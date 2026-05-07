"Onu kim istek listesine eklemez ki?" - Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor, Khadija Shaw'un transfer söylentilerine yanıt verdi
Bompastor, Shaw’ın Batı Londra’ya transfer olacağına dair spekülasyonlar karşısında soğukkanlılığını korudu. Shaw’ın Manchester City ile olan mevcut sözleşmesinin Haziran ayında sona erecek olması nedeniyle, üç kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan oyuncunun en olası yeni adresi olarak Chelsea’nin adı sıkça geçiyor.
BBC Sport'un aktardığı yorumlarda Bompastor, herhangi bir anlaşmayı doğrulamaktan kaçındı ancak Chelsea'nin projesine büyük güven duyduğunu ifade etti. Kulübün transfer planları sorulduğunda "Hedeflerimize güveniyorum" dedi. "Her üst düzey oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek ve en üst seviyede rekabet edebilecek bir kulüpte oynamak ister. Her zaman kadromuzu dünya standartlarında kaliteli oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyoruz."
"Belki de deli biridir!"
Shaw'un radarında olup olmadığı sorulduğunda Bompastor esprili bir cevap verdi: "Onu kişisel istek listesine eklemeyen kim olabilir ki? Belki deli biri!" Bu sözler, Shaw'un dünyanın en soğukkanlı golcülerinden biri olarak bilinen itibarını vurgulasa da, Chelsea teknik direktörü hemen konuyu saptırdı.
Doğrudan rakibinin yıldızını hedef almanın getireceği hassas politik durumun farkında olan Bompastor, herhangi bir "oyuncu ayartma" iması yaratmamak için daha diplomatik bir üslup benimsedi ve şunları ekledi: "Ama yine de, Bunny bu sezon City için oynadığı için saygılı olmamız gerektiğini düşünüyorum."
City'de müzakereler sonuçsuz kaldı
29 yaşındaki forvet, Andree Jeglertz yönetimindeki City'nin başarısının temel taşı olmuştur; ancak sözleşme görüşmelerinin ciddi bir tıkanma noktasına geldiği anlaşılmaktadır. Ocak ayında yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçmesine rağmen, son haberlere göre City, uzun vadeli sözleşme uzatmasının süresi konusunda Shaw'ın taleplerini karşılayamamıştır.
Anlaşma görünürde olmadığı için Jamaikalı golcü şimdi alternatif seçenekleri araştırmak zorunda kalıyor ve Chelsea, WSL tarihinin en büyük bedelsiz transferlerinden biri olacak bu transferi gerçekleştirmek için sıranın en başında yer alıyor.
FA Kupası yarı finali öncesinde gerginlik
Bu spekülasyonların ortaya çıkma zamanlaması, City’nin Stamford Bridge’e gidip Chelsea ile karşılaşacağı bu Pazar günkü FA Cup yarı finaline ayrı bir heyecan katıyor. Shaw, olası ayrılışından önce City’nin lig ve kupa ikilisini kazanmasına yardımcı olmaya çalışırken tüm gözler üzerinde olacak. Bu karşılaşmanın galibi, 31 Mayıs’ta Wembley’de oynanacak finalde Liverpool ya da Brighton ile karşı karşıya gelecek.
Devasa bir boşluk oluşacak
Shaw, 2021 yılında Bordeaux'dan City'ye katıldığından beri adeta durdurulamaz bir performans sergiledi ve dört sezon üst üste kulübün en golcü oyuncusu oldu. Bu sezon da durum farklı değil; forvet, 21 maçta attığı 19 golle bir kez daha Altın Ayakkabı ödülünü kazanmanın eşiğine geldi. Onun ayrılması, lig şampiyonluğunu yeni kazanan City'nin hücum hattında büyük bir boşluk yaratacaktır.
City'nin teknik direktörü Jeglertz, daha önce yıldız oyuncusunu takımda tutmak istediğini açıkça belirtmiş ve Nisan ayında Shaw'un sözleşmesini uzatmasını umduğunu söylemişti. Ancak sezonun sonuna doğru zaman geçtikçe, City yönetiminin sessizliği, takımın sembolü haline gelen forvetin başka bir kulüpte yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı yönündeki söylentileri daha da güçlendirdi.