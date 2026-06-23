Klopp, 2015’ten 2024’e kadar Liverpool’da teknik direktörlük yaptı. Bu süre zarfında Laimer’i tam olarak ne zaman kadrosuna katmak istediğini açıkça belirtmedi, ancak açıklamaları, bunun 2023 yazında Laimer’in RB Leipzig’den Bayern’e transferinden kısa bir süre önce olmuş olabileceğini düşündürüyor. Kırmızılar’ın Avusturya milli takım oyuncusuna ilgi duyduğuna dair söylentiler özellikle 2022 yılında ortaya çıkmıştı.

Laimer, Leipzig’de orta saha oyuncusu olarak adını duyurmuştu ve FCB tarafından da başlangıçta 6 numara pozisyonu için transfer edilmişti. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, esnekliği sayesinde Münih’te çoğunlukla sağ veya sol bek olarak görev yapıyor.

Dünya Kupası’nda Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick, Ürdün’e karşı 3-1 kazanılan açılış maçında Laimer’i sürpriz bir şekilde on numara pozisyonunda sahaya sürmüştü. Laimer, daha sonra Arjantin karşısında sol bek olarak oynadı; maçtan sonra ise hakem tarafından sadece bir kez sarı kartla cezalandırılan Arjantinlilerin sert oyun tarzına tepki gösterdi.