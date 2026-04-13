"Onu memnun tutmak lazım" - Man Utd söylentileri arasında Everton'a Iliman Ndiaye transferi konusunda uyarı
Ndiaye, 17 milyon sterlinlik transferiyle paranın karşılığını veriyor
Sheffield United'da profesyonel kariyerine adım atan ve 2022-23 sezonunda takımın Premier Lig'e yükselmesine katkıda bulunan Ndiaye, 2024 yılında Fransız ekibi Marsilya'dan Merseyside'a 17 milyon sterlin (23 milyon dolar) karşılığında transfer olarak İngiliz futboluna geri döndü.
Bu transfer, oldukça karlı bir anlaşma olarak değerlendiriliyor, zira yetenekli 26 yaşındaki oyuncu kısa sürede Toffees'in en yaratıcı ismi haline geldi. Geçen sezon gol sayısını çift hanelere taşıyan oyuncu, bu sezon da altı gol ve üç asistle bu istatistiğe katkıda bulundu.
Topu uzun mesafeler boyunca taşıyabilme ve bu sırada savunmacıları geçebilme yeteneğine sahip olan Fransa doğumlu yıldızın, çok aranan bir oyuncu haline gelmesi şaşırtıcı değil.
United'ın kadrosuna daha fazla hücum gücü katmak istemesi nedeniyle Ndiaye'nin Old Trafford'un transfer radarına girdiğine dair iddialar var. Everton ise 2029 yazına kadar sözleşmesi olan bu oyuncudan ciddi bir kâr elde edebilecek durumda.
Everton, Ndiaye'nin satışının onaylanmasını nasıl engelleyebilir?
Ndiaye’nin çok da uzak olmayan bir gelecekte, düzenli olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren bir takıma katılıp katılmayacağı sorulduğunda, BetMGM ile birlikte konuşan eski Everton orta saha oyuncusu Barry, GOAL’a şunları söyledi: “Bu yıl yeni stadyuma birkaç kez gittim ve ondan gerçekten çok etkilendim. Jack Grealish'in diğer kanadında oynayan, sizi koltuğunuzdan kaldıran oyunculardan biri.
“Onu izlemek gerçekten çok heyecan verici, bu yüzden ona gösterilecek ilgiyi tamamen anlıyorum. Ancak bence Everton onu mutlu etmeli, kulüpte tutmalı, çünkü bu tür oyuncular pek sık karşımıza çıkmaz. Everton, şu anki durumuyla bu tür bir oyuncuyu çekmekte zorlanacaktır.
“Everton için onu göz önünde bulundurup mutlu tutmak, kadroda tutmaya çalışmak ve gelişmeye çalışmak için çok önemli bir dönem. Everton, [David] Moyes ile birlikte, gelecek yıl tekrar ivme kazanıp kazanamayacaklarını görmeye çalışacak. Yeni stadyumlarına taşınan bu yıl şimdiye kadar harika bir sezon geçirdiler. Bu tür oyuncuları tutmalı ve tekrar ivme kazanmaya çalışmalılar.”
Ndiaye neden orta saha takım arkadaşları için bir rüya?
Ndiaye’nin orta saha oyuncularının hayali olup olmadığı sorulduğunda – zira orta sahadaki takım arkadaşları ona pas verip o ileriye doğru dans ederken nefeslenebiliyorlar – 2013 ile 2017 yılları arasında Goodison Park’ta dört yıl geçiren Barry şöyle ekledi: “Bu tür oyuncularla oynamak harika. Ben de üzerime düşeni yapmayı, topu geri kazanmayı, pasları kesmeyi, oyuncuları izlemeyi ve boşta kalan bu tür oyuncuları görüp onlara pas atmayı seviyorum. Ve evet, onların savunmacıları geriye itişini ve savunmacıların ters yönde giderkenki korkusunu izlemek harika.
“Onunla oynamak harika olurdu. Küçük boşlukları bulmakta çok iyi, sırtı oyun alanına dönükken topu almaktan hoşlanıyor. Becerileri, herhangi bir savunmacı için başa çıkması zor.”
Everton'ın Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde Merseyside derbisi
Ndiaye, Everton'ın Premier Lig sıralamasında sekizinci sıraya yükselmesine katkıda bulundu; takım, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan son sırayı işgal eden Brentford ile aynı puanda. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi oldukça sıkışık bir hal alırken, altıncı sıradaki Chelsea ile 14. sıradaki Newcastle arasında sadece altı puan fark bulunuyor.
Ndiaye'den ilham alan Toffees, Pazar günü Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak ilk Merseyside derbisinde ezeli rakibi Liverpool'u ağırlayarak, yeteneklerini bir kez daha zorlu bir sınava tabi tutacak.