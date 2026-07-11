"O, Brezilya milli takımının teknik direktörü olarak kalamaz. Eğer federasyondan sorumlu olsaydım, soyunma odasına gider, ona cehenneme gitmesini söyler ve sözleşmesini o anda yırtıp atardım," diye öfkeyle konuştu 60 yaşındaki adam.

Brezilya’nın 1-2 yenilerek Dünya Kupası’nda son 16 turunda erken elendiği Norveç maçı “bir utanç” olmuştu. “Onu mahkemeye bile verirdim. O zaman ne olacağını görürüz, ama o kalamaz,” dedi Romario.

Brezilya, 2002'den beri bir sonraki şampiyonluğu bekliyor. 1994'ten bu yana her zaman en az çeyrek finale kadar yükselen Güney Amerikalılar, bu kez son 16 turunda elendi.

Ancelotti, 2025 ilkbaharında Selecao’nun başına geçmiş ve Dünya Kupası elemelerini büyük bir zorluk yaşamadan tamamlamıştı. Sözleşmesi 2030 Dünya Kupası’ndan sonraya kadar devam ediyor; elenmenin hemen ardından gönüllü olarak istifa etmeyi reddetmişti.