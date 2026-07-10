Alvarez şu anda Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda yer alıyor ve ABD’de bulunduğu sırada transfer olmaya hazır olduğunu zaten vurguladı. "Bunun hakkında konuşmak için doğru zaman olmadığını düşünüyorum, ancak saklanamam ya da hiçbir şey olmamış gibi davranamam," diyen Alvarez, ESPN'e şunları ekledi: "Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Konuşmam gereken kulüp yetkilileriyle açık ve samimi bir şekilde konuştum. Takasın herkes için en iyisi olduğuna inanıyorum ve hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum."

Alvarez, Arjantin formasıyla Dünya Kupası'ndaki beş maçın hepsinde forma giymiş ve hatta iki kez ilk 11'de yer almış olsa da, henüz ilk gol veya asistini bekliyor. Bir sonraki fırsat, Pazar gecesi İsviçre ile oynanacak çeyrek final maçında olacak. Alvarez'in muhtemel gelecekteki takım arkadaşı Yamal, Cuma akşamı İspanya formasıyla Belçika'ya karşı sahaya çıkacak; finalde ikili arasında doğrudan bir karşılaşma yaşanabilir.

Alvarez, geçen sezon 49 resmi maçta 20 gol ve 9 asist kaydetti. Atlético, onu 2024 yılında Manchester City’den 75 milyon avroya Madrid’e transfer etmişti.