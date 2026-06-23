MagentaTV’de televizyon yorumcusu olarak görev yapan Klopp, Pazartesi günü (0-2) oynanan ve FCB yıldızının sol bek olarak görev aldığı, Laimer’in Avusturya milli takımının Dünya Kupası grup aşamasındaki ikinci maçı olan Arjantin karşılaşması öncesinde şunları söyledi: “Laimer hakkında şunu söyleyebilirim: Benim takımımda 6 numara pozisyonunda oynardı. Onu 6 numara olarak Liverpool’a getirmek istemiştim. Ama sonra Bayern’e gitti.”
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"Onu Liverpool'a getirmek istiyordum": Jürgen Klopp, FC Bayern'den neredeyse önemli bir oyuncuyu kapacaktı
Klopp, 2015’ten 2024’e kadar Liverpool’da teknik direktörlük yaptı. Bu süre zarfında Laimer’i tam olarak ne zaman kadrosuna katmak istediğini açıkça belirtmedi, ancak açıklamaları, bunun 2023 yazında Laimer’in RB Leipzig’den Bayern’e transferinden kısa bir süre önce olmuş olabileceğini düşündürüyor. Kırmızılar’ın Avusturya milli takım oyuncusuna ilgi duyduğuna dair söylentiler özellikle 2022 yılında ortaya çıkmıştı.
Laimer, Leipzig’de orta saha oyuncusu olarak adını duyurmuştu ve FCB tarafından da başlangıçta 6 numara pozisyonu için transfer edilmişti. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, esnekliği sayesinde Münih’te çoğunlukla sağ veya sol bek olarak görev yapıyor.
Dünya Kupası’nda Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick, Ürdün’e karşı 3-1 kazanılan açılış maçında Laimer’i sürpriz bir şekilde on numara pozisyonunda sahaya sürmüştü. Laimer, daha sonra Arjantin karşısında sol bek olarak oynadı; maçtan sonra ise hakem tarafından sadece bir kez sarı kartla cezalandırılan Arjantinlilerin sert oyun tarzına tepki gösterdi.
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Konrad Laimer, FC Bayern’de artık sözleşmesini uzatacak gibi görünüyor
Bu arada Avusturyalı oyuncu, Bayern’de artık kesintisiz bir şekilde ilk 11’de yer alıyor ve takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Bununla birlikte, 2027’de sona erecek sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin karmaşık görüşmelerin ardından, Laimer’in Säbener Straße’deki geleceği bir süreliğine belirsiz bir hal almıştı.
Bu çok yönlü oyuncunun maaş talepleri FCB için çok yüksekti; Mayıs ayı başında spor direktörü Max Eberl durumu şöyle değerlendirmişti: “Sadece görüşmeler ve farklı beklentiler var, şu anda bir uzlaşmaya varılamıyor. Ancak aralarında herhangi bir husumet ya da gerginlik yok.”
Ancak şu anda Laimer’in sözleşmesinin uzatılması konusunda olumlu bir yol izlendiği söyleniyor. Kicker dergisinin geçen hafta bildirdiği gibi, oyuncu tarafı ile kulüp arasında önemli bir yakınlaşma sağlandı. Hatta yeni sözleşmenin şartları konusunda büyük ölçüde mutabakat sağlandığı belirtiliyor.
Laimer, tekrar Bayern’e odaklanmadan önce, öncelikle Dünya Kupası’nda mümkün olduğunca ilerlemek istiyor. Cumartesi gecesi ile Pazar sabahı arasında (Almanya saatiyle), Avusturya, aynı puana sahip Cezayir ile J Grubu'nda ikinci sıra için son maça çıkacak. Bir galibiyet durumunda ve Cezayir'e karşı daha iyi gol farkı nedeniyle bir beraberlik durumunda bile Laimer ve arkadaşları ikinci sırayı koruyacak ve böylece eleme turuna kesin olarak katılacaklar. Mağlup olmaları halinde ise ÖFB takımı, üç puanla en iyi sekiz grup üçüncüsü arasına girmeyi ummak zorunda kalacak; bu da yine son 16 turuna yükselmeyi anlamına gelecektir.
Konrad Laimer: FC Bayern Münih’teki istatistikleri
Müdahaleler
136
Gol
7
Asist
21