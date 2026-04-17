"Onu mahvediyoruz!" - Manuel Neuer'in Almanya milli takımına dönüşüyle ilgili söylentiler Dünya Kupası şansını zedeliyor; Sami Khedira ise ilk tercih edilen kaleci Oli Baumann'ı savunuyor
Kaleci tartışması kızışıyor
Neuer, Almanya'nın Euro 2024'te çeyrek finalde elenmesinin ardından milli takımdan emekli oldu ve Marc-Andre ter Stegen'in tartışmasız 1 numara olarak görevi devralmasına yol açtı. Ancak ter Stegen'in Barcelona'daki fiziksel durumu ve sahada geçirdiği süre konusundaki sıkıntıları, Alman taraftarlar arasında belirsizliğe yol açtı; pek çok kişi Neuer'in takıma geri getirilmesini talep ediyor.
Baumann, Ter Stegen'in yokluğunda Julian Nagelsmann'ın tercih ettiği ilk 11 oyuncusu olarak kendini kanıtladı, ancak 40 yaşındaki Neuer'in gölgesi milli takım kadrosu üzerinde hâlâ belirgin bir şekilde hissediliyor. Khedira, bu kamuoyu tartışmasının, mutlak netliğe ihtiyaç duyan bir oyuncu için gereksiz baskı ve taktiksel belirsizlik yarattığına dair derin endişesini dile getirdi.
Khedira atağa geçiyor
DAZN'de konuşan Khedira, takımın dengesini bozma konusunda oynadıkları rol nedeniyle medyayı sert bir şekilde eleştirdi. O, odak noktasının tecrübeli kaleci Neuer'e yönelik nostaljik çağrılar yerine mevcut kaleciyi desteklemek olması gerektiği konusunda ısrar etti.
Baumann'ın pozisyonunu savunarak ve devam eden spekülasyonların ardındaki nedenleri sorgulayan Khedira, "Şu anda Oli Baumann'ı mahvediyoruz. Tıpkı şu anda burada durduğumuz gibi, medyada onu öldürüyoruz. Bunun ne Julian [Nagelsmann]'a, ne Almanya'ya, ne de çocuğun kendisine bir faydası olduğunu düşünüyorum. İki ay sonra bir numaralı kaleci olması beklenen bir insana, bir oyuncuya zarar veriyoruz. Ve o kişi Oli Baumann. Bu kesinlikle doğru değil. Bu iyi bir şey değil."
Sorgulanmakta olan bir liyakat sistemi
Khedira’nın koruyucu tavrına rağmen, diğer Alman efsaneler milli takımın her zaman mevcut en iyi yeteneklere açık olması gerektiğini savunuyor. Michael Ballack aynı yayında buna karşı bir görüş ortaya koyarak, üst düzey oyuncuların kamuoyunun eleştirilerine göğüs gerebilecek kadar zihinsel dayanıklılığa sahip olması gerektiğini belirtti.
Takım içindeki rekabetin gerekliliğine ve bir Almanya kalecisinden beklenen yüksek standartlara değinen Ballack, şunları ekledi: "En iyi oyuncular hakkında tartışmaya izin verilmelidir. Bu bir liyakate dayalı sistemdir. Baumann bu tartışmaya dayanabilmelidir."
E Grubu öncesindeki son hazırlık maçları
Almanya, Dünya Kupası macerası başlamadan önce 31 Mayıs'ta Finlandiya ve altı gün sonra ABD ile son hazırlık maçlarını oynayacak. Bu karşılaşmalar, Nagelsmann'ın takımının Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile oynayacağı E Grubu maçları öncesindeki son hazırlık niteliğindeydi. Baumann, Mart ayındaki milli maçların ardından kaleci koltuğunda yerini korudu, ancak Haziran'daki turnuva yaklaşırken ciddi bir incelemeye maruz kaldı.