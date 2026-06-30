"Onu mahvettiler": Julian Nagelsmann, Nick Woltemade'ye karşı sergilediği tutum nedeniyle eleştiriliyor

"Bugün eleme maçında ilk kez forma giyen Nick Woltemade’in kritik bir penaltıyı kaçırması, bana bir bakıma mantıklı geliyor. Elbette o, yüksek maaşlı, çok iyi bir futbolcu ve penaltıları arka arkaya atabilen bir oyuncu," diyen Kromp, sözlerine şöyle devam etti: "Ama böyle bir durumda değil."

SV Werder Bremen kadın takımının teknik direktörü, bunun oyuncu için “zor” bir durum olduğunu belirtti ve şu değerlendirmede bulundu: “Bence onu adeta bitirdiler; bugün ona ihtiyacınız varken, onun da işlevini yerine getirememesi beni hayrete düşürüyor.”