur202395 milyon euro
    Lucas HernandezSavunmaAtletico Madrid201980 milyon euro
    Luis DiazForvetLiverpool FC202570 milyon euro
    Matthijs de LigtSavunmaJuventus202267 milyon euro
    Michael OliseForvetCrystal Palace202453 milyon euro