"Onu kim istek listesine eklemez ki?" - Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor, Khadija Shaw'un transfer söylentilerine yanıt verdi

Bompastor, Shaw’ın Batı Londra’ya transfer olacağına dair spekülasyonlar karşısında soğukkanlılığını korudu. Shaw’ın Manchester City ile olan mevcut sözleşmesinin Haziran ayında sona erecek olması nedeniyle, üç kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan oyuncunun en olası yeni adresi olarak Chelsea’nin adı sıkça geçiyor.

BBC Sport'un aktardığı yorumlarda Bompastor, herhangi bir anlaşmayı doğrulamaktan kaçındı ancak Chelsea'nin projesine büyük güven duyduğunu ifade etti. Kulübün transfer planları sorulduğunda "Hedeflerimize güveniyorum" dedi. "Her üst düzey oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek ve en üst seviyede rekabet edebilecek bir kulüpte oynamak ister. Her zaman kadromuzu dünya standartlarında kaliteli oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyoruz."