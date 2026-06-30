ZDF’de uzman Fritzy Kromp, Nagelsmann’ın o ana kadar hiç süre almamış ve maçta forma giymemiş, turnuva ritmi bile olmayan Newcastle United forvetine penaltı atma yükünü yükleme kararını eleştirdi.
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"Onu mahvettiler": Julian Nagelsmann, Nick Woltemade'ye karşı sergilediği tutum nedeniyle eleştiriliyor
"Bugün eleme maçında ilk kez forma giyen Nick Woltemade’in kritik bir penaltıyı kaçırması, bana bir bakıma mantıklı geliyor. Elbette o, yüksek maaşlı, çok iyi bir futbolcu ve penaltıları arka arkaya atabilen bir oyuncu," diyen Kromp, sözlerine şöyle devam etti: "Ama böyle bir durumda değil."
SV Werder Bremen kadın takımının teknik direktörü, bunun oyuncu için “zor” bir durum olduğunu belirtti ve şu değerlendirmede bulundu: “Bence onu adeta bitirdiler; bugün ona ihtiyacınız varken, onun da işlevini yerine getirememesi beni hayrete düşürüyor.”
Woltemade, DFB milli takımındaki as yerini kaybetti
Paraguay’a karşı penaltı atışlarında yaşanan şaşırtıcı 3-4’lük yenilgide, Woltemade penaltı atışını kaçıran üç oyuncudan biriydi. Eski Stuttgart oyuncusunun yanı sıra Kai Havertz (Arsenal) ve Jonathan Tah (Bayern Münih) da penaltılarını kaçırdı.
Bundan önce, Newcastle United'ın forveti, teknik direktör Nagelsmann tarafından Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador'a karşı oynanan üç grup maçının hiçbirinde kadroda yer almamıştı. Yedek kaleciler Alexander Nübel (VfB Stuttgart) ve Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ile yedek oyuncu Assan Ouedraogo (RB Leipzig) da o ana kadar hiç sahaya çıkmamıştı.
Dünya Kupası öncesinde Woltemade, forvetin merkezinde değerli bir seçenek olarak görülüyordu. Ancak, daha önce sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Havertz’in geri dönüşü ve ilk grup maçlarında Deniz Undav’ın (VfB Stuttgart) ikna edici performansları ile 24 yaşındaki oyuncu ilk 11’deki yerini kaybetti.
Paraguay maçında 88. dakikada Leroy Sané’nin yerine oyuna girmiş olsa da, penaltı atışlarına kadar neredeyse hiç tehlike yaratamadı. Woltemade tek bir şut bile çekemedi; 32 dakikalık süre içinde toplamda sadece sekiz kez topa dokundu.