"Onu memnun tutmak lazım" - Man Utd söylentileri arasında Everton'a Iliman Ndiaye transferi konusunda uyarı

Sheffield United'da profesyonel kariyerine adım atan ve 2022-23 sezonunda takımın Premier Lig'e yükselmesine katkıda bulunan Ndiaye, 2024 yılında Fransız ekibi Marsilya'dan Merseyside'a 17 milyon sterlin (23 milyon dolar) karşılığında transfer olarak İngiliz futboluna geri döndü.

Bu transfer, oldukça karlı bir anlaşma olarak değerlendiriliyor, zira yetenekli 26 yaşındaki oyuncu kısa sürede Toffees'in en yaratıcı ismi haline geldi. Geçen sezon gol sayısını çift hanelere taşıyan oyuncu, bu sezon da altı gol ve üç asistle bu istatistiğe katkıda bulundu.

Topu uzun mesafeler boyunca taşıyabilme ve bu sırada savunmacıları geçebilme yeteneğine sahip olan Fransa doğumlu yıldızın, çok aranan bir oyuncu haline gelmesi şaşırtıcı değil.

United'ın kadrosuna daha fazla hücum gücü katmak istemesi nedeniyle Ndiaye'nin Old Trafford'un transfer radarına girdiğine dair iddialar var. Everton ise 2029 yazına kadar sözleşmesi olan bu oyuncudan ciddi bir kâr elde edebilecek durumda.