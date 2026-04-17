"Onu mahvediyoruz!" - Manuel Neuer'in Almanya milli takımına dönüşüyle ilgili söylentiler Dünya Kupası şansını zedeliyor; Sami Khedira ise ilk tercih edilen kaleci Oli Baumann'ı savunuyor

Neuer, Almanya'nın Euro 2024'te çeyrek finalde elenmesinin ardından milli takımdan emekli oldu ve Marc-Andre ter Stegen'in tartışmasız 1 numara olarak görevi devralmasına yol açtı. Ancak ter Stegen'in Barcelona'daki fiziksel durumu ve sahada geçirdiği süre konusundaki sıkıntıları, Alman taraftarlar arasında belirsizliğe yol açtı; pek çok kişi Neuer'in takıma geri getirilmesini talep ediyor.

Baumann, Ter Stegen'in yokluğunda Julian Nagelsmann'ın tercih ettiği ilk 11 oyuncusu olarak kendini kanıtladı, ancak 40 yaşındaki Neuer'in gölgesi milli takım kadrosu üzerinde hâlâ belirgin bir şekilde hissediliyor. Khedira, bu kamuoyu tartışmasının, mutlak netliğe ihtiyaç duyan bir oyuncu için gereksiz baskı ve taktiksel belirsizlik yarattığına dair derin endişesini dile getirdi.