Eski Brezilya Milli Takımı forveti Romario, talkSport’a verdiği röportajda, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuvada beş kez dünya şampiyonu olan takımın zayıf performansını eleştirdi ve bu konuda özellikle İtalyan baş antrenörü sorumlu tuttu.
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"Onu mahkemeye sürüklerdim": Brezilya efsanesi, Dünya Kupası'nda erken elenmenin ardından Carlo Ancelotti'ye çok kızgın
"O, Brezilya milli takımının teknik direktörü olarak kalamaz. Eğer federasyondan sorumlu olsaydım, soyunma odasına gider, ona cehenneme gitmesini söyler ve sözleşmesini o anda yırtıp atardım," diye öfkeyle konuştu 60 yaşındaki adam.
Brezilya’nın 1-2 yenilerek Dünya Kupası’nda son 16 turunda erken elendiği Norveç maçı “bir utanç” olmuştu. “Onu mahkemeye bile verirdim. O zaman ne olacağını görürüz, ama o kalamaz,” dedi Romario.
Brezilya, 2002'den beri bir sonraki şampiyonluğu bekliyor. 1994'ten bu yana her zaman en az çeyrek finale kadar yükselen Güney Amerikalılar, bu kez son 16 turunda elendi.
Ancelotti, 2025 ilkbaharında Selecao’nun başına geçmiş ve Dünya Kupası elemelerini büyük bir zorluk yaşamadan tamamlamıştı. Sözleşmesi 2030 Dünya Kupası’ndan sonraya kadar devam ediyor; elenmenin hemen ardından gönüllü olarak istifa etmeyi reddetmişti.
- AFP
Carlo Ancelotti, federasyon tarafından destek görüyor
67 yaşındaki teknik direktör, federasyon tarafından da destek gördü. "O bizim teknik direktörümüz ve bir sonraki Dünya Kupası döngüsünde de öyle olacak," dedi CBF Genel Direktörü ve Milli Takım Menajeri Rodrigo Caetano. Caetano, elenmenin ana nedenlerinden biri olarak "uygun ve uzun vadede istikrarlı bir yönetimin" eksikliğini gösterdi. "Bu hatayı bir daha yapmamalıyız," dedi.
Ancelotti ile yakın işbirliği içinde olan Caetano, rekor sayıda Dünya Kupası şampiyonu olan takımın erken elenmesinin ayrılık için bir neden olmadığına ikna olmuş görünüyordu. "Şimdi bize düşen, biraz daha sakin bir şekilde teknik direktörümüzle çalışmaya devam etmek ve ilerlemek ve bir sonraki Dünya Kupası'na hazırlanmak için gerekli ayarlamaları yapmak," dedi.
Selecao, gelecekte Neymar’dan kesin olarak mahrum kalacak – FC Barcelona’nın eski süperstarı, turnuvadan elenmenin ardından milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı.
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