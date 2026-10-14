Ev sahibi ekip, Stensness’in golü ve Peter Christiansen’in kontra atakta bulduğu golle iki farklı üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlük, üst üste dokuz Şampiyonlar Ligi maçında gol atarak rekor kıran Harry Kane’in iki golü ve Luis Diaz’ın golüyle tersine döndü. Buna rağmen, maç boyunca tek bir kart bile görmeyen rakip kaptanın kurnazca tahrikleri Bayern Münihli oyuncuların konsantrasyonunu bozmayı başardı.

Maçın ardından rakibin psikolojik taktiklerinin işe yaradığını vurgulayan Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sky Sport Germany’ye şunları söyledi: “O [Tripic] sahada bir pislik gibi oynadı. Maçı kazanmak istiyordu ve biz de tahriklerine kapıldık. Tam olarak istediğini elde etti.”

Kaptanla yaşadığı fiziksel arbededen ve hakemin o akşamki yönetiminden rahatsızlık duyan Bayern Münihli orta saha oyuncusu Konrad Laimer ise Bild’in aktardığına göre şunları ekledi: “Eliyle kafama vurduğunu hissettim. Bunun kesinlikle kart gerektirdiğini düşündüm. Ama hakem zaten canı neye isterse ona düdük çaldı. Gerçi o ayrı bir mesele.”