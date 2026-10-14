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“Onu kışkırtmayı başardık”: Viking kaptanı Zlatko Tripic, “pislik gibi oynayarak” Michael Olise’in kırmızı kart görmesini nasıl sağladı ve Bayern Münih’in yıldızlarını çileden çıkardı?
Norveçli kaptan kıta çapında kaosa öncülük ediyor
Ev sahibi takımın kaptanı Tripic, Bavyera devini başarıyla tahrik etti; bunun sonucunda Olise gereksiz bir kırmızı kart gördü. Lyse Arena'daki altı gollü heyecan dolu karşılaşmada Tripic'nin hareketleri, topu doğrudan Tripic'nin yüzüne fırlatan Ballon d'Or adayının 73. dakikada peş peşe iki sarı kart görmesine yol açtı. Jattavagen'deki sentetik sahada sergilediği hareketlerin yanı sıra kanat oyuncusu, topla oynarken de kilit rol üstlendi. Maçın başlamasından sadece 70 saniye sonra Gianni Stensness'in açılış golünün asistini yaptı, ardından Herman Haugen'in 90. dakikadaki beraberlik golünü hazırladı.
- NTB
Öfkeli konuk ekip, pahalıya mal olan provokasyondan pişman
Ev sahibi ekip, Stensness’in golü ve Peter Christiansen’in kontra atakta bulduğu golle iki farklı üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlük, üst üste dokuz Şampiyonlar Ligi maçında gol atarak rekor kıran Harry Kane’in iki golü ve Luis Diaz’ın golüyle tersine döndü. Buna rağmen, maç boyunca tek bir kart bile görmeyen rakip kaptanın kurnazca tahrikleri Bayern Münihli oyuncuların konsantrasyonunu bozmayı başardı.
Maçın ardından rakibin psikolojik taktiklerinin işe yaradığını vurgulayan Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sky Sport Germany’ye şunları söyledi: “O [Tripic] sahada bir pislik gibi oynadı. Maçı kazanmak istiyordu ve biz de tahriklerine kapıldık. Tam olarak istediğini elde etti.”
Kaptanla yaşadığı fiziksel arbededen ve hakemin o akşamki yönetiminden rahatsızlık duyan Bayern Münihli orta saha oyuncusu Konrad Laimer ise Bild’in aktardığına göre şunları ekledi: “Eliyle kafama vurduğunu hissettim. Bunun kesinlikle kart gerektirdiğini düşündüm. Ama hakem zaten canı neye isterse ona düdük çaldı. Gerçi o ayrı bir mesele.”
Korkusuz tecrübeli isim, sinik yaklaşımı benimsiyor
Bayern'in forveti Kane de maçın ardından rakibini “Faul almayı, yerde yuvarlanmayı ve zaman geçirmeyi seven akıllı bir oyuncu” olarak nitelendirdi. Kaburgalarına aldığı ve eski bir sakatlığını nüksettiren darbenin ardından ağrı kesici almak için kısa süreliğine yedek kulübesine gitmek zorunda kaldığını VG'ye doğrulayan kanat oyuncusu, karma alanda gazetecilerin karşısına gülümseyerek çıktı.
Olise'yi ve Bayern'in yıldızlarla dolu kadrosunun geri kalanını kızdırmayı başardığını kabul eden Tripic, gazetecilere şunları söyledi: “Pek bir şey yapamadı. Muhtemelen biraz sinirlendi ve biz de onu kızdırmayı başardık. Çoğu kişiden azar işittim. Forma istemek için Bayern'in soyunma odasına girmeye cesaret edemedim.”
Kalite farkını kapatmak için başvurdukları oyunlara ilişkin Kane'in sözlerine yanıt veren Tripic, şöyle devam etti: “Kane'in benden bahsetmesi eğlenceli. Kendisi de bu konuda son derece iyi ve gereken kurnazlığı biliyor. Bayern'in rahat bir maç oynamasına izin verirsek aramızdaki kalite farkı çok büyük. Onların işini kolaylaştırmayacaktık ve sınırı aşmadan bunu iyi yaptık.”
Takım kaptanının cesaretini ve tüm takıma pozitif enerji vermesini öven Viking teknik direktörü Bjarte Lunde Aarsheim, basın toplantısında şunları söyledi: “O bizim için son derece önemli. Korkusuz, önden liderlik eden ve dünyanın en iyi takımlarından birini rahatsız eden bir kaptanımız var.
“Bu enerji takıma yayılıyor. Bu seviyede başarılı olmak istiyorsanız belli ölçüde kurnazlığa ihtiyacınız var. Bence bu, korkusuz olduğunuzu ve ne kadar iyi olduğunuzu göstermek istediğinizi ortaya koyuyor.”
- AFP
Cezalı oyuncu sorunu Bayern Münih'in kadro derinliğini sınıyor
Son dakikalarda galibiyeti elinden kaçıran Alman devi, bu hafta sonu lig mücadelesine dönmeden önce takımının soğukkanlılık sorununu hızla ele almak zorunda. Olise'nin cezası da Bayern'in gelecek çarşamba Arsenal'a karşı oynayacağı bir sonraki lig aşaması maçı öncesinde hücum rotasyonuna önemli bir darbe vuruyor.
Öte yandan Viking'in sağlık ekibi, kulüp tarihinin en unutulmaz gecelerinden birine adını yazdıran kaptanları Tripic'in takımına liderlik edebilecek durumda kalmasını sağlamak için kaburga sakatlığını yakından takip edecek.
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